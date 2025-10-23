Hơn 20 năm làm MC, Quyền Linh dẫn dắt nhiều chương trình thiện nguyện hỗ trợ hoàn cảnh cơ nhỡ, gia đình khó khăn. Đến nay, anh vẫn gắn bó các show cộng đồng nổi tiếng, được gọi là MC của người nghèo.

Quyền Linh cũng nhận được danh hiệu Nghệ sĩ vì cộng đồng do Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch trao tặng năm 2022 vì những chương trình và hoạt động xã hội đã thực hiện.

MC Quyền Linh quen mặt với các chương trình thiện nguyện, vì cộng đồng.

Mới đây, Quyền Linh tiếp tục được mời cầm trịch show Cùng vượt khó.

Quyền Linh nói nhiều người hay bảo anh làm các chương trình na ná giống nhau. Không ít ý kiến thậm chí đánh giá nam MC "1 màu", "dẫn chương trình lặp lại"... trong nhiều năm.

Trước thắc mắc trên, nam MC thẳng thắn phản hồi các chương trình xã hội có format giống và đều mang đến giá trị như nhau. Đây là điều bình thường và cần thiết để tạo nên sự tích cực trong xã hội.

"Nếu ai nói Quyền Linh làm nhiều chương trình na ná tôi lại càng hạnh phúc. Bởi tôi biết mình đã mang đến giá trị cho các hoàn cảnh khó khăn, điều hạnh phúc trong cuộc sống. Chính sự giống nhau đó sẽ giúp lau khô những giọt nước mắt của nhiều người", anh nói.

Clip MC Quyền Linh chia sẻ

Quyền Linh cho biết đã làm nhiều chương trình giúp đỡ người nghèo nhưng Cùng vượt khó khác ở chỗ không chỉ hỗ trợ vật chất mà còn đồng hành thực sự.

“Chúng tôi nắm tay họ, lắng nghe, động viên và cùng làm việc để họ thấy mình không đơn độc trên hành trình vươn lên”, anh bày tỏ.

Mỗi tập trong chương trình, MC Quyền Linh và nghệ sĩ khách mời sẽ cùng nhân vật trải nghiệm gánh hàng, đi chợ, nấu dầu tràm, dọn quán… Cùng nhiều công việc thường nhật của người lao động ở nhiều địa phương trên cả nước.

Qua đó, người xem không chỉ thấy sự vất vả và nghị lực mà còn cảm nhận được tình người, tinh thần bền bỉ và lòng tin vào cuộc sống của mỗi người.

MC Quyền Linh góp mặt trong chương trình thiện nguyện mới "Cùng vượt khó".

Đại diện nhà sản xuất cho biết ê-kíp mong lan tỏa những giá trị nhân văn bằng hành động thực tế, giúp mỗi người tin rằng chỉ cần còn niềm tin, còn người đồng hành, họ sẽ vượt qua được mọi khó khăn.

Với 13 tập phát sóng, chương trình có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ như Nhật Kim Anh, Trương Quỳnh Anh, Quách Ngọc Tuyên, Tronie Ngô… Họ đồng hành chia sẻ và tiếp sức cho những hoàn cảnh khó khăn.

Show phát sóng lúc 20h20 thứ 2 hàng tuần trên HTV7 từ 3/11.

