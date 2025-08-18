Ngày 1/4/2000 là ngày Cá tháng Tư đặc biệt khi đánh dấu sự ra đời của chương trình Gặp nhau cuối tuần.

Câu chuyện khởi nguồn từ dịp Tết 2000, khi NSND Khải Hưng - cha đẻ của chương trình - nhìn thấy băng rôn "Nam Bắc gặp nhau để cười" trên đường Cửa Nam. Hình ảnh này khơi gợi cho ông ý tưởng về một chương trình hài kịch mới.

"Hôm ấy đi họp giao ban, ban lãnh đạo đài nói Chủ nhật có Văn nghệ Chủ nhật nhưng thứ 7 chưa có chương trình gì nổi bật cả", NSND Khải Hưng chia sẻ và nói có thể làm được một chương trình hài. Với dự toán "bèo bọt, còn nhỏ hơn cả một tập phim", ông thuyết phục ban lãnh đạo và chỉ có 2 tuần chuẩn bị.

MC Thảo Vân thời dẫn "Gặp nhau cuối tuần" và hiện tại.

Trong quá trình hình thành, NSND Khải Hưng đảm nhận sáng tạo các tiểu phẩm, đạo diễn Đỗ Thanh Hải phụ trách talkshow. MC Thảo Vân được chọn làm người dẫn chương trình dù còn khá mới mẻ. "Các anh dẫn chị Thảo Vân đến gặp tôi. Tôi thấy chị ấy gầy nhom", NSND Khải Hưng hồi tưởng. Ông đánh giá sự lựa chọn này là sáng suốt vì "thứ nhất Thảo Vân ăn ảnh, thứ hai thông minh, biến báo nhanh".

Số đầu tiên phát sóng với khách mời nhà thơ Trần Đăng Khoa. MC Thảo Vân nhớ lại: "Lần đầu được trang điểm 2 tiếng đồng hồ, trêu chọc nhà thơ về chuyện cưới vợ. Nhà thơ Trần Đăng Khoa dỗi và không muốn tiếp tục, tôi phải tìm cách níu anh ở lại", MC Thảo Vân kể.

Thành công đến nhanh chóng và vượt mong đợi, NSND Khải Hưng cho biết: "Số đầu ra sáng thứ 7, ngay Chủ nhật và thứ 2 báo chí ca ngợi".

Gặp nhau cuối tuần nhanh chóng trở thành điểm hẹn không thể bỏ lỡ mỗi thứ 7 hàng tuần. Chương trình tạo làn gió mới trong cách tiếp cận chủ đề xã hội bằng phong cách hài hước, châm biếm nhưng mang tính giáo dục cao.

Từ những ngày đầu phải mời gọi nghệ sĩ tham gia đến khi chương trình hot thì các nghệ sĩ tự tìm đến, Gặp nhau cuối tuần trở thành bệ phóng cho nhiều tài năng nghệ thuật.

NSND Khải Hưng.

NSƯT Đức Khuê nhận xét: "Mỗi tuần đều có chủ đề, thông điệp và các nghệ sĩ từ đó thêm yêu nghề. Mọi người biết đến Đức Khuê nói nhiều và cảm ơn đài truyền hình, cảm ơn NSND Khải Hưng đã có chuyên mục để anh em làm".

MC Thảo Vân xúc động bày tỏ: "Gặp nhau cuối tuần mang đến cho tôi cả thanh xuân, tình yêu và rất nhiều thứ. Có thể nói, cuộc sống ở những năm tháng đẹp nhất của tôi gắn với Gặp nhau cuối tuần".

Ảnh, video: Tư liệu, VTV