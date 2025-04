MC Thanh Bạch kể hồi đầu tháng 4, anh có buổi gặp gỡ các học sinh ở trường THPT Bảo Lộc (Lâm Đồng). Anh cố gắng đi sớm, từ TPHCM di chuyển đến nơi khi chỉ mới 4h30.

Khi vào trường, nam MC bước qua 1 đám cỏ thì bất ngờ rơi xuống hố sâu hơn 3m.

MC Thanh Bạch gặp tai nạn phải nhập viện cấp cứu.

“Tôi không biết mình rơi vào đâu, cũng không thấy gì. Chỉ nhớ cú đập rất mạnh ở hông, rồi đầu chạm nước, va vào đáy. Mở mắt ra mới biết mình đang ở dưới hố sâu”, Thanh Bạch kể.

Chưa kịp định thần, anh cố chống tay ngồi dậy nhưng hòn đá làm điểm tựa bất ngờ đổ qua 1 bên. Đôi chân Thanh Bạch lúc này mất cảm giác, không thể cử động.

Anh nhanh chóng được người thân phát hiện, sau đó đưa đến cấp cứu tại bệnh viện địa phương. Bác sĩ chẩn đoán nam MC gãy xương chậu và tình trạng nghiêm trọng nên phải chuyển về TPHCM tiếp tục điều trị chuyên sâu.

Tại một bệnh viện quốc tế, anh được chụp CT, MRI và thực hiện xét nghiệm cận lâm sàng. Các bác sĩ sau đó tiến hành phẫu thuật kết hợp xương gãy ổ cối phức tạp nhằm phục hồi vùng xương bị tổn thương.

“60 năm cuộc đời, đây là lần đầu tiên tôi bị chấn thương nghiêm trọng nhất, chưa bao giờ bị khủng khiếp như vậy”, anh nhớ lại.

Bên cạnh điều trị, Thanh Bạch được đội ngũ y bác sĩ, các y tá, điều dưỡng tích cực chăm sóc, động viên. Nhờ thế, anh nhanh chóng lấy lại tinh thần, hồi phục sức khỏe.

MC Thanh Bạch đàn hát trong những ngày hồi phục sức khỏe.

Trên giường bệnh, anh tập sáng tác, vẽ tranh… xem đây là cơ hội trải nghiệm môi trường nghệ thuật mới. Nam MC cũng học hỏi được nhiều điều sau tai nạn lớn nhất trong đời mình.

“Sau tuổi 60, tôi hiểu tất cả mọi việc xảy ra đều có lý do của nó. Tôi không than phiền tại sao ông Trời bắt mình như vậy. Tôi phải biết chấp nhận hoàn cảnh, để sự an yên trong từng phút giây mới là điều quan trọng”, Thanh Bạch nghẹn ngào bày tỏ.

Lê Minh

Ảnh, clip: Tư liệu