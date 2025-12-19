MC Thuỳ Linh VTV và chồng kém 5 tuổi Phùng Đức Hiếu kết hôn gần 5 năm và chuẩn bị đón con đầu lòng. Gần đây cả hai vợ chồng nữ MC mới thoải mái chia sẻ hình ảnh Thuỳ Linh mang bầu và niềm hạnh phúc sắp làm bố mẹ bỉm sữa.

Trên trang cá nhân, MC Thuỳ Linh vừa chia sẻ loạt ảnh mới của cô và diễn viên Đức Hiếu với nụ cười rạng rỡ. "Lần đầu dám hở hang “khoe” bụng bầu tuần 35. Oẳn tù tì thua kèo bạn chồng nên đành chiều theo mong muốn bạn ấy chứ style của em là khác", nữ MC chia sẻ.

Loạt ảnh nhận về vô số lời chúc mừng của bạn bè và người hâm mộ, chủ yếu khen Thuỳ Linh dù bụng bầu to nhưng vẫn xinh đẹp rạng ngời cùng nụ cười tươi quen thuộc. Dù không tiết lộ giới tính con đầu lòng nhưng nhìn đôi giày và trang phục mà vợ chồng Thuỳ Linh - Đức Hiếu chia sẻ trong ảnh, nhiều người đoán nữ MC sắp sinh con gái.

Nam diễn viên luôn dành cho vợ cử chỉ chăm sóc ân cần.

Thùy Linh sinh năm 1987, là gương mặt MC được yêu mến trên sóng truyền hình qua hàng loạt chương trình như: Bài hát yêu thích, Ca sĩ tháng, Muôn màu showbiz, Giai điệu kết nối, Điểm hẹn tài năng... Cô từng giành giải đặc biệt Nụ cười VTV năm 2016 và đến nay vẫn được khán giả yêu mến gọi với danh xưng "MC có nụ cười đẹp nhất VTV".

Phùng Đức Hiếu kém vợ 5 tuổi và những năm gần đây liên tục góp mặt trên sóng phim giờ vàng, gần nhất là Gió ngang khoảng trời xanh và Lằn ranh đang phát sóng trên VTV. Được sự dẫn dắt của Thùy Linh, có một thời gian nam diễn viên đảm nhiệm vị trí MC bản tin thời sự trên sóng Đài Hà Nội cũng như một số chương trình.

Vợ chồng Thuỳ Linh và Đức Hiếu luôn đồng hành ở các sự kiện.

Ảnh: FBNV