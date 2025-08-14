Trong series Ký ức VTV phát sóng tối 13/8, kỷ niệm gần 20 năm phát sóng, MC Diệp Chi có những chia sẻ xúc động về hành trình gắn bó với chương trình Rung chuông vàng từ thuở sinh viên đến khi trở thành một trong những gương mặt quen thuộc của VTV.

"Tôi nhận lời làm công việc dẫn chương trình cho Rung chuông vàng và là một thành viên trong nhóm sản xuất từ lúc còn là sinh viên năm thứ 2 của Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Có thể nói là các bạn trưởng thành lên từ Rung chuông vàng và tôi cũng vậy", Diệp Chi chia sẻ.

Diệp Chi khi dẫn "Rung chuông vàng" và hiện tại.

Trong suốt chặng đường gần 20 năm với Rung chuông vàng, Diệp Chi cùng ê-kíp đi qua rất nhiều tỉnh thành. Chương trình không chỉ giúp cô gặp gỡ các bạn sinh viên mà còn khám phá được nhiều điều thú vị. "Đó là hành trình tuổi trẻ không bao giờ quên được và góp phần làm nên thanh xuân rực rỡ của tất cả thành viên trong ê-kíp Rung chuông vàng", cô chia sẻ.

Với các thành viên từng tham gia Rung chuông vàng, đây không chỉ là một chương trình truyền hình mà là một cuốn nhật ký lưu giữ những kỷ niệm đẹp trong sự nghiệp. Đặc biệt hơn, chương trình tạo nên những mối quan hệ bền chặt, gắn bó như một gia đình. Hiện Diệp Chi là Phó Trưởng phòng Văn hóa - Du lịch (Ban Văn hóa - Giải trí) của VTV.

Ra mắt lần đầu trên sóng truyền hình vào năm 2006, Rung chuông vàng khởi nguồn là một game show dành riêng cho sinh viên nhưng nhanh chóng vượt ra khỏi khuôn khổ của một sân chơi truyền hình. Trải qua gần 20 năm, từ giảng đường đại học đến lớp học mầm non, mô hình này được hàng nghìn ngôi trường trên khắp cả nước sáng tạo triển khai và lan tỏa mạnh mẽ, trở thành cầu nối tri thức, đồng hành cùng khán giả cả nước để có thể lan tỏa được tất cả những điều tích cực.

MC Diệp Chi chia sẻ về "Rung chuông vàng":

Ảnh, video: VTV