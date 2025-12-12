Ngày 12/12, Công an tỉnh Đồng Nai thông tin, đơn vị đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Dương (SN 1982, ngụ phường An Lộc) để điều tra hành vi giết người.

Đối tượng Nguyễn Văn Dương. Ảnh: Huy Hoàng

Theo điều tra ban đầu, Dương và bà T. (SN 1972) có mâu thuẫn từ trước nên Dương nảy sinh ý định sát hại nạn nhân. Khoảng tháng 8/2024, hung thủ này lên mạng xã hội đặt mua súng và đạn.

Khuya ngày 6/12/2025, Dương dùng súng bắn vỡ kính cửa nhà bà T. Khi bà mở cửa kiểm tra, đối tượng tiếp tục nổ súng khiến nạn nhân trúng đạn vào vùng cổ. Dù được người dân đưa đi cấp cứu, bà T. vẫn không qua khỏi do vết thương quá nặng.

Tiếp nhận tin báo, Phòng CSHS Công an tỉnh phối hợp Công an phường An Lộc và các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, tổ chức truy xét và bắt được thủ phạm gây án.

Công an thu giữ 1 khẩu súng hơi bên trong có băng đạn 5 viên, 592 viên đạn chì cùng nhiều tang vật liên quan. Công an tỉnh Đồng Nai đang mở rộng điều tra để xử lý đối tượng theo quy định.