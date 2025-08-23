Ngày nhận thông báo ly hôn, tôi khóc ngon lành

MC Phương Mai lạc quan, giữ sự tích cực sau ly hôn.

- Trông MC Phương Mai năng lượng, tràn đầy sức sống, cuộc sống chị hiện thế nào?

Cuộc sống của tôi hiện giờ chỉ có 2 chữ "tận hưởng". Tôi chuyển tới một căn hộ mới, được trang bị hiện đại với view sông tuyệt đẹp.

Thời gian của tôi mỗi ngày đều dành cho việc trang trí nhà, du lịch, spa, mua sắm, tập luyện, gặp gỡ bạn bè, bên cạnh việc đi dẫn chương trình, dự sự kiện, tham gia các giải golf.

Tôi cười nhiều hơn và được trở lại là chính mình thay vì luôn phải sống trong tâm trạng lo âu và nghi ngờ của 6 năm qua. Quả thật lâu lắm rồi tôi mới cảm thấy thực sự hạnh phúc.

Mọi người xung quanh đều nhận xét ánh mắt của Phương Mai rạng rỡ hơn trước nhiều. Điều này đồng nghĩa tôi đã thực hiện quyết định đúng đắn khi trở lại với trạng thái độc thân.

- Chị tự chữa lành những tổn thương thời gian qua ra sao?

Bộ não tôi có chế độ chọn lọc ký ức, giữ lại điều đáng giữ và bỏ quên thứ đáng quên. Ngày nào tôi cũng liên tục tiếp nhận thông tin và gặp gỡ những con người mới.

Sự việc không vui hay vài con người khiến tôi cảm thấy thất vọng về nhân cách thường được coi như vô hình. Một khi việc cần làm đã được thực hiện, mọi thứ trước đó đều xoá sạch.

Ngày nhận quyết định ly hôn từ tòa, tôi ôm chầm lấy bạn thân và khóc ngon lành, cảm giác cắt bỏ được một điều phiền toái khỏi cuộc đời.

Tôi quên sạch những điều đã phải trải qua trong thời gian dài. Mọi sự đe doạ, dàn dựng, theo dõi, cô lập, tra tấn tinh thần... đều không còn tồn tại nữa.

Tôi lập tức đi du lịch, gặp gỡ bạn bè, gia đình để chia sẻ và tận hưởng niềm vui. Trước mắt tôi chỉ còn là cuộc sống tươi đẹp thôi.

Người đẹp quay lại cuộc sống độc thân, thấy thoải mái vì trút bỏ được 'gánh nặng'.

- Trong các bài đăng gần đây, chị nhắc nhiều về cụm từ “buông bỏ” để detox tinh thần. Chị làm cách nào để lấy lại cân bằng cho hành trình mới?

Tôi "buông bỏ" đúng nghĩa đen, tức là cắt toàn bộ liên lạc với người cũ, chỉ trao đổi qua văn bản pháp lý hoặc thông báo ngắn gọn.

Tôi đồng thời yêu cầu tất cả bạn bè, gia đình không nhắc tới đối phương và chuyện cũ trong mọi hoàn cảnh. Tôi quá bận đón nhận điều tốt đẹp và chẳng muốn phung phí bất cứ giây phút nào cho những thứ không đáng.

Không có hành trình mới nào cả mà chính xác tôi quay trở lại với cuộc sống vốn dĩ là của mình.

Năm 2019, tôi bất ngờ mang thai giữa lúc đang quá tự tin vào khả năng của bản thân. Tôi đã cố chấp kết hôn chóng vánh, mặc mọi can ngăn của gia đình và bạn bè, đồng thời bỏ qua những chênh lệch về mọi mặt.

Tôi chấp nhận gác lại cuộc sống showbiz để vun đắp, làm bàn đạp, hỗ trợ và giới thiệu các mối quan hệ chất lượng mình có cho đối phương phát triển. Lúc này bỏ đi gánh nặng ấy, tôi thênh thang bước lại trên con đường cũ do chính mình xây dựng từ trẻ.

- Cảm giác được sống là chính mình, không lo lắng với chị giờ đây hẳn ý nghĩa rất lớn?

Đúng là như vậy. Khi không còn phải gồng lên để chứng minh cho gia đình và bạn bè về lựa chọn quá khứ, cũng là lúc tôi cảm nhận được sự giải thoát.

Có lẽ điều khó nhất và đồng thời dễ nhất chính là thành thật với lòng mình.

Thật ra tôi đã nhận ra nhiều điều không đúng ở cuộc hôn nhân vừa qua. Mỗi ngày đều nhìn thấy rất nhiều thông tin không khớp, vô lý và đáng nghi vấn xoay quanh chuyện giấy tờ pháp lý, tài sản, gia cảnh... Nhưng tôi cố gắng bỏ qua, vì nhiều lý do, phần lớn là do tư tưởng truyền thống.

