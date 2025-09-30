Tháng 9/2025, kênh Vietnam Today lên sóng gây chú ý đặc biệt với dàn MC-BTV được nhiều khán giả đánh giá cao về ngoại hình và năng lực ngoại ngữ. Trong dàn MC-BTV, Thùy Linh không phải là gương mặt xa lạ khi từng lọt top 5 Miss World Vietnam 2022.

Khác với hầu hết các MC khác của Vietnam Today đã dày dạn kinh nghiệm ở VTV4, điều mới mẻ nhất với cô chính là cách thể hiện đặc biệt của kênh này. Người dẫn phải di chuyển liên tục, vừa tương tác với 2-3 màn hình trong cùng một bản tin, vừa đổi góc máy không ngừng - một kỹ năng mà các MC vui đùa gọi là "lia cam" mượt chẳng kém thần tượng Hàn Quốc.

Thùy Linh sinh năm 2000, đến từ Hà Nội, cao 1,73m, nặng 55kg. Cô tốt nghiệp loại giỏi Học viện Ngoại giao với khả năng nói tiếng Anh, Pháp thành thạo.

Chia sẻ với VietNamNet về ngày đầu lên sóng Vietnam Today, Thùy Linh kể về trải nghiệm đặc biệt khi được tham gia đội đưa tin tại sự kiện ra mắt kênh. Trong khi 3-4 đội khác phụ trách chạy bản tin cả ngày, cô được giao nhiệm vụ đưa tin hiện trường tại sự kiện quan trọng này.

Thùy Linh "choáng ngợp" khi từ lãnh đạo cấp cao, phóng viên thường trú, các MC-BTV kỳ cựu cho đến anh chị nghệ sĩ đều có mặt. Những ngày đầu tại kênh mới, Thùy Linh cũng cảm nhận được nhịp độ làm việc khẩn trương với lịch trình dày đặc, từ việc làm quen với trang thiết bị hiện đại đến việc thích ứng với phong cách dẫn dắt mới.

Thùy Linh nhận định thách thức lớn nhất là phải cân bằng giữa hai yếu tố: vừa mang đến năng lượng tươi mới, hiện đại cho khán giả vừa giữ được sự chính xác và trung lập của một kênh đối ngoại quốc gia. "Có lúc giống như mình đang trò chuyện với khán giả nhưng có lúc lại phải tỉnh táo và chặt chẽ trong từng câu chữ", cô tâm sự.

Với Vietnam Today mỗi bản tin đều góp phần làm nên hình ảnh đất nước Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế, điều này vừa là thử thách vừa là mục tiêu lớn nhất mà cô đang hoàn thiện từng ngày.

Từ thành công tại Miss World Vietnam 2022 và với danh hiệu Người đẹp Bản lĩnh và lọt top 5, những trải nghiệm từ cuộc thi hoa hậu không chỉ giúp Thùy Linh trưởng thành hơn trong cách ứng xử và thể hiện màu sắc cá nhân mà còn tạo nền tảng tự tin để ứng tuyển vào VTV tận dụng lợi thế bản thân và tiếp tục học hỏi, trau dồi thêm.

Danh hiệu top 5 và Người đẹp bản lĩnh trở thành "một kỷ niệm đáng nhớ, một bước đệm để mình tự tin bước ra khỏi vùng an toàn". Kết thúc cuộc thi, cô muốn thử thách bản thân với một công việc mang tính chuyên môn cao hơn như BTV truyền hình.

Gần 3 năm tại VTV là quãng thời gian Thùy Linh được thử sức ở nhiều vai trò khác nhau từ dẫn bản tin, làm phóng viên và biên tập viên. Mỗi trải nghiệm đều trở thành động lực để cô tiếp tục nỗ lực trong công việc. Đặc biệt, trong thời gian công tác tại Đài THVN Thùy Linh cũng may mắn được nhận học bổng YSEALI Academic Fellowship năm 2022 của Đại sứ quán Mỹ.

5 tuần trải nghiệm văn hóa và nền giáo dục Mỹ cùng các bạn trẻ ASEAN đã dạy cô nhiều điều về cách tận dụng sức mạnh của cộng đồng và sử dụng tiếng nói của mình để tạo sức ảnh hưởng.

Để đáp ứng yêu cầu làm MC-BTV chuyên nghiệp, Thùy Linh đã bổ túc các khóa học MC và áp dụng phương pháp "shadowing" - học hỏi từ các người dẫn quốc tế. Với cô, việc học ngoại ngữ không nhất thiết phải theo khung giờ cố định mà quan trọng là sự liên tục. Kể cả khi nghỉ ngơi hay lướt mạng, Thùy Linh xem các bản tin của CNN, CNA, ABC để xem cách họ truyền tải tin tức hấp dẫn nhất.

Người đẹp nhận thức rõ một MC-BTV không chỉ cần kỹ năng dẫn dắt mà còn phải có vốn kiến thức đủ rộng để phân tích và sự tỉnh táo đưa tin khách quan.

Xuất phát từ cuộc thi nhan sắc, Thùy Linh không tránh khỏi những định kiến về "người đẹp" trong ngành truyền hình. Tuy nhiên, cô chọn giữ tinh thần tích cực và tập trung vào công việc, trân trọng mỗi cơ hội dù được lên hình hay không và coi đó là thử thách mới để vượt qua. Sắp tới, Thùy Linh háo hức được thử sức với vai trò nhà sản xuất chương trình văn hóa.

Thùy Linh khẳng định việc đến với công việc MC-BTV là một duyên số. "Miễn duyên còn, đam mê còn và còn cơ hội để học hỏi, tôi sẽ tiếp tục gắn bó với công việc này", cô tâm sự. Thùy Linh mong được khán giả nhớ đến với hình ảnh một BTV có trách nhiệm và những sản phẩm mang dấu ấn cá nhân độc đáo.

Với tính cách hướng nội, Thùy Linh thường dành thời gian một mình để tái tạo năng lượng. Khi cảm thấy mệt mỏi, cô sẽ đi gym hoặc tham gia các lớp nhảy để giải phóng năng lượng. Âm nhạc luôn giúp tinh thần Thùy Linh phấn chấn hơn, còn gia đình là chỗ dựa tinh thần lớn nhất - một bữa ăn ngon hay chơi cùng cháu là những lúc cô cảm thấy cân bằng và hạnh phúc nhất.

Thùy Linh trên sóng Vietnam Today:

Ảnh: NVCC, video: VTV