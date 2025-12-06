Không chỉ xuất hiện trên sân khấu, Thuỵ Vân dành nhiều thời gian làm việc phía sau hậu trường như đọc tài liệu, trao đổi với ban tổ chức, làm việc trực tiếp với các chuyên gia để đảm bảo ngôn ngữ, thuật ngữ và tinh thần chương trình được truyền tải trọn vẹn.

MC Thuỵ Vân rạng rỡ.

Thuỵ Vân chia sẻ từ ngữ dùng trên sân khấu không chỉ đẹp mà phải đúng. Cách cô giao tiếp, kết nối với khán phòng đòi hỏi sự trôi chảy mà cần giữ tinh thần trang trọng, mang giá trị của một quốc gia tổ chức giải thưởng mang tầm vóc thế giới.

''Bên cạnh việc tôn vinh các thành tựu của các nhà khoa học, mỗi năm chương trình đều mời những nghệ sĩ quốc tế - những huyền thoại tài năng nhất toàn cầu như lễ trao giải mùa đầu tiên là sự xuất hiện của NSND Đặng Thái Sơn - niềm kiêu hãnh của nghệ thuật Việt Nam lướt những phím đàn điêu luyện trên sân khấu bài Trống cơm hay sự xuất hiện của huyền thoại John Legend hát những ca khúc hay nhất trong sự nghiệp của mình. Đặc biệt lần thứ 5 này là sự xuất hiện của Alicia Keys với phần trình diễn vô cùng ấn tượng''- MC Thuỵ Vân chia sẻ với VietNamNet.

MC Thuỵ Vân bên MC Đức Bảo và nhạc trưởng Đồng Quang Vinh.

Sau gần một năm tạm rời sân khấu để đón con gái thứ hai, MC Thuỵ Vân trở lại rạng rỡ với vóc dáng thon gọn và phong thái tràn đầy năng lượng. Với cô, điều quan trọng nhất là giữ tinh thần thoải mái và ăn uống khoa học như ưu tiên đồ tươi, ít dầu mỡ và chăm chỉ thể dục.

Rời ánh đèn sân khấu, Thuỵ Vân là người phụ nữ của gia đình. Triết lý làm mẹ của cô rất hiện đại: “Tôi chọn cho con sự bình yên bởi bình yên nghĩa là được lớn lên tự nhiên, không bị soi chiếu hay áp lực phải hoàn hảo’’ - MC trải lòng.

MC Thuỵ Vân lấy lại vóc dáng thon gọn sau 3 tháng sinh con thứ 2.

Trong khi nhiều nghệ sĩ thoải mái công khai hình ảnh con, Thuỵ Vân lại chọn cách giữ kín. “Các con không phải người của công chúng tôi muốn các bé lớn lên nhẹ nhàng, không chịu sự chú ý quá sớm. Với bé thứ hai, tôi cũng tôn trọng quyền riêng tư của con”.

Đăng quang đã gần hai thập niên, á hậu Thuỵ Vân vẫn là một trong những gương mặt hiếm hoi giữ được sự chuẩn mực từ ngoại hình đến trí tuệ. Cô là MC kỳ cựu của VTV với các chương trình: Hoa xuân ca, Việc tử tế, Gặp gỡ diễn viên truyền hình, Chuyển động 24h... và là gương mặt quen thuộc của các sự kiện lớn.

Đỗ Lê

Ảnh: NVCC