Trong tâm lý học, đó gọi là cơ chế tự lừa dối, tự biện minh vì không muốn dối diện sự thật. Cho đến khi cảm nhận rõ sự kiệt sức, tôi mới nhìn thẳng vào nó.

Rất may là ngay khi vở kịch kết thúc mọi bản chất vấn đề đều được phô bày nhanh chóng, giúp tôi dễ dàng quyết định dứt khoát hơn.

Điều kỳ diệu là khi nói ra được sự thật, tôi cảm thấy được hồi sinh.

- Chị dành thời gian cho con và chia sẻ với bé ra sao?

Con ở với tôi luân phiên cách tuần. Tôi đưa bé đi du lịch, cùng học đàn, hát, chơi thể thao, chăm mèo. Mọi thứ giữa 2 mẹ con rất hạnh phúc, không có nhiều thay đổi so với trước đây.

- Niềm vui lớn nhất của chị lúc này là gì?

Tôi được cởi trói tâm lý và tiếp nhận thông tin quý giá từ nhiều người thành công xung quanh. Tôi như một miếng bọt biển mỗi khi được tiếp xúc với kiến thức mới. Tôi thích được gặp gỡ và ở cạnh người uyên bác để học cách họ tư duy và nhìn nhận cuộc sống.

Nhiều người theo đuổi tôi cũng là bình thường

Phương Mai tự chủ kinh tế, ưu tiên chăm sóc bản thân ở tuổi 35.

- Chị đảm bảo duy trì công việc và kinh tế thế nào?

Với tôi, kinh tế chưa bao giờ là gánh nặng. Tôi đã có tài chính cá nhân đủ vững từ trước khi bước vào hôn nhân. Sau ly hôn, tôi may mắn giữ gìn trọn vẹn tài sản riêng.

Công việc tôi trở nên thuận lợi và tốt hơn nhiều kể từ thời điểm công bố quay trở lại trạng thái độc thân.

Hiện tôi ưu tiên chăm sóc ngoại hình, sức khoẻ tinh thần, song song với việc học cái mới, thay vì nghĩ tới áp lực làm giàu trong năm nay.

- Nhiều phụ nữ mang tâm lý e dè, khép nép sau đổ vỡ. Riêng chị quan niệm thế nào về tình yêu và hạnh phúc lúc này?

Đối với tôi, cái gì kết thúc là tự động xoá khỏi ký ức. Câu chuyện của ngày hôm qua không liên quan đến hôm nay.

Con người của hiện tại càng không có nghĩa vụ phải bù đắp hay chữa lành tổn thương mà con người của quá khứ gây ra.

Trải nghiệm cũ dù tốt hay xấu đến mấy đã kết thúc rồi. Nếu tiếp tục mang nó theo để bắt đối tượng mình gặp sau này phải chịu trách nhiệm là rất bất công.

Vì vậy, tôi không có suy nghĩ gọi là đổ vỡ hay tàn dư để phải dại dột khép lòng. Cuộc đời rất ngắn ngủi, tôi không e dè hay lo sợ mà bỏ phí nó.

Tôi thích cảm giác được yêu và luôn tin bản thân xứng đáng được hưởng hạnh phúc. Đương nhiên, mọi việc đều phải thuận theo tự nhiên thay vì gượng ép.

- Phương Mai được nhiều đàn ông theo đuổi sau ly hôn - chị phản hồi gì về thông tin này?

Tôi thấy điều đó nếu có cũng bình thường. Nhu cầu được yêu thương và trân trọng là điều cơ bản của bất cứ ai. Trước nay tôi luôn hướng về ánh sáng và điều tích cực.

Thời gian này, 1 số bạn trai cũ còn chủ động liên lạc lại với tôi chỉ để nói rằng: "Đây mới là Phương Mai mà anh nhớ - luôn hoạt bát nói cười, đôi khi còn ngốc nghếch và ngớ ngẩn - như một "bag of joy" (Cái túi của niềm vui - PV).

Tôi nhận ra nhiều năm qua đã sống trong sự hoang mang quá lâu, đến nỗi nó dần khiến bản thân trở nên xù xì từ lúc nào.

Cô nói luôn có niềm tin vào đàn ông và tình yêu.

- Hình mẫu đàn ông hay bạn đời trong chị có thay đổi nhiều?

Tôi luôn cảm thấy bị thu hút bởi đàn ông uyên bác, thành đạt, nhiều kinh nghiệm sống, yêu sức khoẻ, cư xử chuẩn mực và thanh lịch. Điều này chưa bao giờ thay đổi.

Va vấp một lần sau khi cố gắng chọn điều khác đi càng khiến tôi tin rằng tuyệt đối không nên thay đổi hình mẫu đàn ông.

MC Phương Mai trên thảm đỏ "Hoa hậu Việt Nam" 2024

