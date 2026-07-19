Ở tuổi 107, Bà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Minh (trú tại xã Sơn Tiến, tỉnh Hà Tĩnh) đã có phần không còn minh mẫn. Người trực tiếp chăm sóc cụ hiện nay là anh Nguyễn Văn Dưng (cháu rể).

Anh Dưng cho biết, những lúc tỉnh táo, cụ luôn bày tỏ mong muốn trước khi nhắm mắt có thể tìm được hài cốt của người con nuôi - liệt sĩ Lê Ngọc Long (SN 1941; hy sinh năm 1966 trong cuộc kháng chiến chống Mỹ).

Không chỉ cụ Minh, hai người em gái của liệt sĩ Long là bà Lê Thị Đào (SN 1949) và bà Lê Thị Lan (SN 1953) cũng đau đáu ước mong tìm được phần mộ của anh trai và cha (hy sinh trong kháng chiến chống Pháp).

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm thăm hỏi, tặng quà cho Bà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Minh dịp 30/4 vừa qua. Ảnh: UBND xã Sơn Tiến cung cấp

Mối nhân duyên của người chiến sĩ

Trong căn nhà nhỏ ở thôn Thịnh Xá, xã Sơn Tiến, bà Đào và bà Lan vẫn gìn giữ cẩn thận hai tấm Bằng Tổ quốc ghi công của người cha - liệt sĩ Lê Quý và người anh trai Lê Ngọc Long.

Sau khi được lấy mẫu ADN, bà Lê Thị Đào (áo vàng) và bà Lê Thị Lan hy vọng tìm được phần mộ của cha và anh trai. Ảnh: Lê Thông

Gia đình liệt sĩ vốn quê gốc Thái Bình, vào Hà Tĩnh lập nghiệp bằng nghề buôn thuốc lào rồi định cư tại đây. Khi người chồng Lê Quý lên đường kháng chiến, mọi gánh nặng đổ dồn lên vai người vợ Nguyễn Thị Quý cùng 4 con nhỏ.

Cuộc sống quá khó khăn, người mẹ đành gửi cậu con trai cả Lê Ngọc Long mới 13 tuổi sang ở với vợ chồng ông Nguyễn Văn Minh và bà Nguyễn Thị Châu (sau này là cụ Nguyễn Thị Minh) ở thôn Khe Cò, cách nhà hơn 10km. Ông bà không có con ruột, lại thương cậu bé Long hiền lành, chăm chỉ nên nhận làm con nuôi và hết lòng giáo dưỡng.

Khi cậu bé Long 15 tuổi, cha ruột hy sinh. Do địa hình đồi núi chia cắt, cậu cũng không thể trở về chịu tang cha.

Năm 1964, chàng thanh niên Lê Ngọc Long tiếp bước cha, tình nguyện nhập ngũ vào chiến trường miền Nam. Đầu năm 1966, khi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước bước vào giai đoạn khốc liệt, anh anh dũng hy sinh khi mới 25 tuổi.

Anh Nguyễn Văn Dưng hiện đang thờ phụng liệt sĩ Lê Ngọc Long.

Đến cuối năm 1972, giấy báo tử được gửi về gia đình mẹ nuôi. Mãi sau đó, tin dữ mới đến với người mẹ ruột.

"Nghe tin anh Long hy sinh, mẹ tôi đang ở ngoài vườn chạy vào, ngã quỵ giữa sân, khóc không thành tiếng", bà Lan nghẹn ngào nhớ lại.

Danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng được Nhà nước phong tặng và truy tặng cho hai người mẹ của liệt sĩ Long vào năm 2015.

Sau ngày anh Long ngã xuống, người em trai Lê Đình Phượng tiếp tục chiến đấu nhiều năm trên các chiến trường miền Nam. Sau nhiều lần bị thương, anh Phượng trở về, lập gia đình tại Thanh Hóa trước khi qua đời năm 2017.

Hiến dâng chồng và con trai cho Tổ quốc, cụ bà Nguyễn Thị Quý mang theo nỗi day dứt tìm hài cốt hai liệt sĩ đến cuối đời. Trước khi mất năm 1999, cụ căn dặn các con phải tiếp tục tìm kiếm phần mộ cha và anh trai.

Ở phía khác, mẹ nuôi Nguyễn Thị Minh cũng không nguôi nỗi nhớ người con đã hy sinh nơi chiến trường.

10 năm qua, anh Dưng là người chăm sóc cụ Minh.

Thắp lên hy vọng sau 60 năm

Tròn 60 năm kể từ ngày chiến sĩ Lê Ngọc Long hy sinh, mới đây, hai người em gái của liệt sĩ được cơ quan chức năng lấy mẫu máu để phục vụ việc xác định danh tính hài cốt liệt sĩ bằng phương pháp giám định ADN.

"Đây có lẽ là cơ hội lớn nhất, cũng có thể là cơ hội cuối cùng của chị em chúng tôi. Chúng tôi chỉ mong bố và anh sớm được định danh để trở về với quê hương", bà Lan xúc động nói.

Ông Trần Bình Thân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Sơn Tiến cho biết, địa phương luôn quan tâm thực hiện tốt chính sách "đền ơn đáp nghĩa", chăm lo các gia đình người có công.

Thông qua sự kết nối của Ủy ban MTTQ xã, Bà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Minh hiện được 4 tổ chức nhận phụng dưỡng suốt đời. Chính quyền cũng phối hợp với các cơ quan chuyên môn, hỗ trợ gia đình hoàn thiện các thủ tục cần thiết để sớm có kết quả giám định ADN.