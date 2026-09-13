Sau hơn 1 năm hẹn hò, MC Hoàng Oanh và thủ môn Việt kiều Lê Giang Patrik lần đầu thoải mái thể hiện tình cảm trước đông đảo khán giả tại trận chung kết ASEAN Cup 2026.

Hoàng Oanh diện áo thủ môn tương tự áo đấu của Lê Giang Patrik khi cổ vũ đội tuyển Việt Nam.

Sau khi cùng đồng đội nhận huy chương vàng, Lê Giang Patrik tiến về phía Hoàng Oanh và hôn lên trán bạn gái. Cả 2 thể hiện cử chỉ tình cảm trước hàng nghìn người có mặt trên sân.

Cả 2 được khen đẹp đôi về cả ngoại hình lẫn sự nghiệp. Nhiều bạn bè, đồng nghiệp gửi lời chúc mừng Hoàng Oanh vì cô cuối cùng tìm được điểm tựa vững chắc sau thời gian dài ly hôn, làm mẹ đơn thân.

Chia sẻ với VietNamNet, MC Hoàng Oanh bày tỏ trân trọng và gửi lời cảm ơn trước sự quan tâm của công chúng dành cho mình, đặc biệt là chuyện tình cảm. Tuy nhiên, nữ MC xin phép không trả lời phỏng vấn ở thời điểm này vì muốn giữ sự riêng tư.

Cặp đôi hẹn hò riêng tư hơn 1 năm trước khi công khai.

Trước đó, Hoàng Oanh tiết lộ từ khi có tình yêu mới, cô bắt đầu sống chậm lại. Khi còn trẻ, cô làm mọi thứ theo cảm xúc nhiều còn bây giờ mọi thứ chậm và chắc hơn.

“Tôi không quá nôn nóng bước vào mối quan hệ, cũng chẳng trông đợi chuyện tình phải tiến triển thế nào. Tôi thấy mình chill hơn, tận hưởng những điều tuyệt vời trong cuộc sống và biết ơn mọi mối quan hệ, công việc mình đang có”, người đẹp chia sẻ.

Nếu kết hôn lần 2, Hoàng Oanh nói mong nửa kia không chỉ là chồng mà còn là tri kỷ. Hai người phải thật sự giống bạn thân, có thể trò chuyện và thấu hiểu nhau về mọi thứ trên đời.

Nhờ có tình yêu, Hoàng Oanh được nhận xét tươi tắn, quyến rũ hơn. Cô thường chia sẻ khoảnh khắc đời thường hay công việc trên mạng xã hội.

Hoàng Oanh tươi trẻ, rạng rỡ từ khi có tình yêu mới.

Nữ MC ưa thích phong cách thời trang nữ tính, thanh lịch. Cô hay diện các bộ váy áo ôm cơ thể nhưng không quá cắt xẻ, khoe thân quá mức.

Người đẹp duy trì thói quen tập thể thao, đặc biệt là bộ môn Yoga. Cô chú trọng chế độ ăn uống, bổ sung nhiều rau củ quả, hạn chế tinh bột. Nhờ thế, cô giữ được thân hình mảnh mai, săn chắc cùng làn da khỏe khoắn. MC còn đặt mục tiêu tập thiền nhiều hơn trong năm nay.

MC giữ dáng thon nhờ chăm tập gym, yoga.

Hiện Hoàng Oanh vui sống với sự nghiệp và việc nuôi dạy con trai Max. Cô thường xuyên xuất hiện trong các sự kiện với vai trò MC và được khen ngợi với vẻ đẹp tươi trẻ, tràn đầy sức sống của mình.

Hoàng Oanh cố gắng duy trì nguồn năng lượng tích cực, biết cho đi và yêu thương mọi người. Đây cũng là điều mà cô - với vai trò người mẹ luôn hướng con mình trong quá trình giáo dục, đồng hành cùng bé.

Phong cách thời trang của Hoàng Oanh.

Vũ Ngọc Hoàng Oanh sinh năm 1990 tại Hà Nội, được khán giả biết đến khi giành giải nhất cuộc thi Hot VTeen 2006. Sau đó, cô thi Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh 2012 và đoạt ngôi á hậu. Người đẹp hoạt động năng nổ ở vai trò MC song ngữ, từng diễn xuất trong một số phim điện ảnh như: Tháng năm rực rỡ, Ước hẹn mùa thu, Bộ ba rắc rối... Năm 2023, cô tham gia chương trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng và được khán giả yêu thích.

Khoảnh khắc bình yên của MC Hoàng Oanh bên con trai

Ảnh, clip: Tư liệu