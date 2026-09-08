Một buổi trình chiếu đặc biệt vừa diễn ra tại Đài Truyền hình Việt Nam, quy tụ những gương mặt gạo cội từng gắn bó với VTV qua nhiều thập kỷ. Những người được khán giả gọi bằng cái tên trìu mến "giọng đọc huyền thoại" NSƯT Kim Tiến, NSƯT Thanh Hùng cùng nhiều cán bộ từng làm ở VTV đã nghỉ hưu ngồi lại với nhau để xem một thước phim tư liệu cũ, nhưng lần này được can thiệp bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI).

NSƯT Kim Tiến, NSƯT Thanh Hùng ngồi ở vị trí dẫn trong trường quay của VTV.

Trước khi phim chiếu, không khí trong phòng đã rộn ràng những câu chuyện ôn lại nghề. Có người nhắc đến chiếc bàn âm thanh 8 đường từng là niềm tự hào của cả ê-kíp kỹ thuật một thời, có người so sánh với hệ thống ánh sáng hiện đại ngày nay để thấy sự đổi thay của ngành truyền hình. Sự tò mò xen lẫn hoài niệm bao trùm khán phòng, khi mọi người chưa hình dung được AI sẽ "hô biến" những thước phim nhuốm màu thời gian ấy đến mức nào.

Khi những hình ảnh đầu tiên hiện lên, cả khán phòng lặng đi vì bất ngờ. Những khung hình đen trắng vốn mờ nhòe, nhiễu hạt qua năm tháng bỗng trở nên sắc nét, sống động đến kinh ngạc. Gương mặt của những phát thanh viên, biên tập viên, kỹ thuật viên một thời hiện lên rõ ràng như vừa được ghi hình.

NSƯT THanh Hùng (ảnh trái) năm nay đã 81 tuổi, còn PTV Bích Ngọc (ảnh phải, mặc áo hồng) của chương trình "Những bông hoa nhỏ" năm nay 73 tuổi.

NSƯT Kim Tiến xúc động chia sẻ nếu không có AI phục chế, bà khó lòng nhận ra nhiều đồng nghiệp cũ trong những thước phim đen trắng nhòe nhoẹt. Trong khi đó, NSƯT Thanh Hùng dí dỏm nói rằng nếu công nghệ này xuất hiện từ thời ông còn công tác, có lẽ ông sẽ... thất nghiệp.

Càng xem, cảm xúc trong khán phòng càng dâng cao. Nhiều người không giấu được sự ngạc nhiên xen lẫn xúc động khi bất ngờ nhìn thấy lại hình ảnh của những đồng nghiệp cũ sau hàng chục năm xa cách với chất lượng hình ảnh đẹp và chân thực chưa từng có.

Nhà báo Lại Văn Sâm trong những thước phim cũ.

Lần lượt những tên tuổi gắn liền với lịch sử phát thanh - truyền hình Việt Nam hiện lên màn ảnh như: NSƯT Kim Tiến, NSƯT Thanh Hùng, MC Lại Văn Sâm, nhà báo Thanh Lâm...

Bên cạnh các gương mặt trước ống kính, công lao thầm lặng của các kỹ sư đã sáng tạo ra thiết bị được gọi vui là "camera ngựa trời" trong giai đoạn truyền hình Việt Nam còn thô sơ về mặt kỹ thuật cũng được nhắc đến.

Không khí buổi xem phim đan xen giữa tự hào và tiếc nuối. Nhiều người bày tỏ niềm tự hào khi truyền hình Việt Nam đã mạnh dạn ứng dụng AI để phục dựng những tư liệu quý giá, giúp thế hệ đi trước được "gặp lại" chính mình và đồng nghiệp qua những khung hình sống động. Nhưng xen lẫn niềm vui ấy là nỗi man mác buồn, khi không ít gương mặt xuất hiện trong phim đã vĩnh viễn ra đi, không còn cơ hội chứng kiến những bước phát triển vượt bậc của VTV hôm nay.

NSƯT Kim Tiến, NSƯT Thanh Hùng trở lại trường quay VTV:

Ảnh, video: VTV