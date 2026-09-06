Theo truyền thông địa phương, Sarah Khalifa là MC rất nổi tiếng của chương trình Mission Impossible (Nhiệm vụ bất khả thi) chuyên phản ánh các vấn đề an ninh và tội phạm. Ngoài việc là MC truyền hình, nữ MC sinh năm 1987 còn sở hữu một viện phẫu thuật thẩm mỹ cũng như công ty chuyên tổ chức sự kiện và tiệc tùng.

MC Sarah Khalifa. Ảnh: The Guardian

The Guardian đưa tin, tòa án Ai Cập đã tuyên án tử hình đối với Sarah Khalifa cùng 11 người khác với cáo buộc sản xuất và buôn bán chất ma túy trong một vụ án ma túy quy mô lớn.

Theo đó, nữ MC và 11 bị cáo còn lại sẽ nhận án tử hình bằng hình thức treo cổ với các cáo buộc thành lập băng nhóm tội phạm có tổ chức chuyên cung cấp các nguyên liệu dùng để sản xuất chất ma túy nhằm mục đích mua bán trái phép cũng như tàng trữ và mang theo vũ khí, đạn dược không có giấy phép.

Phán quyết được đưa ra sau khi tòa án tham vấn ý kiến của tổ chức Grand Mufti ở Ai Cập liên quan đến tôn giáo vốn là thủ tục theo quy định của pháp luật Ai Cập đối với các vụ việc có án tử hình.

Theo tờ Akhbar el-Yom, 12 người bị cáo buộc "sản xuất ma túy tổng hợp nhằm mục đích mua bán trái phép, thông qua việc nhập khẩu các nguyên liệu dùng trong sản xuất từ nước ngoài".

Tờ Al-Ahram đưa tin nhà chức trách đã thu giữ hơn 750kg ma túy cùng nguyên liệu thô, đồng thời phát hiện hai căn hộ được sử dụng làm phòng thí nghiệm cũng như nhiều vũ khí và đạn dược không có giấy phép.

Ngoài án tử hình, tòa cũng tuyên phạt MC Khalifa và đồng phạm 5 năm tù trong một vụ án riêng biệt liên quan đến hành vi bắt cóc và hành hung một nam thanh niên.

Sarah Khalifa trong một chương trình (Nguồn: YouTube NV)