Cuộc đua Chiếc giày vàng châu Âu 2025 vẫn đang diễn ra hết sức kịch tính. Viktor Gyokeres (Sporting) hiện dẫn đầu với 58,5 điểm (39 bàn) nhưng không còn cơ hội gia tăng điểm số, do giải VĐQG Bồ Đào Nha đã khép lại.

Kylian Mbappe ăn mừng sau khi ghi bàn vào lưới Sevilla. Sở dĩ tiền đạo ăn mừng theo kiểu em bé mút ngón tay vì muốn chúc mừng một thành viên trong BHL Real Madrid sắp được làm cha. Ảnh: IG

Đáng chú ý, Viktor Gyokeres cũng là chủ nhân của Chiếc giày vàng châu Âu mùa trước.

Trong khi đó, với bàn thắng tung lưới Sevilla thuộc vòng 27 La Liga, vào rạng sáng nay (19/5), Kylian Mbappe đang có 29 bàn, được 58 điểm, tức chỉ kém Viktor Gyokeres 0,5 điểm.

Cũng cần nói thêm, do La Liga nằm trong 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu, nên mỗi bàn thắng được x2, trong khi tại giải Bồ Đào Nha chỉ được x1,5.

Điều đó có nghĩa, chỉ cần 1 bàn thắng nữa, Mbappe sẽ vươn lên dẫn đầu Chiếc giày vàng châu Âu 2025. Trong sự nghiệp của mình, ngôi sao người Pháp chưa từng giành được danh hiệu này.

Tuy cùng Real Madrid trắng tay ở mùa giải đầu tiên, sau khi gia nhập theo dạng tự do vào hè năm ngoái, nhưng Mbappe gần như cầm chắc danh hiệu Vua phá lưới La Liga 2024/25, khi đang có 29 bàn, hơn Robert Lewandowski xếp nhì tới 4 bàn, trong khi giải còn 1 vòng đấu nữa là khép lại.

Mbappe chưa từng giành được Chiếc giày vàng châu Âu trong sự nghiệp. Ảnh: MZ

Tổng cộng Mbappe hiện ghi được 41 bàn mọi mặt trận trong mùa ra mắt Real Madrid, nhiều hơn bất cứ cái tên nào trong lịch sử CLB.

Ở trận đấu cuối cùng của mùa giải, Mbappe sẽ cùng Real Madrid tiếp Sociedad tại Bernabeu lúc 21h15 ngày 24/5. Anh đang có nhiều cơ hội để bứt lên giành Chiếc giày vàng châu Âu 2025. Tuy nhiên, chân sút Salah của Liverpool cũng ở ngay sát cạnh.

Lý do, tuy đang kém Mbappe 1 bàn – 28 so với 29 nhưng tiền đạo Ai Cập vẫn còn 2 trận đấu với Liverpool. Do giải Ngoại hạng Anh, mỗi bàn thắng cũng được tính 2 điểm, nên Salah vẫn hoàn toàn có thể khiến Mbappe buồn lòng.

Dù vậy, nếu dựa trên hiệu suất phong độ những trận gần nhất, chân sút của Real Madrid đang thắng thế rõ rệt.