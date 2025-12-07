Đoạn video ngắn ghi lại khoảnh khắc mẹ cô dâu cùng vũ đoàn nhảy sôi động trong đám cưới tại Hà Nội thu hút sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng.

Mẹ cô dâu nhảy Zumba trong lễ cưới của con gái. Nguồn: Hùng Trang quay phim

Theo hình ảnh trong video, mẹ cô dâu mặc váy đỏ lộng lẫy cùng các thành viên trong vũ đoàn thực hiện tiết mục nhảy Zumba sôi động. Với những động tác thành thục, mẹ cô dâu “cháy hết mình” trong ngày vui của con khiến tất cả quan khách phấn khích. Video thu hút hàng nghìn lượt xem và nhiều lượt “thả tim”.

Cộng đồng mạng để lại nhiều bình luận thú vị: “Nhảy đẹp hay không không quan trọng, quan trọng là cô dâu và gia đình có kỷ niệm đáng nhớ”; “Mẹ cô dâu trẻ trung, dễ thương quá. Ngày trọng đại của con thì ngại gì mà không vui hết mình”...

Trao đổi với PV VietNamNet, bà Trần Thị Hạnh (SN 1972, xã Phù Đổng, Hà Nội) cho hay, video nhảy sôi động được quay trong đám cưới của con gái bà, diễn ra ngày 6/12. Bà bất ngờ khi đoạn video nhảy Zumba được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội với những bình luận tích cực.

Bà Hạnh nói, đây là lần đầu tiên vợ chồng bà lo việc cưới hỏi cho con cái. Cả hai đều mong đám cưới của con được tổ chức chu đáo, ý nghĩa và có nhiều kỷ niệm đáng nhớ.

“Chúng tôi lựa chọn mọi thứ rất tỉ mỉ từ đơn vị dựng rạp cưới, quay phóng sự cưới đến đơn vị cung cấp dịch vụ âm thanh, ánh sáng... Các tiết mục trong lễ vu quy của con cũng được lên kế hoạch cẩn thận”, bà Hạnh chia sẻ.

Cùng với những tiết mục văn nghệ do ca sĩ chuyên nghiệp thực hiện, bà Hạnh muốn đóng góp một tiết mục “cây nhà lá vườn” để ngày vui của con thêm ý nghĩa. Đã có 2 năm tập Zumba, bà quyết định cùng vũ đoàn của mình chuẩn bị một tiết mục nhảy để thể hiện trong hôn lễ của con gái.

Bà Hạnh cùng nhóm nhảy tập tiết mục này trong khoảng 1 tháng. Mọi người cùng đồng lòng để bài nhảy được đồng đều và chỉn chu nhất.

“Tôi vốn là người rụt rè, hay ngượng ngùng. Dù đã tập trước 1 tháng nhưng vào ngày cưới của con, tôi vẫn chưa thực sự tự tin thể hiện.

Thấy vậy, con gái tôi hỏi mẹ: ‘Mẹ muốn con cười thật tươi trong ngày cưới chứ?’. Tôi đáp: ‘Mẹ muốn mẹ con mình cùng thật vui trong ngày trọng đại này’. Con gái nói: ‘Vậy mẹ tự tin nhảy nhé!’. Vì câu nói ấy của con, tôi quyết định cháy hết mình, nhảy hết mình và vui hết mình”, bà Hạnh chia sẻ.

Tiết mục được mọi người đón nhận nhiệt tình. Con gái bà sau đó cũng lên sân khấu để nhảy cùng mẹ và vũ đoàn. Nhờ tiết mục sôi động, mẹ con bà Hạnh đã có những khoảnh khắc khó quên trong ngày vui.

“Đến giờ phút này, vợ chồng tôi hạnh phúc khi đã tổ chức cho con một hôn lễ như ý nguyện”, bà Hạnh nói.

Bà Hạnh bén duyên với bộ môn Zumba từ năm 2023, xuất phát từ mong muốn rèn luyện sức khỏe. Càng tập, bà càng đam mê và thấy cuộc sống của mình vui vẻ, lạc quan hơn rất nhiều. Bà thấy may mắn khi ở độ tuổi ngoài 50 đã tìm được một thú vui khiến bản thân ngày càng tích cực.