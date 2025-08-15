Lê Hương Giang là MC khiếm thị đầu tiên trong lịch sử VTV với chương trình Cuộc sống vẫn tươi đẹp. Qua công việc MC tại VTV4, cô mong muốn thay đổi cách nhìn của xã hội về người khuyết tật. Ngoài công việc truyền hình, cô còn là nhà tâm lý lâm sàng chuyên nghiệp và các dự án miễn phí cộng đồng người khuyết tật với tầm nhìn xây dựng một xã hội bình đẳng.

- Ngoài công việc MC "Cuộc sống vẫn tươi đẹp" trên VTV4, Lê Hương Giang làm việc trong lĩnh vực tâm lý lâm sàng. Điều gì đã thúc đẩy chị theo đuổi con đường này?

Tôi có hai mảng công việc. Thứ nhất là tham vấn trị liệu chuyên nghiệp cho mọi người, chủ yếu từ 18 tuổi trở lên. Trọng tâm là giúp họ phát hiện giá trị bản thân và tìm thấy ý nghĩa cuộc sống.

Trong thời đại công nghệ phát triển nhanh, con người dần dần bắt đầu thấy vô giá trị. Lượng thông tin quá lớn khiến họ khó đưa ra quyết định hay xác định bản thân. Không chỉ giới trẻ, những người 40-50 tuổi cũng lo AI phát triển quá nhanh, không biết năng lực mình ở đâu. Có những người 70-80 tuổi cũng chia sẻ với tôi cảm thấy không còn ý nghĩa với gia đình.

Tôi tin rằng khi tìm thấy giá trị bản thân và ý nghĩa cuộc sống, con người sẽ có đủ nỗ lực ứng phó với khó khăn.

Thứ hai là dự án Góc tâm lý mầm hạnh phúc - chương trình chăm sóc sức khỏe tâm thần miễn phí cho cộng đồng, đặc biệt hướng đến người khuyết tật, bệnh nhân ung thư, cộng đồng LGBTQ+ và gia đình họ. Chi phí tham vấn tâm lý không rẻ nên tôi muốn tạo dự án xã hội để mọi người dễ dàng tiếp cận.

MC Lê Hương Giang.

- Nghề tâm lý đòi hỏi rất cao về mặt cảm xúc và tinh thần. Với tư cách là người đã trải qua nhiều thử thách trong cuộc sống, chị có những lúc cảm thấy kiệt sức và cần được ai đó lắng nghe, chia sẻ?

Nhà tâm lý không phải người không gặp vấn đề tâm lý mà là người biết khi nào mình gặp khó khăn và cần tìm giúp đỡ ở đâu.

Có những ca rất khó, ví dụ bệnh nhân rối loạn nhân cách không phải lúc nào cũng hợp tác. Đôi khi tôi cảm thấy tất cả kiến thức, kỹ năng dường như không giúp được họ. Lúc đó tôi trao đổi với đồng nghiệp để tìm cách hỗ trợ tốt nhất.

Với trẻ em, thiếu niên, không phải ai cũng may mắn có gia đình đồng hành. Một số cha mẹ quá bận rộn với công việc hoặc nỗi đau riêng, khó chăm sóc con. Đôi khi nhà tâm lý chỉ làm được đến đó, muốn thay đổi cuộc sống trẻ cần sự hỗ trợ của cha mẹ nhưng không phải lúc nào họ cũng hợp tác.

Có lúc tôi thương trẻ rất nhiều nhưng không thể giúp thêm vì không phải cha mẹ của em ấy. May mắn là với kiến thức chuyên môn, tôi biết cách làm việc với những cảm xúc khó khăn này.

- Từ MC đến nhà tâm lý, chị quản lý thời gian và năng lượng như thế nào để vẫn duy trì được sự cân bằng cuộc sống?

Những công việc tôi làm đều là đam mê nên không cảm thấy mệt. Có những ngày quay chương trình từ 5h sáng hôm trước đến 3h sáng hôm sau nhưng vì yêu thích nên cảm thấy hạnh phúc khi làm việc với đồng nghiệp.

Tôi không cần phân chia rõ ràng thời gian làm việc và nghỉ ngơi. Khi rảnh, tôi học thêm ngôn ngữ hoặc kiến thức chuyên ngành. Tôi thích du lịch, mỗi năm đưa gia đình đến vùng đất mới, trò chuyện với bạn bè, xem ca nhạc.

Công việc khá linh hoạt. Trừ khi có chương trình đặc biệt cần tập trung 100% thời gian, thường các anh chị báo lịch trước. Trong tuần tôi dành 1-2 ngày quay chương trình, thời gian còn lại cho công việc tâm lý và dự án xã hội. Tôi để 1-2 ngày hoàn toàn nghỉ ngơi để hồi phục năng lượng và chăm sóc gia đình.

- Với tất cả những gì chị đã đạt được, điều gì vẫn còn là thách thức lớn nhất trên con đường chị đã chọn? Và ước mơ lớn nhất mà chị muốn hiện thực hóa trong những năm tới là gì?

Về truyền hình, thách thức lớn nhất là chưa có nhiều ê-kíp tạo cơ hội cho tôi tham gia. Để làm việc với người khiếm thị, nhiều người chưa có kinh nghiệm nên còn e ngại.

Tôi may mắn làm việc tại Ban Đối ngoại VTV4 với những đồng nghiệp tuyệt vời. Họ không bao giờ nói không biết cách làm việc với tôi mà luôn hỏi làm thế nào để cộng tác tốt nhất. Đó là nơi tôi sống với đam mê và truyền tải giá trị mong muốn.

Về tương lai, tôi muốn phát triển dự án Góc tâm lý mầm hạnh phúc đến nhiều tỉnh thành, hỗ trợ người khuyết tật và gia đình. Hiện tại, dự án chủ yếu phục vụ Hà Nội và các tỉnh lân cận. Ở các tỉnh khác, nhiều bạn không dám giao tiếp với bên ngoài, chỉ ở trong nhà. Điều này rất đáng tiếc.

Tôi tin rằng người khuyết tật nếu có cơ hội học tập, lao động sẽ không phải gánh nặng xã hội mà là lực lượng cống hiến trí tuệ, năng lực để phát triển xã hội. Đó là con đường tôi chọn từ nhỏ và sẽ theo đuổi suốt đời.

