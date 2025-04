Những tiếng hô vang nhiều âm tiết vang lên khi Rory McIlroy bước ra khỏi khu vực green thứ 18, khép lại ngày thi đấu thứ 3 trên sân Augusta National.

Trong suốt quá trình thi đấu vòng 3 The Masters 2025, người hâm mộ không ngừng reo hò “Ro-ry, Ro-ry” để cổ vũ cho tay golf người Bắc Ireland.

McIlroy tiếp tục có vòng đấu nổi bật. Ảnh: Augusta National

Sau khi xuất sắc trong ngày thứ Sáu, McIlroy tiếp tục nổi bật vào thứ Bảy (giờ Mỹ). Anh thực hiện 66 gậy, ghi thêm điểm -6 và hiện dẫn đầu bảng xếp hạng với tổng điểm -12.

McIlroy bắt đầu với điểm birdie ngay hố mở màn. Đến hố 2 (par5), anh ghi cú eagle làm bùng nổ Augusta.

Một kỷ lục được Rory thiết lập: anh đánh 3 gậy trong cả 6 hố đầu. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử The Masters có một golfer đánh 6 hố liên tiếp với 3 gậy hoặc ít hơn.

Ở hố 15 (par5), huyền thoại 35 tuổi này có thêm điểm eagle thứ 2 trong ngày.

Pha ghi điểm eagle này từ đầu đến cuối hệt như cách Tiger Woods từng làm, cũng tại hố 15 tại The Masters 2011. Dù vậy, ngày đó Charl Schwartzel mới là người vô địch.

McIlroy khép lại ngày thứ Bảy với 2 eagle, 5 birdie và 2 bogey. Lần đầu tiên Rors dẫn đầu bảng xếp hạng trong sự nghiệp tranh tài ở sân Augusta sau khi kết thúc 54 hố.

Cú ghi điểm birdie hố 18 của DeChambeau. Nguồn: The Masters/X

Với hai ngày liên tiếp cùng đạt 66 gậy, McIlroy – người có 2 danh hiệu PGA Tour mùa này – đang hướng đến việc chinh phục The Masters, chiếc cúp major duy nhất mà anh còn thiếu trong bộ sưu tập (2 PGA Championship, 1 U.S. Open, 1 The Open).

Dù vậy, McIlroy cũng tỏ ra thận trọng vì cuộc đua chưa kết thúc. Trong 18 hố cuối cùng, anh không muốn mắc lỗi như vòng 1.

McIlroy bứt phá với tốc độ nhanh, trong khi Justin Rose hụt hơi. Số 1 thế giới Scottie Scheffler giữ par và duy trì tổng điểm -5.

Ở hố 18, Scheffler thành công trong việc giữ par, qua đó không làm hỏng thống kê hoàn hảo của mình trong dịp cuối tuần giải The Masters: chưa bao giờ anh đánh trên 72 gậy trong 2 ngày cuối.

DeChambeau có 3 birdie trong 4 hố cuối. Ảnh: Augusta National

Về lý thuyết, Bryson DeChambeau là đối thủ lớn nhất của McIlroy trong cuộc chiến giành cúp tại Augusta.

DeChambeau kết thúc vòng đấu với điểm -3, đứng nhì bảng với tổng điểm -10. Khoảnh khắc ấn tượng nhất là cú ghi điểm birdie từ khoảng cách 48 foot ở hố 18.

Chính cú gạt ngoạn mục này giúp DeChambeau chỉ kém McIlroy 2 gậy, qua đó gợi lại trận chung kết U.S. Open 2024 mà tay golf người Mỹ chiến thắng.

McIlroy vs DeChambeau, trận đấu của nhiều ý nghĩa: PGA Tour vs LIV Golf, châu Âu vs Mỹ, truyền thống vs đổi mới... Kịch bản chung kết khiến các nhà đài liên tưởng đến việc phá vỡ các kỷ lục xem trực tiếp golf.

Vòng 4 bắt đầu lúc 20h40 hôm nay, cặp McIlroy vs DeChambeau thi đấu lúc 1h30 ngày 14/4.