Đúng ngày vía Thần Tài (26/2), MC Mỹ Lan của VTV chia sẻ tin vui khi chính thức nhận Bằng khen của Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam, ghi nhận những nỗ lực không ngừng trong năm 2025.

Cô cho rằng tấm bằng khen còn quý hơn vàng với bản thân. Nhiều đồng nghiệp gửi lời chúc mừng nồng nhiệt, trong đó NSND Phạm Phương Thảo nhận xét: "Cô gái xứng đáng với tất cả mọi phần thưởng". MC Bùi Đại Dương, MC Lê Anh và NSƯT Thanh Tâm cũng dành những lời chúc ấm áp cho người đồng nghiệp.

MC Mỹ Lan bên bằng khen của Tổng Giám đốc VTV. Ảnh: FBNV

Năm 2025, Mỹ Lan có nhiều dấu ấn đáng tự hào. Cô vinh dự dẫn chương trình tại 2 sự kiện trọng đại: Lễ kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước tại TPHCM và Đại lễ 80 năm Ngày Độc lập tại SVĐ Mỹ Đình, Hà Nội.

Một ước mơ khác cũng thành hiện thực khi Mỹ Lan được dẫn chương trình tại Quảng trường Ba Đình 2 lần, trong dịp kỷ niệm 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Cô cũng lần đầu đặt chân đến Điện Biên và ngay lập tức trở lại lần 2 trong cùng 1 tháng, sau nhiều năm lỡ hẹn vì bận.

Về sự nghiệp, dấu ấn lớn là quyết định chuyển từ Ban Văn nghệ sang Ban Chuyên đề Khoa giáo sau gần 20 năm gắn bó - bước ngoặt cô mô tả là "nhanh bất ngờ nhưng hợp lý", mở ra cơ hội khám phá bản thân ở những lĩnh vực hoàn toàn mới. Cùng năm, cô âm thầm nhận giải đặc biệt Duyên dáng VTV, giải thưởng cao nhất của cuộc thi nội bộ mà chính cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ tham dự và chưa từng đăng tải rộng rãi cho đến khi nhìn lại năm cũ.

Niềm vui riêng tư không kém phần đặc biệt là con gái đỗ vào Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, ngôi trường mà bản thân cô từng là học sinh.

Tổ ấm hạnh phúc của MC Mỹ Lan. Ảnh: FBNV

Ngoài hoạt động tại VTV, Mỹ Lan còn đảm nhận vai trò MC tại Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu năm 2025 do Bộ Dân tộc và Tôn giáo chủ trì, phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Bộ Giáo dục và Đào tạo, cơ quan thường trực là Báo VietNamNet, diễn ra 2 ngày 26-27/12/2025 tại Hà Nội.

Bước sang năm 2026, Mỹ Lan tự nhắc bản thân tiếp tục giữ vững phong độ, rèn đức luyện tài để gặt hái những thành công mới.

MC Mỹ Lan dẫn "Cafe sáng" những ngày đầu:

Ảnh: FBNV