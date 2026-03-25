Tối 24/3, khán giả VTV3 chứng kiến một trong những khoảnh khắc nghẹt thở ở Ai là triệu phú. Nguyễn Trường Giang, 33 tuổi vượt qua câu hỏi thứ 14, bảo toàn 150 triệu đồng.

Hành trình của Nguyễn Trường Giang tại trường quay Ai là triệu phú diễn ra với cường độ căng thẳng tăng dần theo từng câu hỏi. Anh sử dụng toàn bộ 4 quyền trợ giúp - 50:50, hỏi khán giả, gọi điện và hỏi chuyên gia - trước khi bước vào câu số 11. Từ đó đến câu 14, Nguyễn Trường Giang tự đưa ra các đáp án chính xác.

Anh Nguyễn Trường Giang đối mặt câu hỏi thử thách của "Ai là triệu phú". Ảnh: Chụp màn hình

Với phong độ bình tĩnh và lập luận sắc bén, anh đã lần lượt chinh phục 14 câu hỏi, tiến sát đến ngưỡng 250 triệu đồng - điều mà suốt hơn 20 năm phát sóng, rất ít người chơi chạm tới.

Trước câu hỏi 15 với nội dung liên quan đến một câu nói nổi tiếng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Trường Giang đã quyết định dừng cuộc chơi. Quyết định ấy nhanh chóng được chứng minh là sáng suốt. Khi được mời trả lời thử câu hỏi cuối, anh chọn sai đáp án.

Với thành tích này, Trường Giang trở thành người thứ 3 trong hơn 2 thập kỷ của Ai là triệu phú chinh phục thành công 14 câu hỏi. Đây cũng là lần đầu tiên MC Quốc Khánh trong vai trò dẫn dắt được đọc câu hỏi thứ 15 trị giá 250 triệu đồng.

Nguyễn Trường Giang lớn lên cùng thế hệ khán giả đầu tiên của Ai là triệu phú - chương trình lên sóng từ tháng 1/2005. Anh chia sẻ trong cuộc đời sẽ có nhiều cơ hội kiếm được 100 triệu đồng nhưng "nếu đạt được mức đó ở chương trình là tuổi thơ của mình chắc chắn chỉ có duy nhất cơ hội này".

Trước đó, năm 2008, kỹ sư xây dựng Nguyễn Lê Anh từng gây sốt khi trả lời đúng 14 câu, dừng cuộc chơi ở câu 15 và ra về với 80 triệu đồng. Đến năm 2021, Trần Đặng Đăng Khoa cũng tái lập thành tích này nhưng không may trả lời sai câu 15 và chỉ nhận 22 triệu đồng.

BTV Diệp Chi chia sẻ trên trang cá nhân sau khi chương trình lên sóng: "Đã 5 năm kể từ lần cuối Ai là triệu phú có người chạm tới mốc câu hỏi số 15. Hôm ấy, phòng máy chúng mình “ôm tim” vì quá hồi hộp, host Quốc Khánh hình như cũng thở mạnh lắm... Ở câu hỏi cuối cùng, khi Giang suy luận đúng hướng và tự loại đi 2 phương án sai, mình có linh cảm rất lớn rằng đây sẽ là người chơi đầu tiên tại Việt Nam chiến thắng trong chương trình Ai là triệu phú. Tiếc rằng lần này điều đó chưa xảy ra, nhưng mình tin là sẽ sớm thôi".

Minh Phi