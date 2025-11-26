Trên trang cá nhân, MC Huyền Trang chia sẻ niềm vui khi mình và bạn trai - cầu thủ Đức Huy nhận món quà từ tiếp viên trưởng và phi hành đoàn của Hãng hàng không Quốc gia trong chuyến du lịch Hàn Quốc.

MC Huyền Trang và bạn trai - cầu thủ Đức Huy nhận quà từ phi hành đoàn.

Trên chuyến bay, cả 2 được tổ bay chuẩn bị trái cây, bánh kẹo, cùng tấm thiệp viết tay ý nghĩa gửi tặng. Nữ MC vừa bất ngờ vì sự chu đáo và tâm lý của phi hành đoàn.

"Kể ra mà biết trước mình đã trang điểm kỹ, mặc đầm dạ hội rồi. Đằng này mình đang ngủ, bạn kia đang mải chơi game bị “triệu tập” để nhận quà", cô tếu táo.

Cặp đôi hẹn hò du lịch Hàn Quốc. Nhiều bạn bè trêu mong họ sớm báo "tin vui".

Cặp đôi từng là bạn thân trước khi chính thức hẹn hò được vài tháng qua. Kể từ khi công khai mối quan hệ hồi đầu tháng 3, MC Huyền Trang và cầu thủ Đức Huy liên tục chia sẻ ảnh bên nhau, từ những bức ảnh du lịch, những đoạn hội thoại hài hước hay ảnh nam cầu thủ đăng nữ MC vào dịp Valentine... Cả 2 cũng không ngại thể hiện cử chỉ tình cảm nơi công cộng.

Dù bận rộn với lịch trình riêng, Huyền Trang vẫn thường xuyên sắp xếp thời gian đến sân vận động để cổ vũ cho bạn trai trong các trận đấu quan trọng. Sự tương xứng về ngoại hình giúp họ nhận được nhiều tình cảm từ khán giả.

Huyền Trang là gương mặt quen thuộc trên các kênh sóng VTV qua hàng loạt chương trình Bữa trưa vui vẻ, Cuộc hẹn cuối tuần, Khách sạn 5 sao, 12 con giáp 2025. Cô từng đóng khá nhiều phim truyền hình, gần nhất là 11 tháng 5 ngày và Biệt dược đen.

Đức Huy sinh năm 1995, kém MC Huyền Trang 2 tuổi, là cái tên không xa lạ với người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Anh từng thi đấu cho CLB Hà Nội và CLB Nam Định.

Đức Huy từng giành Á quân U23 châu Á 2018 cùng U23 Việt Nam, vô địch AFF Cup 2018 với tuyển Việt Nam. Phạm Đức Huy còn 5 lần vô địch V.League, trong đó 4 lần đăng quang cùng CLB Hà Nội và 1 lần với CLB Nam Định.

MC Huyền Trang và bạn trai chụp ảnh cùng nhau

Ảnh, clip: FBNV