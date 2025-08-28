Mới đây, câu chuyện bà Đường Vĩ Hoa (Thượng Hải, Trung Quốc) treo thưởng một căn nhà trị giá hàng triệu NDT để tìm con trai bị bắt cóc cách đây 26 năm, gây xôn xao dư luận.

Bà Đường xúc động chia sẻ: “Hôm nay là 26/8, cũng chính là ngày con trai tôi bị bắt cóc 26 năm trước. Nhờ báo chí, tôi đã nhận được nhiều manh mối, trong đó có một manh mối đã được chuyển cho công an làm xét nghiệm ADN”.

Vương Lỗi khi còn nhỏ. Ảnh: Sohu

Con trai bà, Vương Lỗi, sinh ngày 7/4/1995, bị một người họ Lộ dụ dỗ mang về quê ở Quảng Tây vào ngày 26/8/1999. Khi đến Hòa Mục, Dung Thủy, Vương Lỗi – khi đó mới 4 tuổi – đã bị lạc mất. Từ đó, cậu bé hoàn toàn bặt vô âm tín.

Ngôi nhà mà bà Đường treo thưởng nằm tại quận Mẫn Hàng (Thượng Hải), gần công viên giải trí Tấn Giang, có sân trước và sân sau, trị giá hàng triệu NDT. Đây là nơi Vương Lỗi từng sống thuở nhỏ, là tài sản do ông nội cậu bé để lại.

Trước khi qua đời, ông nội của Vương Lỗi luôn đau đáu mong tìm lại cháu trai – đứa cháu duy nhất của dòng họ. Trong di chúc, ông để lại ngôi nhà này như phần thưởng cho bất kỳ ai cung cấp thông tin trực tiếp giúp tìm thấy cháu mình.

Bà Đường chụp ảnh cùng con trai Vương Lỗi. Ảnh: Sohu

Vì vậy, bà Đường quyết định giữ đúng tâm nguyện của cha, trao căn nhà cho người có thể giúp bà tìm lại con.

Ngày 26/8/2025, bà cho biết đã nhận được hơn 30 manh mối, cùng 7 nam thanh niên trạc tuổi Vương Lỗi tự nguyện lấy mẫu máu để giám định ADN.

Vương Lỗi chụp ảnh cùng ông nội. Ảnh: Sohu

Bà Đường nghẹn ngào: “26 năm qua, gia đình tôi đã mòn mỏi trông ngóng. Tôi chỉ hy vọng sớm tìm lại con, dù chỉ là một tia hy vọng nhỏ”.