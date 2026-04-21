Thông tin trên được ông Ngô Tấn Vũ Khanh, Giám đốc Quốc gia Kaspersky Việt Nam đưa ra tại sự kiện “Tổng quan về kinh doanh và xu hướng an ninh mạng” của hãng ở thị trường trong nước, được tổ chức ngày 21/4 tại TPHCM.

Ông Ngô Tấn Vũ Khanh, Giám đốc Quốc gia Kaspersky Việt Nam. Ảnh: Lê Mỹ

Theo ông Ngô Tấn Vũ Khanh, các thiết bị như TV, máy lạnh, camera… ngày nay đều là những thiết bị thông minh và được kết nối với nhau (IoT). Khi các thiết bị này được kết nối với nhau tức là có truyền dẫn data nên chúng hoàn toàn có thể bị hack.

Cụ thể, kẻ xấu có thể xâm nhập vào các thiết bị trên để thực hiện các mục đích khác nhau, đơn cử như kẻ trộm muốn biết mình có ở nhà hay không.

“Kẻ trộm hoàn toàn có thể kết nối bluetooth vào một chiếc máy lạnh thông minh trong nhà và sau đó thâm nhập vào để biết được chúng ta có ở nhà hay không”, ông Khanh cho biết.

Ông Khanh chia sẻ, trước đây chúng ta chỉ quan tâm đến việc bảo mật cho máy tính hay điện thoại, tuy nhiên ngày nay tất cả các thiết bị khác đều là thiết bị thông minh đòi hỏi phải có các giải pháp bảo vệ.

Đây cũng chính là điều mà Kaspersky đưa ra cảnh báo, khi số lượng các mối đe doạ nhằm vào thiết bị tại Việt Nam trong năm 2025 lên tới 109.418.783 vụ.

Ông Adrian Hia, Giám đốc Điều hành Kaspersky khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, cho biết thêm không chỉ là các thiết bị trên, mà sắp tới kể cả xe điện cũng cần được bảo vệ.

Để giải quyết vấn đề này bên cạnh giải pháp từ Kaspersky đưa ra, đòi hỏi người dùng cũng cần biết bảo vệ mình, chẳng hạn như khi truy cập Wifi công cộng cần phải bật VPN, bởi kẻ xấu hoàn toàn có thể đánh cắp các thông tin, hình ảnh của mình truyền đi khi sử dụng các Wifi miễn phí này.

Về tình hình kinh doanh tại Việt Nam, ông Ngô Tấn Vũ Khanh cho biết, trong năm 2025 Kaspersky đạt 39% tăng trưởng về doanh thu, trong đó 40% tăng trưởng ở phân khúc B2B và 37% tăng trưởng ở phần khúc B2C.

Trước các mối đe doạ về bảo mật không ngừng biến động đang gây ra hàng loạt hệ luỵ tác động trực tiếp đến hoạt động của doanh nghiệp trong thời gian qua, đặc biệt là các cuộc tấn công có chủ đích, tấn công ứng dụng trí tuệ nhân tạo… đòi hỏi cần có những phương pháp bảo mật bị động sang những chiến lược chủ động, dựa trên những dữ liệu thám báo như việc xây dựng Trung tâm điều hành An ninh mạng (SOC).

Hiện Kaspersky đang cung cấp các giải pháp triển khai xây dựng SOC tại Việt Nam. Theo ông Ngô Tấn Vũ Khanh, việc xây dựng các trung tâm này trước đây rất tốn kém, lên tới hàng chục tỷ đồng và phải mất từ 6 tháng đến một năm mới hoàn thiện.

Tuy nhiên, hiện nay với giải pháp từ hãng đưa ra, việc triển khai các trung tâm này trở nên dễ dàng hơn, khi có thể tiến hành xây dựng ở nhiều quy mô khác nhau, bắt đầu từ vài chục đến vài trăm triệu đồng; bên cạnh đó thời gian cũng được rút ngắn, giờ đây để hoàn thiện một trung tâm SOC chỉ mất vài tuần lễ.