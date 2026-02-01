Chia sẻ về tình huống "toát mồ hôi” khi nhớ lại, MC Mỹ Vân kể: “Thoát chết trong gang tấc là có thật. Sau khi dẫn xong, mình hướng về phía cổng để ra về thì bỗng nghe tiếng ồn ào ngày càng to phía sau lưng. Hóa ra đoàn khiêng kiệu từ phía xa bất ngờ đổi hướng, lao về phía mình như vũ bão”.

MC Mỹ Vân và đồng nghiệp trước giờ dẫn chương trình tại lễ hội làng Ninh Sơn.

Thời điểm đó, nữ MC mặc áo dài và đi giày cao gót nên không thể di chuyển nhanh. Trong không gian lễ hội đông đúc, đoàn khiêng kiệu gồm hàng chục thanh niên di chuyển với tốc độ cao, nếu va chạm có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

“May mắn có cậu em trợ lý đi cùng nhanh tay kéo giật mình ra ngoài. Nếu không chắc chắn mình đã bị xô ngã và đoàn khiêng kiệu có thể giẫm lên người. Nghĩ đến thôi đã thấy sợ, đến giờ vẫn chưa hết run”, cô nói.

Sự việc không gây thương tích nhưng trở thành trải nghiệm khó quên đối với người dẫn chương trình vốn đã quen với áp lực sân khấu và những tình huống bất ngờ.

Nhiều lần đối mặt tai nạn nghề nghiệp

Trước sự cố tại lễ hội làng Ninh Sơn, Mỹ Vân từng rơi vào tình huống dở khóc dở cười, thậm chí tiềm ẩn nguy hiểm trong quá trình tác nghiệp.

Trong một lễ hội có sử dụng pháo điện, tàn lửa bất ngờ rơi trúng và bén vào tóc của Mỹ Vân khi đang dẫn chương trình. Do tập trung vào kịch bản và lời dẫn, nữ MC không nhận ra sự cố.

Chỉ khi khán giả và ê-kíp đồng loạt hô lên cảnh báo, cô mới phát hiện và cảm thấy rát. May mắn, sự việc không gây chấn thương nghiêm trọng nhưng để lại ám ảnh về những rủi ro kỹ thuật sân khấu.

Trong một sự kiện trực tiếp tại bãi biển Thiên Cầm (Hà Tĩnh), thời tiết bất ngờ chuyển xấu khi chương trình đang diễn ra. Trời đổ mưa lớn kèm gió mạnh, sân khấu ngoài trời trở nên trơn trượt. Khi đó, Mỹ Vân diện đầm dài, việc di chuyển trên sàn ướt tiềm ẩn nguy cơ trượt ngã. Sau khi kết thúc chương trình, nước ngập gần ngang bắp chân, cô buộc phải tháo giày đi chân đất lội nước trở về khách sạn.

Hình ảnh nữ MC lội nước trong mưa sau giờ lên sóng được nhiều đồng nghiệp chia sẻ như một kỷ niệm đáng nhớ của nghề.

Trong một buổi ghi hình trực tiếp, một con ruồi bất ngờ bay tới và đậu ngay trên trán nữ MC. Khi ấy, cô đang nói trên sóng nên không thể đưa tay xua đi.

Tình huống tuy hài hước nhưng đòi hỏi người dẫn phải giữ sự tập trung cao độ, không để khán giả nhận thấy sự lúng túng. Sau chương trình, Mỹ Vân kể lại sự việc như một kỷ niệm vui, minh chứng cho những tai nạn nghề nghiệp khó lường.

Những trải nghiệm thoát nạn trong gang tấc không chỉ là cú sốc tinh thần của Mỹ Vân mà còn là lời nhắc nhở về sự thận trọng trong mọi hoàn cảnh: “Làm nghề này phải luôn sẵn sàng cho mọi tình huống. Nhưng đôi khi chỉ một khoảnh khắc bất ngờ cũng đủ khiến mình nhớ mãi”.

MC Mỹ Vân chia sẻ video một đồng nghiệp quay được khi cô mắc kẹt giữa đám đông: