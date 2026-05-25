Từ nữ MC đắt show bậc nhất đến phó giám đốc quản lý hàng trăm nghệ sĩ

MC Quỳnh Hoa sinh năm 1972, vốn là ca sĩ trong nhóm nhạc Phù Sa, sau đó chuyển sang công tác lĩnh vực truyền hình với vai trò MC, biên tập. Chị là gương mặt quen thuộc, gắn liền với các chương trình văn hóa - nghệ thuật lẫn chính luận của Đài Truyền hình TPHCM (HTV) suốt nhiều năm.

Nghệ sĩ Quỳnh Hoa.

Đầu thập niên 2000, Quỳnh Hoa là gương mặt nổi bật của làng truyền hình miền Nam. Chị và đồng nghiệp - MC Quỳnh Hương là 2 cái tên được chú ý. Ngoài công việc ở Đài, chị dẫn dắt nhiều show sự kiện, nhãn hàng, có thời điểm "chạy show" 1 tuần 7 ngày không ngơi nghỉ.

Chia sẻ với VietNamNet, Quỳnh Hoa tự nhận may mắn, có nhiều cơ hội để học hỏi, cọ xát và trưởng thành theo thời gian.

"Ngay giai đoạn đỉnh cao, tôi biết mình không thể đứng vị trí đó mãi được. Bạn nói hay đến mấy, giỏi cỡ nào đến 1 thời điểm phải bước xuống để nhường chỗ. Tính tôi lo xa nên đã suy nghĩ tìm con đường tiếp theo", Quỳnh Hoa kể.

Những năm qua, MC Quỳnh Hoa chuyển sang công tác đào tạo, giảng dạy. Với chị, đây là vị trí phù hợp với bản thân nhằm mục đích "truyền lửa" thế hệ kế tiếp.

Chị nhận tập huấn cho các bạn trẻ, sinh viên về phong thái giao tiếp, khóa dạy kỹ năng MC, nói trước công chúng. Dẫu công việc giảng dạy chiếm nhiều thời gian, lương không cao, Quỳnh Hoa vẫn tìm thấy nhiều niềm vui, động lực và sự phấn khởi mỗi ngày đến lớp.

Quỳnh Hoa hiện là Phó Giám đốc Nhà Văn hóa Thanh niên TPHCM.

Quỳnh Hoa không tiếc nuối quá khứ, cũng chưa từng nghĩ níu giữ hào quang. Chị thích nghi với mọi hoàn cảnh xảy ra, tự tìm niềm vui cho bản thân trong công việc.

Từ năm 2019, Quỳnh Hoa được bổ nhiệm vị trí Phó Giám đốc Nhà văn hóa Thanh Niên TPHCM. Nữ nghệ sĩ phụ trách mảng phong trào - tình nguyện, các hoạt động đối ngoại bên ngoài của Nhà văn hóa.

Với Quỳnh Hoa, áp lực lớn nhất trong công tác quản lý là phải luôn làm mới mình. Các hoạt động, sự kiện phải có sự sáng tạo, mới mẻ chứ không chỉ lặp đi lặp lại qua các mùa. Chị luôn nhắc nhở bản thân và các đồng nghiệp phải luôn tạo ra “sức sống mới” cho đơn vị như cách để lan tỏa đến các thế hệ thanh niên TPHCM trong hành trình xây dựng, phát triển thành phố.

Nhiều người mặc định người nữ làm quản lý sẽ là nữ tướng thét ra lửa, còn chị thì sao?, Quỳnh Hoa nói ngày trẻ nóng tính, quan điểm cứng rắn và quyết liệt còn hiện tại đằm hơn rất nhiều. Mỗi tính cách đều có thuận lợi lẫn khó khăn, chị cố gắng cân bằng để giữ sự trung lập trong vai trò người đứng đầu.

Đội Tình Nguyện viên Nghệ sĩ hiện có khoảng hơn 200 thành viên nghệ sĩ. Mỗi người lại là 1 cá tính nên theo Quỳnh Hoa, chuyện quản lý đôi lúc khá đau đầu.

“Nghệ sĩ vốn bản năng, nhạy cảm nếu không đủ bình tĩnh và độ đằm sẽ rất khó quản lý và dung hòa. Nội bộ có vài mâu thuẫn bất đồng không tránh khỏi, tôi cố gắng giải quyết êm xuôi nhất có thể”, chị cho hay.

Chị có nhiều đóng góp cho lĩnh vực văn hóa - thanh niên của thành phố.

Quỳnh Hoa nhớ trong đợt Covid-19, chị trực tiếp tham gia và điều hành đội nhóm để tham gia các hoạt động xã hội. Có hôm về đến nhà, chị mệt, đuối đến mức “sập nguồn” và nghĩ nên dừng lại để lo sức khỏe. Dẫu vậy, thấy xung quanh nhiều hoàn cảnh cần giúp đỡ, chị lại chợp mắt ngủ vài tiếng rồi lại lấy tinh thần, tất tả lên đường.

