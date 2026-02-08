Năm 2025 có thể xem là một giai đoạn đặc biệt viên mãn trong cuộc đời Á hậu Thuỵ Vân. Cô chào đón con gái xinh xắn, hoàn thiện tổ ấm nhỏ ngập tràn yêu thương, đồng thời ghi dấu ấn mạnh mẽ khi trở lại đầy năng lượng với vai trò người dẫn chương trình của hàng loạt sự kiện và chương trình lớn.

MC Thuỵ Vân.

Chỉ 6 tháng sau sinh, Thuỵ Vân đã nhanh chóng lấy lại vóc dáng thon gọn, phong thái rạng rỡ và thần thái chuyên nghiệp quen thuộc. Cô liên tục xuất hiện trong các chương trình quy mô như Vinfuture 2025 và đặc biệt trong dịp Tết Bính Ngọ 2026, khán giả cả nước tiếp tục được gặp lại Thuỵ Vân qua 3 chương trình truyền hình quen thuộc: Hoa xuân ca (28 Tết) và Gặp gỡ diễn viên truyền hình, Gala Việc Tử Tế (mùng 2 Tết).

MC Thuỵ Vân cùng Việt Hoa, Anh Đào, Hồng Diễm, Kiều Anh, Huyền Lizzie trong "Gặp gỡ diễn viên truyền hình 2026".

Xuất thân là Á hậu Việt Nam, gắn bó với VTV gần 2 thập kỷ nhưng tên tuổi Thuỵ Vân chưa bao giờ “hạ nhiệt”. Trái lại, cô ngày càng khẳng định vị trí bền vững trong lòng công chúng bằng tri thức, bản lĩnh nghề nghiệp.

Chia sẻ về danh xưng được khán giả ưu ái gọi là “người đẹp tri thức”, Thuỵ Vân thẳng thắn cho biết để xây dựng được hình ảnh ấy là cả một quá trình nỗ lực không ngừng. “Là Á hậu Việt Nam, tôi hiểu mình phải luôn chỉn chu, tỏa sáng mỗi khi xuất hiện trước công chúng. Nhưng khi đứng ở vị trí người dẫn chương trình, tôi cần biết lùi lại, học hỏi, cầu toàn và đặt nhân vật, khách mời ở vị trí trung tâm để họ tỏa sáng trọn vẹn nhất”, cô chia sẻ.

MC Thuỵ Vân với Soobin, BInz, MC Đức Bảo trên sân khấu "Hoa xuân ca" 2026.

Không chỉ đầu tư về nội dung, kiến thức và cảm xúc dẫn dắt, Thuỵ Vân còn được biết đến là một trong những MC truyền hình chỉn chu về hình ảnh. Cô từng hài hước thừa nhận, điều khiến mình “đau ví” nhất chính là việc trang phục dẫn chương trình gần như không lặp lại. Với Thuỵ Vân, đó không phải sự phô trương mà là cách thể hiện sự tôn trọng khán giả, tôn trọng không gian văn hoá của từng chương trình.

Đặc biệt trong chương trình Hoa xuân ca, Thuỵ Vân đã xuất hiện với nhiều trang phục được đầu tư công phu, trong đó nổi bật là những mẫu áo dài nằm trong bộ sưu tập Thanh Xuân của nhà thiết kế (NTK) Ngọc Lan.

MC Thuỵ Vân nổi bật trong các thiết kế của NTK Ngọc Lan.

Chính Thuỵ Vân là nguồn cảm hứng sáng tạo để NTK Ngọc Lan thực hiện nhiều thiết kế áo dài dành riêng cho cô. Những tà áo dài vì thế không chỉ tôn dáng, tôn thần thái mà còn kể câu chuyện về “thanh xuân” – đúng như tên gọi của bộ sưu tập. Trong chương trình Gala Việc Tử Tế, á hậu Thuỵ Vân cũng tin tưởng lựa chọn áo dài trong bộ sưu tập Thanh Xuân của NTK Ngọc Lan.

MC Thuỵ Vân với Bùi Lan Hương, Hương Tràm và MC Đức Bảo trên sân khấu một chương trình Tết 2026.

