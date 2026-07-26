Hai người con tuổi đôi mươi đi mãi không về

Cầm chiếc khăn trên tay, Mẹ Việt Nam Anh hùng Hoàng Thị Sinh nhẹ nhàng lau khung di ảnh của hai người con. Đôi bàn tay đã hằn dấu thời gian dừng lại một chút trước mỗi bức ảnh.

Trong căn nhà nhỏ ở thôn Tùng Cầu, xã Bình Liêu, người mẹ sinh năm 1931 vẫn lặng lẽ gìn giữ những ký ức ấy suốt hơn nửa thế kỷ qua.

Mẹ Việt Nam Anh hùng Hoàng Thị Sinh nhẹ nhàng lau di ảnh hai người con

Những năm tháng đất nước bước vào cuộc chiến khốc liệt, lớp lớp thanh niên gác lại tuổi trẻ để lên đường bảo vệ Tổ quốc. Con của Mẹ Hoàng Thị Sinh cũng không nằm ngoài dòng chảy ấy.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, năm 1966, con nuôi của mẹ là Hoàng Văn Quý (SN 1948) tình nguyện nhập ngũ khi vừa tròn 18 tuổi. Trên chiến trường, anh giữ cương vị Trung đội trưởng thuộc đơn vị E38, F74. Sáu năm chiến đấu liên tục, anh đã anh dũng hy sinh ngày 6/7/1972.

Hai năm sau khi người anh lên đường, năm 1968, người con trai Hoàng Văn Hai (SN 1950) cũng viết đơn tình nguyện lên đường vào chiến trường miền Nam. Anh được điều động chiến đấu trên tuyến Trường Sơn, với cương vị Tiểu đội phó, khi mới tròn 18 tuổi.

Ngày chiến tranh kết thúc, nhiều gia đình được đoàn tụ. Còn mẹ Hoàng Thị Sinh chỉ lặng lẽ nhận hai tờ giấy báo tử của hai người con đã mãi mãi nằm lại chiến trường.

Trên bàn thờ trong ngôi nhà của mẹ, di ảnh hai người con cùng những tấm bằng Tổ quốc ghi công vẫn được gìn giữ trang trọng. Với mẹ, đó không chỉ là ký ức về hai người lính mãi mãi ở tuổi đôi mươi, mà còn là nỗi đau không gì bù đắp suốt hơn nửa thế kỷ qua. Dẫu vậy, mẹ luôn tự hào vì các con đã ngã xuống để đất nước có được hòa bình, độc lập hôm nay.

Một đời giữ ký ức

Đối với mẹ Hoàng Thị Sinh, danh hiệu Mẹ Việt Nam Anh hùng không chỉ là sự ghi nhận của Đảng và Nhà nước đối với những cống hiến to lớn của gia đình, mà còn là biểu tượng của biết bao mất mát mà mẹ đã âm thầm gánh chịu.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh đến thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Hoàng Thị Sinh nhân dịp kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7

Những năm gần đây, mẹ luôn nhận được sự quan tâm của các cấp, các ngành. Dịp lễ, Tết hay Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7, nhiều đoàn công tác đến thăm hỏi, tri ân. Năm 2024, lực lượng vũ trang địa phương còn hỗ trợ sửa chữa ngôi nhà để mẹ có cuộc sống tuổi già ổn định hơn.

Với người dân Bình Liêu, câu chuyện của mẹ đã trở thành biểu tượng về sự hy sinh của những gia đình cách mạng nơi vùng cao.

Bà Tô Thị Nga, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Bình Liêu, cho biết, với địa phương, mẹ Hoàng Thị Sinh là nhân chứng về những hy sinh, mất mát để bảo vệ Tổ quốc.

Câu chuyện của gia đình mẹ cũng là lời nhắc nhở các thế hệ hôm nay biết trân trọng hòa bình, sống có trách nhiệm với quê hương, đất nước và không quên sự hy sinh của thế hệ cha anh.