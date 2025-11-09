Đây không chỉ là một bản nâng cấp công nghệ thông thường, mà còn là một bước đi mang sứ mệnh tái định nghĩa chuẩn mực về một môi trường sống trong lành, an toàn, đẳng cấp và tiện nghi.

Dải sản phẩm máy hút ẩm mới của FujiE tái định nghĩa không gian sống hiện đại

Khi thiết kế trở thành một tuyên ngôn thẩm mỹ

FujiE phá vỡ định kiến “máy hút ẩm là những cỗ máy cồng kềnh, đơn điệu”

Thế hệ sản phẩm mới của FujiE phá vỡ hoàn toàn định kiến về những máy hút ẩm cồng kềnh, đơn điệu. Thay vào đó, mỗi chiếc máy hút ẩm giờ đây là một tác phẩm nội thất tinh xảo, mang triết lý thiết kế tối giản nhưng đầy sang trọng, dễ dàng hòa hợp với mọi phong cách từ hiện đại đến bán cổ điển.

Sự tinh tế được thể hiện qua việc sử dụng vật liệu nhựa ABS cao cấp, tạo nên một kết cấu vững chắc và bền bỉ. Điểm nhấn độc đáo nằm ở sự kết hợp giữa bề mặt trơn nhẵn của thân máy với các chi tiết bọc nỉ ghi xám mềm mại, tạo ra một sự tương phản thị giác thú vị và mang lại cảm giác ấm cúng, cao cấp. Người dùng có thể đặt máy ở bất kỳ đâu trong phòng khách, phòng ngủ hay không gian làm việc mà không làm phá vỡ tổng thể kiến trúc.

Hiệu suất vượt trội - Trái tim mạnh mẽ cho một ngôi nhà khô thoáng

Dòng máy hút ẩm FujiE mới có công suất từ 12 đến 30 lít/ngày (ở điều kiện 30°C, 80% RH)

Trái tim của các thiết bị này là hệ thống máy nén Pittông hiệu suất cao, mang lại khả năng hút ẩm vượt trội, có thể xử lý từ 12 đến 30 lít hơi ẩm mỗi ngày tùy theo từng model. Công suất mạnh mẽ này đảm bảo không gian sống từ những phòng ngủ nhỏ cho đến các phòng khách lớn luôn được duy trì ở độ ẩm lý tưởng, ngăn chặn sự phát triển của nấm mốc và vi khuẩn.

Dù hoạt động với hiệu suất cao, các máy hút ẩm FujiE vẫn vận hành một cách êm ái, với độ ồn được kiểm soát ở mức dưới 43dB. Sự yên tĩnh này đặc biệt quý giá, đảm bảo một giấc ngủ sâu, một môi trường làm việc tập trung hay những phút giây thư giãn trọn vẹn mà không bị làm phiền.

Lá chắn bảo vệ sức khỏe toàn diện

Hút ẩm kiêm hệ thống lọc khí đa tầng, máy hút ẩm FujiE là lá chắn bảo vệ sức khỏe toàn diện

Không chỉ hút ẩm, FujiE còn tích hợp hệ thống lọc không khí đa tầng toàn diện trên thế hệ máy hút ẩm mới. Giờ đây, sản phẩm không chỉ kiểm soát độ ẩm mà còn chủ động thanh lọc không khí, biến ngôi nhà thành một môi trường sống trong lành thực sự.

Đầu tiên là màng lọc HEPA cao cấp, có khả năng giữ lại các hạt bụi mịn PM2.5, phấn hoa và các tác nhân gây dị ứng siêu nhỏ mà mắt thường không thể thấy. Tiếp theo, lớp than hoạt tính sẽ hấp thụ hiệu quả các mùi hôi khó chịu, mang lại bầu không khí tươi mới.

Cuối cùng là công nghệ Ionizer và Ion bạc. Hệ thống này chủ động phát ra các ion âm vào không khí, bám lấy và vô hiệu hóa vi khuẩn, vi-rút và các bào tử nấm mốc. Sự kết hợp này tạo ra một giải pháp bảo vệ sức khỏe toàn diện, đặc biệt hữu ích cho các gia đình có người già, trẻ nhỏ và những người có cơ địa nhạy cảm hoặc mắc các bệnh về đường hô hấp.

Nâng tầm trải nghiệm sống tiện nghi

Nắm bắt xu hướng vạn vật kết nối (IoT), FujiE đã trang bị cho thế hệ máy hút ẩm mới khả năng kết nối Wi-Fi thông minh. Thông qua một ứng dụng di động đơn giản, người dùng có thể điều khiển và giám sát mọi hoạt động của máy từ bất cứ đâu.

Theo dõi chất lượng không khí và điều khiển máy mọi lúc, mọi nơi với tính năng kết nối Wi-Fi

Sự thông minh còn được thể hiện qua hệ thống đèn LED báo độ ẩm ba màu trực quan, giúp người dùng dễ dàng nắm bắt tình trạng không khí. Bên cạnh đó, các tiện ích như hẹn giờ hoạt động linh hoạt, khóa trẻ em an toàn, cơ chế tự khởi động lại sau khi mất điện và tự động ngắt khi bình nước đầy đều được tích hợp để mang lại sự an tâm và tiện lợi tối đa.

Nhân dịp sale 11.11, FujiE ưu đãi đặc biệt khách mua dòng máy hút ẩm thế hệ mới; số lượng có hạn. Đây là cơ hội để người dùng sở hữu giải pháp chăm sóc không gian sống hiện đại với mức giá hấp dẫn.

Tham khảo thông tin chi tiết và mua ngay máy hút ẩm cũng như các sản phẩm chính hãng của FujiE tại:https://fujie.com.vn

Thế Định