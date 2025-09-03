Hiện tượng mây "thấu kính" trên đỉnh núi Chứa Chan. Ảnh: X.L

Vào khoảng 7h, một đám mây hình đĩa bay xuất hiện trên đỉnh núi Chứa Chan (xã Xuân Lộc, Đồng Nai), thu hút sự chú ý của người dân và du khách.

Anh Hoàng Xuân Vinh (người dân địa phương) chia sẻ: “Trước đây, tôi nghe nói hiện tượng mây hình đĩa bay từng xuất hiện trên đỉnh núi Chứa Chan. Hôm nay, được tận mắt chứng kiến, tôi thật sự bất ngờ và thích thú”.

Anh tỏ ra tiếc nuối khi hiện tượng này không xảy ra đúng dịp Quốc khánh 2/9, thời điểm núi Chứa Chan đón đông đảo du khách: “Nếu trùng dịp lễ, chắc chắn sẽ có nhiều người được chiêm ngưỡng vẻ đẹp hiếm có này”.

Cũng chứng kiến cảnh tượng này, anh Trần Văn Hảo (chủ quán ăn gần chân núi) cho biết mây hình đĩa bay từng xuất hiện nhiều lần tại “nóc nhà” Đồng Nai, lần gần đây nhất và rõ nét nhất là vào ngày 31/10 năm ngoái.

Mây hình đĩa bay xuất hiện trên "nóc nhà" Đồng Nai. Ảnh: X.L

Một số chuyên gia về khí tượng thủy văn cho biết, đây là hiện tượng mây “thấu kính”, ít gặp. Loại mây này thường hình thành ở khu vực đồi núi, khi luồng không khí ẩm và ổn định di chuyển qua địa hình cao, tạo thành sóng đứng.

Dù trông như đang trôi nổi, nhưng thực chất mây “thấu kính” gần như đứng yên một chỗ. Chúng thường có hình dáng giống đĩa bay hoặc thấu kính.

“Đây là hiện tượng bình thường nhưng không phổ biến. Điều kiện để mây ‘thấu kính’ hình thành là phải có gió mạnh và ổn định, cộng thêm độ ẩm không khí đủ lớn”, ông Nguyễn Phước Huy - Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn Đồng Nai chia sẻ.

Nhiều người thích chinh phục điểm cao nhất 837m trên núi Chứa Chan. Ảnh: Viết Huy

Núi Chứa Chan cao 837m, là ngọn núi nổi tiếng vùng Đông Nam Bộ, được mệnh danh là “nóc nhà” Đồng Nai. Nhiệt độ trên đỉnh thường thấp hơn 5-8 độ C so với đồng bằng, mang đến không khí trong lành, mát mẻ.

Ngọn núi này sở hữu nhiều cung đường đa dạng, được các tín đồ leo núi phía Nam yêu thích. Những cung đường nổi bật có thể kể đến như đường cột điện, đường bậc thang, đường mòn,... mỗi cung đường mang đến trải nghiệm khác nhau.

Năm 2012, ngọn núi này được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích danh lam thắng cảnh cấp quốc gia.

Hành trình các bạn trẻ leo núi này bằng đường cột điện. Ảnh: N.H

Đồng Nai đang kêu gọi đầu tư vào các dự án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và giải trí tại núi Chứa Chan, với kỳ vọng đưa “nóc nhà” Đồng Nai thành điểm đến du lịch đẳng cấp trong khu vực.