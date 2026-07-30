MC Cát Tường mời bạn thân - diễn viên Tiết Cương đến tham nhà mua tặng con gái

Chia sẻ với phóng viên VietNamNet, MC Cát Tường cho biết đã làm lễ nhập trạch tại nhà mới của con gái - Nguyễn Cát Tường An. Căn nhà tọa lạc trong một con hẻm ở phường Thông Tây Hội, TPHCM; rộng 26m2, kết cấu 1 trệt 1 lầu, gồm 3 phòng ngủ, khá khang trang và đầy đủ tiện nghi.

Chị mua nhà này cho Tường An vì con gái đã trưởng thành, muốn ra ở riêng. Nữ MC chọn mua nhà cũ, sửa sang toàn bộ và sắm sửa hầu hết nội thất. Nhà này cùng khu vực với căn nhà phố mà Cát Tường mua hồi năm 2024.

MC Cát Tường không tiết lộ số tiền mua nhà. Tuy nhiên, chuyên gia ước tính giá trị căn nhà khoảng 4-5 tỷ đồng.

Cát Tường nói thêm, chị thấy may mắn khi quá trình mua nhà khá suôn sẻ, mọi thứ diễn ra đúng kế hoạch. Con gái chị - Tường An hiện làm việc tại một công ty của Đức, muốn sống một mình cho thoải mái.

Trước đó, MC Cát Tường từng tậu nhà phố ở quận Gò Vấp cũ. Giá căn nhà vào tháng 6/2024 khoảng 7,5 tỷ đồng. Ngoài nhà này, chị còn sở hữu 3 bất động sản khác cũng tại khu vực Gò Vấp cũ dùng để ở, cho thuê hoặc để không chờ bán khi được giá và một số bất động sản tại quê nhà Vĩnh Long và Australia.

Cát Tường từng nói nhờ mua nhà đất nên tự tin kinh tế vững chắc, không phải lo lắng về tuổi già.

Mi Lê