Sau khi kết hôn lần hai vào cuối năm 2024, MC Mai Ngọc đang tận hưởng những tháng ngày làm mẹ bỉm sữa đầy hạnh phúc. MC xinh đẹp đã chuyển từ biệt thự tại Hà Nội về hẳn lâu đài rộng hàng nghìn mét vuông của gia đình chồng ở Bắc Ninh.

Ông xã của Mai Ngọc là doanh nhân sinh năm 1992, quê Bắc Giang, kém cô 2 tuổi. Thiếu gia Quốc Thắng hiện tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình, bao gồm hệ sinh thái nhà hàng, quán cafe, trung tâm tiệc cưới gần trung tâm thành phố Bắc Giang cũ, nay là thành phố Bắc Ninh.

Đến tháng 4/2025, Mai Ngọc hạ sinh quý tử đầu lòng có biệt danh Panda, chuyển mình từ người phụ nữ độc lập sang vai trò người vợ, người mẹ. Cậu nhóc hiện hơn 6 tháng tuổi, đã bước vào giai đoạn ăn dặm và được nhiều người nhận xét là bản sao của bố. Niềm vui lớn nhất của Mai Ngọc chính là cậu con trai ngoan ngoãn, nghe lời mẹ.

Cuộc sống trong lâu đài nhà chồng không chỉ xa hoa với kiến trúc châu Âu phong cách tân cổ điển, trang trí họa tiết dát vàng, hồ bơi và vườn cây xanh mướt mà còn là không gian riêng tư để cô chăm sóc con cái và tái tạo năng lượng. Chuyển về Bắc Ninh, nữ MC đưa con trai dạo quanh khuôn viên lâu đài mỗi ngày, tận hưởng nhịp sống bình yên và không khí trong lành.

Với sự hỗ trợ từ bà ngoại và bảo mẫu chuyên nghiệp, Mai Ngọc dành hầu hết thời gian theo dõi sự phát triển của con trai. Dù mới sinh vài tháng, cô nhanh chóng lấy lại vóc dáng thon gọn nhờ chế độ ăn uống khoa học và tập luyện đều đặn tại phòng gym riêng. Mai Ngọc thường xuyên đăng ảnh trong trang phục thể thao, tập tạ hoặc yoga thường xuyên xuất hiện trên mạng xã hội.

Bên cạnh những giây phút ấm áp bên con cái, Mai Ngọc vẫn giữ kết nối với bạn bè ở thành phố. Cô thường xuyên mời họ về Bắc Ninh, đón tiếp tại nhà hàng, quán cafe và trung tâm tiệc cưới của gia đình chồng. Cô cũng từng đón MC Mai Phương, hoa hậu Ngọc Hân, á hậu Hoàng Anh tại quán cafe của gia đình chồng.

Những buổi gặp gỡ này giúp Mai Ngọc giải tỏa căng thẳng và kết nối lại với thế giới bên ngoài. Việc tạm dừng công việc dẫn chương trình và biên tập viên truyền hình là quyết định khó khăn nhưng cần thiết để nữ MC tập trung vào gia đình nhỏ.

Mai Ngọc sinh năm 1990, là một trong những hot girl đời đầu của Hà thành. Trước khi trở thành MC truyền hình và có biệt danh cô gái thời tiết, làm người mẫu cho nhiều tờ báo tuổi teen, tham gia một số cuộc thi nhan sắc.

Sau khi tốt nghiệp Học viện Báo chí Tuyên truyền, người đẹp về công tác tại Đài truyền hình Việt Nam. Tháng 4/2023, cô công bố kết thúc cuộc tình 17 năm với một doanh nhân. Nửa năm sau đó, MC đăng ký kết hôn và làm đám cưới với doanh nhân Đặng Quốc Thắng.

Minh Dũng

Ảnh: FBNV, video: TikTok