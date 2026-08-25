Ngày 25/8, Mirror Media đưa tin nữ diễn viên kiêm MC Thái Di Trân đã bị cảnh sát Nhật Bản chuyển hồ sơ sang cơ quan công tố để điều tra với cáo buộc làm hư hại một quốc bảo tại chùa Dược Sư (Yakushiji) ở Nara. Nếu bị xác định có tội, cô có thể đối mặt mức án tối đa 5 năm tù hoặc 1 triệu yên (hơn 160 triệu đồng) theo quy định của Luật Bảo vệ Tài sản Văn hóa Nhật Bản.

Tuy nhiên, đây là mức phạt tối đa theo luật và không đồng nghĩa Thái Di Trân chắc chắn sẽ nhận mức án này. Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra và chưa có phán quyết cuối cùng từ tòa án Nhật Bản.

Thái Di Trân nguy cơ đối diện án 5 năm tù nếu được xác nhận có tội. Ảnh: FBNV

Theo truyền thông Nhật Bản, vụ việc xảy ra ngày 6/4 khi Thái Di Trân cùng gia đình đến Nara du lịch. Nữ diễn viên bị cáo buộc đã đổ một chất lỏng không rõ thành phần lên bề mặt một hiện vật được lưu giữ tại chùa Dược Sư, khiến xuất hiện các vết bẩn. Sau khi kiểm tra camera an ninh, cảnh sát xác định được danh tính người bị tình nghi.

Đến ngày 22/8, khi Thái Di Trân nhập cảnh Nhật Bản qua sân bay quốc tế Kansa đã bị cảnh sát bắt giữ. Sau đó, hồ sơ vụ việc được chuyển sang công tố để tiếp tục điều tra về nghi vấn vi phạm Luật Bảo vệ Tài sản Văn hóa.

Vụ việc đặc biệt được chú ý vì hiện vật bị ảnh hưởng là di vật có giá trị lịch sử được lưu giữ tại chùa Dược Sư, thuộc quần thể di tích Nara được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới. Tại Nhật Bản, những hành vi như khắc chữ, vẽ hoặc đổ chất lỏng lên di tích, hiện vật có thể bị xem là làm hư hại nếu gây ảnh hưởng đến hình thức hoặc giá trị ban đầu của tài sản văn hóa.

Trước khi bị bắt, Thái Di Trân từng nhiều lần đến Nhật Bản du lịch. Ảnh: FBNV

Ngoài trách nhiệm hình sự, Thái Di Trân còn có thể phải bồi thường chi phí sửa chữa, phục hồi nếu hiện vật bị xác định có thiệt hại. Khoản bồi thường sẽ phụ thuộc vào mức độ tổn hại và chi phí phục hồi thực tế.

Nếu bị tuyên án tù có hiệu lực, vụ việc cũng có thể ảnh hưởng đến khả năng nhập cảnh Nhật Bản của nữ nghệ sĩ trong tương lai. Theo quy định xuất nhập cảnh của nước này, người nước ngoài bị kết án tù từ một năm trở lên có thể đối mặt với những hạn chế nghiêm ngặt về nhập cảnh.

Thái Di Trân sinh năm 1987, được biết đến với biệt danh Ngũ Hùng. Cô hoạt động trong nhiều lĩnh vực như diễn xuất, ca hát và dẫn chương trình, từng góp mặt trong KO One, The X-Family, Love Around, Just You...

Hiện Thái Di Trân chưa thể trực tiếp phản hồi truyền thông. Phía quản lý cho biết đang phối hợp với gia đình và luật sư tại Nhật Bản để tìm hiểu tình hình, đồng thời sẽ tôn trọng và hợp tác với quá trình điều tra của cơ quan chức năng.

Tin tức về vụ việc:

Nữ diễn viên kiêm MC 39 tuổi vừa bị bắt tại sân bay là ai? Sau hơn 20 năm hoạt động với vai trò diễn viên, ca sĩ và MC, Thái Di Trân hiện trở thành tâm điểm chú ý vì nghi làm hư hại một bảo vật quốc gia tại Nhật Bản.