Từ âm nhạc chuyển qua truyền hình, rồi công tác quản lý… Mỗi lĩnh vực mang lại bài học đắt giá cho Quỳnh Hoa. Gần đây, nữ nghệ sĩ trúng cử HĐND TPHCM khóa XI nhiệm kỳ 2026-2031. Chị xem đây là trách nhiệm lần đầu tiên trong đời và tự nhủ cố gắng nhiều hơn mỗi ngày với trọng trách mới.

Quyết ‘giấu’ chồng suốt 30 năm, hôn nhân kín tiếng nhưng bình yên

Là MC nổi tiếng, Quỳnh Hoa tự nhận là một người vợ, người mẹ "không hoàn hảo". Bộn bề công việc và mải miết với lịch trình các chuyến công tác khiến chị chưa tròn trách nhiệm với gia đình.

Nghệ sĩ biết ơn ông xã - người đã âm thầm bên cạnh làm điểm tựa chăm sóc con cái và 2 bên gia đình trong những ngày chị vắng nhà.

Quỳnh Hoa có hôn nhân hạnh phúc gần 30 năm. Chị giấu kín danh tính ông xã để giữ tổ ấm.

Quỳnh Hoa và ông xã lần đầu gặp gỡ khi làm việc chung trong công ty năm 1994. Họ dần nảy sinh tình cảm rồi kết hôn 3 năm sau đó.

Gần 30 năm gắn bó, như bao cặp đôi khác, vợ chồng Quỳnh Hoa trải qua không ít khó khăn. Chính sự bao dung và chân thành là sợi dây giữ họ gắn kết lâu dài.

Vài cuộc tranh cãi trong đời sống, cả 2 chủ động đối thoại để giải quyết, tránh "chiến tranh lạnh". Theo Quỳnh Hoa, điều quan trọng nhất là 2 vợ chồng cùng xây dựng mục tiêu chung trong cuộc sống, đặc biệt là con cái.

“Con gái chính là sự gắn kết bền vững nhất với vợ chồng tôi. Khi cha mẹ dành tình thương cho con, mọi mâu thuẫn vụn vặt đều bỏ qua được hết”, chị bày tỏ.

Sự lãng mạn giờ đây không phải thể hiện bằng cử chỉ lớn lao mà ở thói quen nhỏ được vợ chồng Quỳnh Hoa duy trì đều đặn mỗi ngày.

Quỳnh Hoa vốn có niềm đam mê với dọn dẹp nhà cửa song không giỏi nấu ăn. Bù lại, ông xã chị lại khéo chuyện bếp núc nên 2 vợ chồng phân chia việc cho nhau. Các bữa cơm nóng, buổi chuyện trò sau ngày dài hay đơn giản là ngồi cạnh nhau xem phim như 1 cách đơn giản để giữ lửa tổ ấm.

Trong khi nhiều nghệ sĩ trong showbiz thường thích chia sẻ ảnh gia đình, cuộc sống viên mãn, Quỳnh Hoa gần như là trường hợp ngoại lệ.

Suốt 30 năm qua, Quỳnh Hoa tự đặt nguyên tắc giữ kín chuyện gia đình. Mọi thông tin về ông xã chị, từ trên mạng xã hội hay báo chí đều chưa từng xuất hiện. Đó là cách nữ nghệ sĩ tôn trọng thỏa thuận với bạn đời - người vốn không quen đám đông, đồng thời giữ 1 góc riêng tư cho bản thân.

Quỳnh Hoa học được tinh thần lạc quan, sự kiên cường từ mẹ ruột - vốn là 1 bệnh nhân ung thư.

Quỳnh Hoa quan niệm “Mỗi cây mỗi lá, mỗi nhà mỗi cảnh”, từng cặp vợ chồng đều mang nỗi niềm riêng. Chị không muốn khoe khoang hay chia sẻ quá nhiều để tránh thị phi và lời bàn tán không đáng có.

“Năm sau là tròn 30 năm ngày cưới của vợ chồng tôi. Hôn nhân của chúng tôi giờ bình yên và sâu sắc hơn sau sóng gió. Tôi không biết tương lai thế nào nhưng hiện mọi thứ nhẹ nhàng, trọn vẹn”, chị chia sẻ.

“Của để dành” của vợ chồng Quỳnh Hoa là cô con gái vừa tròn 26 tuổi. Vài năm trước, nữ nghệ sĩ từng đắn đo trước khi quyết định cho con đi du học Canada. Mãi đến khi chồng con thuyết phục, chị mới chấp nhận. Hiện con gái đã tốt nghiệp đại học và đi làm với công việc đúng chuyên ngành.

Nghệ sĩ Quỳnh Hoa hát "Mẹ yêu con"

