MC Hoàng Oanh mặc áo có tên Patrik Lê Giang

Hoàng Oanh rực rỡ trong màu áo đấu của Patrik Lê Giang.

Xuất hiện trên khán đài Mỹ Đình với chiếc áo thủ môn màu vàng phía sau in tên Patrik Lê Giang. MC Hoàng Oanh liên tục cổ vũ trong suốt trận đấu và sau đó chia sẻ những khoảnh khắc tại sân khi tuyển Việt Nam giành chức vô địch. Ở thời điểm kết thúc trận đấu, họ còn giành cái ôm thắm thiết cho nhau như 1 lời động viên, càng làm cộng đồng khán giả chắc chắn hơn về tin đồn tình cảm. Mặc dù sát cánh cùng nhau qua nhiều lần thân thiết, mối quan hệ của họ hiện vẫn chưa được người trong cuộc xác nhận cho tới trận chung kết tối 26/8.

Patrik Lê Giang là thủ môn Việt kiều và trở thành một trong những gương mặt đáng chú ý và xuất sắc nhất của tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup năm nay.

Doãn Hải My đưa con trai đến sân cổ vũ Đoàn Văn Hậu

Doãn Hải My có mặt tại Mỹ Đình cùng con trai để cổ vũ Đoàn Văn Hậu. Người đẹp lựa chọn trang phục đơn giản, nổi bật với áo đấu tuyển Việt Nam có tên chồng và liên tục ghi lại những khoảnh khắc trên khán đài.

Nàng WAG tỏa sáng bên huy chương sau khi kết thúc trận đấu.

Sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, Hải My đưa con trai xuống sân. Cô cùng Văn Hậu và các thành viên tuyển Việt Nam chụp ảnh, ăn mừng chức vô địch.

Gia đình nhỏ của Đoàn Văn Hậu hạnh phúc tận hưởng chiến thắng.

Cặp đôi kết hôn vào năm 2023, có 1 cậu con trai. Doãn Hải My luôn gây sốt với nhan sắc trong trẻo, ngọt ngào. Cô nàng lọt top 10 chung cuộc Hoa hậu Việt Nam 2020, tốt nghiệp Đại học Luật Hà Nội.

Chu Thanh Huyền tiếp lửa cho Quang Hải

Chu Thanh Huyền cũng có mặt tại sân Mỹ Đình để cổ vũ ông xã Nguyễn Quang Hải. Trước giờ bóng lăn, cô gây chú ý với diện mạo nổi bật và chiếc áo đấu số 19 của tiền vệ tuyển Việt Nam.

Cô nàng tự tin khoe cá tính cùng chiếc áo đấu mang tên chồng.

Trong trận đấu, Thanh Huyền liên tục theo dõi và cổ vũ Quang Hải cùng các đồng đội. Sau khi tuyển Việt Nam đăng quang, cô chia sẻ những hình ảnh ăn mừng trên trang cá nhân: “Chúc mừng chồng yêu, cầu thủ Việt Nam đầu tiên 3 lần vô địch Đông Nam Á”.

Đôi vợ chồng hưởng trọn niềm vui sau khi lên ngôi vô địch.

Quang Hải vừa trải qua một kỳ ASEAN Cup đáng nhớ khi ghi bàn trong trận chung kết lượt đi trên đất Thái Lan, giúp tuyển Việt Nam giành chiến thắng 2-0.

Vợ Xuân Son cùng hai con có mặt trên khán đài

Marcele Seippel, vợ tiền đạo Nguyễn Xuân Son, cũng đồng hành cùng chồng trong ngày tuyển Việt Nam bảo vệ chức vô địch. Cô xuất hiện trên khán đài cùng hai con và cổ vũ Xuân Son cùng các đồng đội.

Marcele và Xuân Son kết hôn năm 2018, có 2 con và đã có nhiều năm gắn bó tại Việt Nam. Cô thường xuyên đưa các con tới sân trong những trận đấu quan trọng của chồng.

Vợ Xuân Son xuống sân chúc mừng chồng nâng cúp vô địch.

Tối 26/8, Marcele chia sẻ những khoảnh khắc gia đình theo dõi trận đấu và ăn mừng cùng tuyển Việt Nam. Sau trận, cô cùng các con xuống sân gặp Xuân Son và chụp ảnh bên đồng đội. Marcele từng chia sẻ với truyền thông rất trân trọng tình cảm của khán giả Việt Nam dành cho chồng mình, cô thường đảm nhận phần lớn việc chăm sóc con cái để Xuân Son gánh vác trách nhiệm cho đội tuyển.

Bạn gái Hoàng Hên xuống sân ăn mừng

Lais Machado, bạn gái Đỗ Hoàng Hên, cũng có mặt trong ngày tiền vệ này cùng tuyển Việt Nam giành chức vô địch. Sau trận, cô xuống sân và có khoảnh khắc tình cảm với Hoàng Hên bên chiếc cúp.

Cặp đôi rạng rỡ, chia sẻ niềm hạnh phúc cùng nhau.

Hình ảnh Hoàng Hên ôm, hôn bạn gái sau tiếng còi mãn cuộc nhanh chóng được chia sẻ trên mạng xã hội. Lais Machado là người Brazil và đã đồng hành cùng Hoàng Hên trong thời gian anh thi đấu tại Việt Nam. Cô thường xuyên gây xôn xao khi xuất hiện trong tà áo dài truyền thống, đồng thời luôn hào hứng sát cánh bên bạn trai tại mọi trận đấu với chiếc áo đỏ quen thuộc của đội tuyển Việt Nam.

Hoàng Hên là một trong những cầu thủ nhập tịch được chú ý tại ASEAN Cup 2026. Anh góp mặt trong hành trình giúp tuyển Việt Nam bảo vệ thành công chức vô địch.

Ảnh: FBNV, Tư liệu