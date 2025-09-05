Nhân kỷ niệm 55 năm ngày phát sóng đầu tiên của Truyền hình Việt Nam (7/9/1970 - 7/9/2025), hai gương mặt quen thuộc NSƯT Kim Tiến và NSƯT Thanh Hùng có dịp trở lại trường quay Thời sự VTV, nơi từng gắn bó với tuổi trẻ và sự nghiệp của họ.

Bước vào trường quay Thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam sau nhiều năm xa cách, họ đều không giấu được sự xúc động và bất ngờ.

"Hôm nay khi quay lại trường quay Thời sự để làm chương trình, tôi choáng ngợp vì các thiết bị rất hiện đại. Thời của tôi máy móc không thể nào mà tốt như thế này được", NSƯT Kim Tiến chia sẻ.

NSƯT Thanh Hùng cũng bày tỏ sự ngỡ ngàng: "Cái lạ nhất là các trang thiết bị và cơ sở vật chất ngày càng hiện đại. Tôi cũng hồi hộp hơn vì trường quay mới, thiết bị mới và thấy xúc động".

Dù đã nghỉ hưu nhiều năm nhưng khi lên sóng, NSƯT Thanh Hùng và NSƯT Kim Tiến vẫn giữ được phong thái chuyên nghiệp và giọng điệu đặc trưng của người dẫn chương trình Thời sự. Lời dẫn quen thuộc "Xin chào quý vị và các bạn đang xem chương trình Thời sự của Đài truyền hình Việt Nam. Chương trình Thời sự tối nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây" như đưa khán giả quay trở lại những năm tháng hoàng kim của cả hai phát thanh viên huyền thoại.

NSƯT Thanh Hùng cũng thử nghiệm dẫn tin mới: "Thưa quý vị, vào lúc 20h tối nay sẽ diễn ra buổi sơ duyệt lễ kỷ niệm 85 Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9". NSƯT Kim Tiến tiếp lời: "Hà Nội sẽ thực hiện phân luồng giao thông từ 12h hôm nay đến 2h ngày hôm sau".

Với kinh nghiệm nhiều năm trong nghề, NSƯT Thanh Hùng nhấn mạnh tầm quan trọng của sự tập trung và khả năng ứng biến: "Dẫn trực tiếp yêu cầu người phát thanh viên là phải hết sức tập trung, tự tin và luôn phản ứng thật tốt với các trường hợp bất ngờ".

NSƯT Kim Tiến chia sẻ: "Mỗi người trong ê-kíp đều làm đúng với vai trò trách nhiệm mới tạo thành một ê-kíp đạt kết quả. Tôi thấy đồng bộ trong việc làm bản tin trực tiếp rất quan trọng".

NSƯT Thanh Hùng nhớ lại những ngày tháng còn làm việc ở VTV: "Đây là một công việc đi thì sớm và về thì muộn. Gia đình thông cảm mới có thể chấp nhận giờ làm việc như vậy".

Còn với NSƯT Kim Tiến, kỷ niệm đáng tự hào nhất chính là việc chứng kiến sự phát triển không ngừng của công nghệ: "Kỷ niệm tự hào nhất là mỗi lần các thiết bị kỹ thuật của VTV mới được nhập về là thích nhất vì biết rằng mình lại được sử dụng những công nghệ cao hơn. Ở thời điểm bây giờ và cả thời kỳ trước, khi còn chưa nghỉ hưu, bật TV lên chương trình thời sự hấp dẫn nhất đối với tôi. Không phải là vì nghề nhưng mà nó phản ánh toàn bộ xã hội trong 24 giờ. VTV chính là tình yêu của tôi".

