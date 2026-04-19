Tại các đô thị lớn, máy lọc không khí trong nhà là sản phẩm quen thuộc với nhiều gia đình. Ghi nhận tại các hệ thống bán lẻ điện máy cho thấy, phân khúc máy lọc không khí giá rẻ đang chiếm tỷ trọng lớn. Chỉ từ vài trăm nghìn đến dưới 3 triệu đồng, người dùng có thể sở hữu một thiết bị được quảng cáo có khả năng lọc bụi, khử mùi, thậm chí loại bỏ vi khuẩn.

Với khoảng 2-3 triệu đồng, người dùng đã có thể lựa chọn các mẫu máy lọc không khí của Xiaomi, Midea hay Cuckoo. Thị trường còn xuất hiện các sản phẩm như Skyworth chỉ dưới 1 triệu đồng, hướng đến nhu cầu cá nhân.

Điểm chung của các sản phẩm này là mức giá hấp dẫn, giúp nhiều người tiêu dùng dễ dàng tiếp cận. Khách hàng phần lớn là những người trẻ, thuê trọ hoặc các hộ gia đình có nhu cầu sử dụng trong không gian nhỏ.

Tuy nhiên, đằng sau mức giá hấp dẫn là những hạn chế không phải ai cũng hiểu rõ. Nhiều nhà sản xuất buộc phải cắt giảm một số yếu tố quan trọng như kích thước lõi lọc, công suất hoạt động hay các cảm biến thông minh.

Đa dạng các mẫu máy lọc không khí. Ảnh: D.A

Ở phân khúc dưới 3 triệu đồng, các máy lọc không khí được đánh giá là đủ dùng.

Đơn cử, một mẫu máy của Xiaomi có giá 1,8 triệu đồng, công suất chỉ phù hợp với không gian nhỏ. Một số máy lọc phân khúc thấp chỉ đạt tiêu chuẩn lọc thấp hơn hoặc thiếu các tính năng thông minh, khiến hiệu quả lọc bụi mịn - yếu tố quan trọng nhất - bị hạn chế. Người dùng có thể cảm nhận sự cải thiện về mùi hoặc độ thông thoáng, nhưng khó nhận thấy sự khác biệt rõ rệt về chất lượng không khí.

Ở phân khúc dưới 1 triệu đồng, các sản phẩm chủ yếu có kích thước nhỏ, công suất thấp và thường không công bố đầy đủ các thông số kỹ thuật quan trọng. Trong nhiều trường hợp, đây chỉ là thiết bị hỗ trợ khử mùi hoặc tạo luồng gió nhẹ, hơn là máy lọc không khí đúng nghĩa.

Có nên mua máy lọc không khí giá rẻ?

Chị Mai (nhân viên bán hàng tại siêu thị điện máy) cho biết khách mua máy lọc không khí giá rẻ thường không đòi hỏi nhiều, chỉ cần hoạt động ổn định trong vài năm. Nhưng nếu muốn lọc bụi mịn hiệu quả thì phải đầu tư thêm.

Một số mẫu máy lọc không khí có mức giá trên 20 triệu đồng. Các dòng cao cấp thường được trang bị hệ thống lọc đa tầng, than hoạt tính dày và các công nghệ như plasma, UV-C hoặc xúc tác, được quảng cáo có khả năng hỗ trợ phân hủy vi khuẩn, virus và khí độc hại.

Bên cạnh đó, công suất lọc lớn cho phép xử lý hiệu quả không gian rộng, đi kèm hệ thống cảm biến thông minh có thể đo chất lượng không khí theo thời gian thực và tự động điều chỉnh hoạt động. Một số sản phẩm còn tích hợp thêm chức năng tạo ẩm, hút ẩm hoặc kết nối hệ sinh thái nhà thông minh.

Anh Nguyễn Quang Phong (chuyên kinh doanh thiết bị gia dụng), cho biết yếu tố quyết định hiệu quả của máy lọc không khí không nằm ở giá bán mà ở bộ lọc và công suất lọc. Nhiều sản phẩm giá rẻ sử dụng lõi lọc mỏng hoặc tiêu chuẩn thấp, dẫn đến khả năng lọc bụi mịn PM2.5 không cao. Trong khi đó, người tiêu dùng thường chỉ quan tâm đến giá mà bỏ qua các thông số quan trọng.

Ngoài ra, một số sản phẩm còn “thổi phồng” diện tích sử dụng, khiến người dùng dễ hiểu nhầm về hiệu quả thực tế. Trong không gian lớn hơn khuyến nghị, máy phải hoạt động liên tục nhưng vẫn không đạt được hiệu quả mong muốn. Bên cạnh đó, chi phí thay lõi lọc định kỳ cũng là yếu tố cần tính đến, bởi với một số dòng máy giá rẻ, chi phí này có thể chiếm tỷ lệ đáng kể so với giá trị thiết bị.

Anh Phong cho rằng, việc xác định rõ nhu cầu sử dụng và hiểu đúng thông số kỹ thuật sẽ giúp người tiêu dùng tránh được rủi ro “tiền nào của nấy”.

Khi chọn mua máy lọc không khí, người tiêu dùng cần quan tâm trước hết đến công suất lọc (CADR) và diện tích sử dụng thực tế - yếu tố quyết định hiệu quả làm sạch không khí trong phòng.

Tiêu chuẩn màng lọc (ưu tiên HEPA H13 trở lên) và khả năng xử lý mùi, khí độc cũng là tiêu chí quan trọng. Người mua cũng nên lưu ý đến cảm biến chất lượng không khí, khả năng vận hành tự động và độ ồn. Đây là những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm sử dụng lâu dài.