Với NTK Ngọc Lan, Thuỵ Vân không chỉ là nàng thơ về ngoại hình mà còn là nguồn cảm hứng mang chiều sâu nội tâm. BST Thanh Xuân được NTK Ngọc Lan dành riêng cho Á hậu Thuỵ Vân như một cách lưu giữ những lát cắt đẹp nhất của đời người phụ nữ. “Thanh xuân” trong cảm nhận của Ngọc Lan không phải là tuổi trẻ rực rỡ, mà là giai đoạn người phụ nữ đủ chín để hiểu mình là ai, đẹp theo cách nào và cần gìn giữ điều gì. Vì thế, các thiết kế áo dài đều được tiết chế tối đa, tập trung vào phom dáng chuẩn mực, tôn vóc dáng mềm mại nhưng không phô diễn, màu sắc trang nhã, dễ gợi cảm xúc hoài niệm.

MC Thuỵ Vân cùng Mỹ Tâm và Kiều Anh - hai nghệ sĩ cùng sinh năm 1981 - trong chương trình Tết sắp phát sóng.

Mỗi tà áo dài trong bộ sưu tập đều được thêu tay thủ công trên nền lụa cao cấp, đòi hỏi sự kiên nhẫn và tay nghề cao của những nghệ nhân lành nghề. Họa tiết thêu không cầu kỳ, không dàn trải mà được đặt để có chủ ý như những dấu lặng cần thiết, đủ để làm bật lên thần thái người mặc.

NTK Ngọc Lan hiểu rất rõ đặc thù nghề nghiệp của Thuỵ Vân – một MC truyền hình đòi hỏi sự linh hoạt, chuẩn mực và khả năng làm chủ hình ảnh trước hàng triệu khán giả. Vì vậy, các thiết kế dành riêng cho cô luôn đảm bảo sự thoải mái khi di chuyển, đứng dẫn thời gian dài, đồng thời vẫn giữ được nét sang trọng, trang nhã cần có của một người dẫn chương trình quốc gia.

Thuỵ Vân cùng Đình Tú trong Gặp gỡ diễn viên truyền hình 2026.

Việc Thuỵ Vân liên tục lựa chọn áo dài của NTK Ngọc Lan trong những chương trình trọng điểm như Hoa xuân ca hay Gala Việc Tử Tế không chỉ là sự tin tưởng về thẩm mỹ mà còn là sự đồng điệu về giá trị. Cả hai cùng gặp nhau ở tinh thần tôn vinh vẻ đẹp phụ nữ Việt Nam bằng sự tử tế, chiều sâu và bền vững, thay vì hào nhoáng nhất thời.

Á hậu Thuỵ Vân và Huyền Lizzie - nữ chính "Cách em 1 milimet".

Đằng sau ánh đèn sân khấu rực rỡ là một Thuỵ Vân rất đời, rất mẹ. Sau khi hoàn thành việc ghi hình Hoa xuân ca kéo dài liên tục gần 24 giờ tại TP.HCM, chương trình kết thúc lúc 2 giờ sáng, Thuỵ Vân lập tức ra sân bay trong đêm để trở về Hà Nội với con nhỏ. Đó đã trở thành thói quen của cô nhiều năm nay: dù lịch làm việc dày đặc đến đâu, chỉ cần xong việc là về nhà. Với cô, gia đình chính là điểm tựa bình yên nhất để tái tạo năng lượng và tiếp tục cống hiến cho nghề.

MC Thuỵ Vân sớm lấy lại vóc dáng sau khi sinh con thứ 2 không lâu.

Chưa kịp nghỉ ngơi nhiều, á hậu Thuỵ Vân lại tiếp tục đảm nhận vai trò MC chính của chương trình Gặp gỡ diễn viên truyền hình – nơi cô không chỉ dẫn dắt mà còn khéo léo kết nối các nghệ sĩ, khơi gợi cảm xúc, mở ra những câu chuyện hậu trường, những khoảnh khắc xúc động nhìn lại hành trình một năm đã qua và niềm hy vọng trong thềm năm mới.

MC Thuỵ Vân trong "Hoa xuân ca" 2026:

Ảnh: NVCC