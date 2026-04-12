Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng cân nhắc chi tiêu, nhiều mẫu tivi giá rẻ chỉ khoảng 3 triệu đồng đang được các trung tâm điện máy chào bán, khiến phân khúc này trở nên sôi động. Chỉ với khoảng 3-5 triệu đồng, người mua đã có thể dễ dàng sở hữu một chiếc tivi mới, thậm chí là Smart Tivi có kết nối Internet.

Ghi nhận tại các hệ thống bán lẻ điện máy cho thấy phân khúc này chiếm tỷ trọng lớn trong lượng sản phẩm bán ra, đặc biệt tại các đô thị lớn, nơi nhu cầu mua tivi cho phòng ngủ, phòng trọ hoặc sử dụng ngắn hạn ngày càng tăng.

Phổ biến nhất vẫn là kích thước 32 inch. Độ phân giải chủ yếu dừng ở HD hoặc Full HD, trong khi cấu hình phần cứng chỉ ở mức cơ bản, đủ đáp ứng các tác vụ giải trí nhẹ.

Để đạt mức giá cạnh tranh, nhà sản xuất thường cắt giảm các yếu tố như vật liệu cao cấp, công nghệ hình ảnh nâng cao hay hệ thống âm thanh chất lượng cao, tập trung vào những tính năng thiết yếu nhất.

Ở mức giá thấp nhất, khoảng 3 triệu đồng, người tiêu dùng có thể lựa chọn những mẫu tivi cơ bản của Coex hay Skyworth. Các dòng tivi chủ yếu phục vụ nhu cầu xem truyền hình truyền thống với độ phân giải HD và thiết kế tối giản.

Phân khúc 3-4 triệu đồng, phổ biến nhất là các dòng Smart TV chạy Android TV của Coex hay Smart Tivi TCL. Một số model của Coex còn tích hợp sẵn tính năng karaoke.

Trên mức 4 triệu đồng, thị trường bắt đầu xuất hiện các mẫu cấu hình tốt hơn, cho phép truy cập mượt hơn YouTube, Netflix và các ứng dụng giải trí phổ biến. Ở ngưỡng 5 triệu đồng, người dùng đã có thêm lựa chọn từ các thương hiệu lớn hơn như TCL, Hisense hay Xiaomi, thậm chí có model tích hợp công nghệ QLED hoặc chạy Google TV.

Bà Nguyễn Thị Thanh (Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết bà mới mua một chiếc tivi hơn 4 triệu đồng cho phòng ngủ chỉ để xem YouTube và tin tức, không cần quá cao cấp, chỉ cần đáp ứng nhu cầu cơ bản. Với nhu cầu cơ bản, các sản phẩm này hoàn toàn đáp ứng tốt: có kết nối Internet, chạy được ứng dụng phổ biến, kích thước gọn nhẹ và tiết kiệm điện. Đối với sinh viên hoặc người thuê trọ, đây gần như là lựa chọn tối ưu về chi phí.

Cân nhắc khi mua

Anh Tuấn (một nhân viên bán hàng tại siêu thị điện máy) cho biết tivi giá rẻ phù hợp với sinh viên, người lao động thu nhập thấp hoặc các nhà nghỉ, khách sạn lắp đặt số lượng lớn. Người dùng không kỳ vọng quá cao, chỉ cần sử dụng ổn định trong vài năm là được.

Về chất lượng hiển thị, phần lớn các mẫu tivi giá rẻ chỉ đạt mức “đủ xem”, với độ sáng và độ tương phản không cao, màu sắc chưa thực sự sống động. Hiệu năng cũng là điểm yếu khi nhiều người dùng phản ánh tình trạng chậm sau một thời gian sử dụng, đặc biệt trên các dòng Smart Tivi giá thấp.

Âm thanh tích hợp thường thiếu chiều sâu, buộc người dùng phải cân nhắc thêm loa ngoài nếu muốn trải nghiệm tốt hơn. Bên cạnh đó, độ bền và chính sách hậu mãi giữa các thương hiệu cũng có sự chênh lệch đáng kể. Việc sửa chữa sau khi hết bảo hành đôi khi gặp khó khăn về linh kiện thay thế chính hãng.

Anh Tuấn khuyến nghị người dùng cần xác định rõ nhu cầu, bởi “tiền nào của nấy”. Nếu mục tiêu là một thiết bị giải trí cơ bản, chi phí thấp thì đây là phương án đáng cân nhắc. Nhưng nếu tìm kiếm trải nghiệm hình ảnh, âm thanh và độ mượt lâu dài, khách hàng cần có thêm ngân sách.