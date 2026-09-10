Ra mắt trong năm MB Life kỷ niệm 10 năm thành lập, “Điểm Tựa Viện Phí” được phát triển với thông điệp “Điểm tựa vững vàng, Nhẹ nhàng viện phí”, hướng tới bổ sung thêm một lớp bảo vệ tài chính cho khách hàng trong quá trình điều trị nội trú.

Bảo hiểm y tế mở rộng “Điểm Tựa Viện Phí” giúp khách hàng giảm thiểu tối đa gánh nặng viện phí và an tâm điều trị.

Bổ sung lớp bảo vệ sau Bảo hiểm y tế

BHYT đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ chi phí khám, chữa bệnh cho người dân. Tuy nhiên, trong quá trình điều trị nội trú, đặc biệt với các bệnh hiểm nghèo với thời gian điều trị kéo dài, người bệnh vẫn có thể phát sinh các khoản chi phí ngoài phạm vi hoặc vượt mức chi trả của BHYT.

“Điểm Tựa Viện Phí” được MB Life phát triển nhằm hỗ trợ các chi phí điều trị nội trú tại các cơ sở y tế công lập đáp ứng điều kiện của sản phẩm, qua đó giúp khách hàng chủ động hơn về tài chính khi điều trị.

Sản phẩm gồm hai lựa chọn với mức phí từ 310.000 đồng/năm đối với bản Tiêu chuẩn và từ 535.000 đồng/năm đối với bản Nâng cao.

Quyền lợi hỗ trợ chi phí điều trị nội trú lên tới 2 tỷ đồng/năm đối với 60 bệnh hiểm nghèo và 100 triệu đồng/năm đối với các bệnh thông thường, theo quy tắc và điều khoản sản phẩm.

Khách hàng có thể lựa chọn điều trị tại các cơ sở y tế công lập đáp ứng điều kiện của sản phẩm trên toàn quốc. Quy trình tham gia được thiết kế đơn giản và không yêu cầu khám sức khỏe theo điều kiện áp dụng.

Nhiều quyền lợi nổi bật từ sản phẩm bảo hiểm mới “Điểm Tựa Viện Phí”.

Tham gia trực tuyến, quản lý quyền lợi trên ứng dụng

Khách hàng có thể tìm hiểu thông tin và đăng ký tham gia “Điểm Tựa Viện Phí” trực tuyến thông qua trang sản phẩm trực tuyến của MB Life (https://diemtuavienphi.mblife.vn/), đồng thời tiếp cận sản phẩm qua các kênh phân phối đối tác của MB Life.

Sau khi tham gia, khách hàng có thể quản lý thông tin hợp đồng và gửi yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm trực tuyến trên ứng dụng MB Life Style.

Việc số hóa hành trình từ tìm hiểu, tham gia sản phẩm đến quản lý hợp đồng và yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm nằm trong định hướng của MB Life nhằm đơn giản hóa trải nghiệm và giúp khách hàng tiếp cận các giải pháp bảo vệ thuận tiện hơn.

Mở rộng các giải pháp bảo vệ sức khỏe

Việc ra mắt “Điểm Tựa Viện Phí” tiếp tục mở rộng danh mục giải pháp bảo vệ sức khỏe của MB Life, đồng thời đánh dấu bước đi tiên phong của doanh nghiệp trong khối bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam với sản phẩm hỗ trợ phần chi phí điều trị nội trú sau BHYT.

Đại diện MB Life cho biết: “Khi chi phí điều trị vượt ngoài phạm vi BHYT, gánh nặng dồn về phía gia đình người bệnh. ‘Điểm Tựa Viện Phí’ ra đời để chia sẻ phần đó. Mức phí từ 310.000 đồng mỗi năm là lựa chọn có chủ đích của chúng tôi: bảo vệ chỉ có ý nghĩa khi nhiều người tiếp cận được. Đây cũng là cách MB Life góp phần vào mục tiêu chăm sóc sức khỏe toàn dân.”

MB Life được thành lập năm 2016 trên nền tảng hợp tác giữa Ngân hàng TMCP Quân đội (MB), Tập đoàn Bảo hiểm Ageas của Bỉ và Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Muang Thai Life của Thái Lan. Sự kết hợp giữa nền tảng tài chính, kinh nghiệm quốc tế và sự am hiểu thị trường trong nước tạo nền tảng để MB Life phát triển các giải pháp bảo hiểm phù hợp với nhu cầu của khách hàng Việt Nam. Sau 10 năm hoạt động, MB Life đã phát triển danh mục 23 sản phẩm, phục vụ khoảng 2,3 triệu khách hàng, với hơn 80% giao dịch được số hóa.

(Nguồn: MB Life)