MC Thụy Vân nói về sự cố khi dẫn trực tiếp "Chuyển động 24h"

MC Thụy Vân là một trong những gương mặt kỳ cựu của chương trình Chuyển động 24h kể từ năm 2014 đến nay với hàng nghìn số phát sóng trực tiếp. Tuy nhiên, ngày 28/5 vừa qua là ngày á hậu chia tay với chương trình mà cô gọi là “người bạn” sau gần 12 năm gắn bó.

"Tôi là Thụy Vân của Chuyển động 24h - câu nói đại diện cho thanh xuân của chính Vân, là điều khán giả nhớ đến Vân, biết đến Vân! Ngày chia tay khó nói thành lời, Vân có thể sẽ làm nhiều chương trình khác nữa nhưng Chuyển động 24h mãi là một cột mốc đẹp nhất trong sự nghiệp truyền hình của Vân.

Cảm ơn khán giả nhiều vô kể đã luôn ủng hộ Vân và chương trình, cảm ơn các sếp đã luôn tin tưởng, cảm ơn những người bạn dẫn, những biên tập viên và ê-kíp thầm lặng phía sau đã làm nên một chặng đường đã qua của Chuyển động 24h", cô viết.

MC Thụy Vân sinh năm 1986, là á hậu cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2008.

Chia sẻ của Thụy Vân nhận nhiều bình luận của đồng nghiệp, bạn bè và người hâm mộ. Với nhiều khán giả, Thụy Vân cùng Hạnh Phúc là những gương mặt đại diện cho Chuyển động 24h nhiều năm qua nên cảm thấy vô cùng tiếc nuối vì không còn thấy họ xuất hiện trong chương trình.

Trong số phát sóng chiều 31/5, BTV Hữu Trí và Ngọc Anh thông báo kể từ hôm nay, 1/6, Chuyển động 24h sẽ lên sóng với phiên bản mới, nhiều nội dung mới và tăng cường sự tương tác với khán giả. Chương trình thông báo sẽ tập trung nhiều hơn vào những chuyển động của đời sống nhưng lắng nghe nhiều hơn những vấn đề đang được xã hội quan tâm, đặc biệt là trên không gian số, đặt con người vào trung tâm của mọi chuyển động.