Đổi tên thương hiệu để nâng cao trải nghiệm cho khách hàng

Được sự chấp thuận của Bộ Tài chính, từ ngày 4/8/2025, Công ty chính thức sử dụng tên thương hiệu mới là MB Life.

Ban Lãnh đạo MB Life chụp ảnh tại Lễ ra mắt thương hiệu mới

Logo “MB Life” có tên gọi ngắn gọn, dễ nhớ, thân thiện hơn với người Việt. Tên gọi mới mang diện mạo mới của một thương hiệu đủ thấu cảm, lắng nghe từng nhịp sống của khách hàng, để tiếp tục sứ mệnh “Đồng hành cùng bạn dựng xây hạnh phúc” một cách trọn vẹn nhất.

Theo MB Life, việc thay đổi tên thương hiệu không ảnh hưởng đến các quyền lợi, nghĩa vụ và giao dịch của công ty với khách hàng, đối tác theo các hợp đồng, thỏa thuận đã ký kết. Trường hợp cần hỗ trợ, khách hàng có thể liên hệ trực tiếp với MB Life để được giải đáp kịp thời.

Top 6 công ty bảo hiểm dẫn đầu thị trường về doanh thu khai thác mới

Bên cạnh kịp thời đảm bảo quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng, Công ty MB Ageas (nay là MB Life) cũng luôn đẩy mạnh phát triển hoạt động kinh doanh và ghi nhận kết quả tăng trưởng tích cực.

Ông Bùi Trung Kiên - Tổng Giám đốc MB Life chia sẻ về ý nghĩa tên thương hiệu mới

Theo MB Life, 6 tháng đầu năm 2025, công ty ghi nhận tổng doanh thu đạt 3.094 tỷ đồng, tăng 48% so với cùng kỳ năm 2024.

Kết quả kinh doanh ấn tượng này đã giúp MB Life vươn lên nằm trong Top 6 công ty bảo hiểm nhân thọ dẫn đầu thị trường về doanh thu khai thác mới.

Để nâng cao trải nghiệm cho khách hàng, thời gian qua, MB Life tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng trên nền tảng số, đổi mới công cụ và quy trình vận hành với các dự án như M-Bro, Core Ebao…

Đặc biệt, app MBAL Style được Industrie 4.0 Awards trao tặng giải thưởng “Top doanh nghiệp có sản phẩm số thông minh năm 2025”.

Hàng năm, MB Life đều tổ chức các chương trình chăm sóc nhằm nâng cao trải nghiệm, giữ chân khách hàng hiện hữu.

Từ tháng 7/2025 đến hết tháng 9/2025, Công ty triển khai chương trình quay số trúng thưởng mang tên “Hành trình hạnh phúc - Quay là trúng” với hơn 60.000 quà tặng và nhiều ưu đãi khi mua mới hoặc tái tục, kết hợp nhiều hoạt động bốc thăm may mắn và tặng quà cho khách hàng trên toàn quốc…

Trải qua một thập kỷ dựng xây và phát triển, MB Life đã khẳng định được uy tín, vị thế trên thị trường bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam và luôn nỗ lực thay đổi, lấy khách hàng làm trung tâm.

Đến nay, công ty đã có trên 500 điểm giao dịch liên kết và hệ thống địa điểm kinh doanh tại nhiều tỉnh thành, với hệ sinh thái sản phẩm đa dạng, đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng Việt Nam.

Những cam kết trong hành trình mới

Trên hành trình phát triển mới, MB Life xây dựng lộ trình phát triển kinh doanh mới, cam kết tiếp tục lan tỏa giá trị nhân văn của ngành Bảo hiểm và không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ hướng tới lấy khách hàng làm trung tâm.

Tập thể cán bộ, nhân viên MB Life quyết tâm xây dựng thương hiệu trong giai đoạn mới

Để đạt mục tiêu trên, MB Life sẽ tập trung nâng cao năng lực quản trị, cải tiến, đổi mới hệ sinh thái sản phẩm; củng cố, phát triển và mở rộng kênh phân phối; hiện thực hóa các chiến dịch nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Kể từ ngày 1/7/2025, được sự phê duyệt của Bộ Tài chính đã ra mắt danh mục sản phẩm mới như: “Bảo hiểm liên kết chung - An Vui Trọn Đời”, “Bảo hiểm bệnh lý nghiêm trọng” và Giải pháp bảo hiểm đặc biệt mang tên “Phụ Nữ Tỏa Sáng”. Các sản phẩm mới này hiện đang được mở bán trên toàn quốc.

Ngoài các sản phẩm trên, MB Life triển khai dự án Amazer AI - một tính năng chăm sóc khách hàng mới, hứa hẹn sẽ mang đến trải nghiệm khác biệt cho những khách hàng có nhu cầu về bảo hiểm nhân thọ.

Có thể khẳng định, việc đổi tên thương hiệu không chỉ đơn thuần là thay đổi về nhận diện thương hiệu, mà còn là sự khẳng định cho một giai đoạn phát triển mới của MB Life.

Thời gian tới, công ty sẽ cam kết tiếp tục lan tỏa giá trị nhân văn của ngành Bảo hiểm; không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ và phát triển bền vững để xứng đáng với sự tin tưởng của khách hàng.

MB Life tiền thân là MB Ageas Life được hình thành trên cơ sở giữa 3 thành viên góp vốn gồm: Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) của Việt Nam, Tập đoàn Ageas (Bỉ) và Công ty Bảo hiểm nhân thọ Muang Thai (Thái Lan). Việc thay đổi tên thương hiệu không ảnh hưởng đến cam kết chung của các hành viên góp vốn về thúc đẩy thành công lâu dài và bền vững của công ty.

