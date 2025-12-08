Cuộc sống hiện đại ngày càng bận rộn và áp lực từ công việc, gia đình hay những mối quan hệ xã hội dễ khiến chúng ta rơi vào trạng thái căng thẳng, mệt mỏi về tinh thần. Tuy nhiên, việc cải thiện tâm trạng và lấy lại tinh thần không nhất thiết phải mất quá nhiều thời gian hay công sức.

Chỉ trong vòng 5 phút, bạn đã có thể làm mới mình với những mẹo đơn giản nhưng vô cùng hiệu quả. Dưới đây là một số gợi ý mà bạn có thể áp dụng ngay khi cảm thấy cần thiết.

Hít thở sâu

Ảnh minh họa. Nguồn: Unsplash

Đây là phương pháp đơn giản nhất nhưng lại đem lại hiệu quả nhanh chóng trong việc giảm căng thẳng và cải thiện tâm trạng.

Khi bạn cảm thấy bức bối, mất tinh thần, cơ thể thường rơi vào trạng thái căng cứng và hơi thở trở nên nông cạn hơn. Lúc này, hãy ngồi hoặc đứng một cách thoải mái, nhắm mắt lại và tập trung vào việc hít vào thật sâu qua mũi, sau đó thở ra từ từ qua miệng. Hãy lặp lại khoảng 5-10 lần.

Quá trình này giúp kích hoạt hệ thống thần kinh phó giao cảm, hỗ trợ giảm căng thẳng và mang đến cảm giác thư thái chỉ trong vài phút.

Âm nhạc

Một bản nhạc yêu thích cũng có thể thay đổi tâm trạng của bạn một cách đáng kinh ngạc. Âm nhạc có sức mạnh trị liệu rất lớn, giúp kích thích não bộ sản sinh dopamine - một loại hormone gắn liền với cảm giác vui vẻ và hạnh phúc.

Khi bạn đang buồn chán hoặc bực bội, hãy cắm tai nghe vào, bật bài hát mà bạn yêu thích hoặc một giai điệu sôi động, tích cực. Chỉ sau vài phút hòa mình vào âm nhạc, tâm trạng của bạn chắc chắn sẽ thay đổi theo chiều hướng tốt hơn.

Vận động nhẹ nhàng

Nếu có thể, vận động cơ thể một chút cũng là cách cải thiện tinh thần rất đáng thử. Những bài tập nhẹ nhàng như đứng lên đi lại, căng duỗi cơ tay hay xoay cổ vai trong khoảng 5 phút giúp máu lưu thông tốt hơn và giảm cảm giác mệt mỏi.

Đặc biệt, nếu bạn ở nơi riêng tư và cảm thấy thoải mái, hãy thử nhảy múa tự do theo điệu nhạc. Hoạt động này không chỉ giúp bạn giải phóng năng lượng tiêu cực mà còn kích thích cảm giác vui vẻ tự nhiên.

Uống một ly nước mát

Một cách khác khá hiệu quả nhưng thường bị bỏ qua là uống một ly nước mát hoặc thưởng thức một tách trà nóng yêu thích. Về mặt sinh học, cơ thể chúng ta cần nước để duy trì hoạt động của não bộ và các chức năng khác. Khi bạn uống nước, cảm giác tươi mát và sự tái tạo năng lượng sẽ đến gần như ngay lập tức.

Với trà nóng, mùi hương nhẹ nhàng cùng hơi ấm tỏa ra từ tách trà không chỉ làm dịu cơ thể mà còn giúp xoa dịu tâm trí hiệu quả.

Viết nhật ký

Viết nhật ký hay ghi chú về cảm xúc của bản thân cũng là cách cực kỳ hữu ích để giải tỏa nhanh tâm trạng tiêu cực.

Chuẩn bị một quyển sổ tay nhỏ, ghi lại những gì bạn đang suy nghĩ hoặc cảm nhận tại thời điểm đó - dù là sự lo lắng, bực tức hay nỗi buồn. Việc này giúp bạn đối diện với cảm xúc của mình thay vì cố gắng kìm nén chúng. Sau khi viết xong, bạn sẽ cảm thấy thanh thản hơn rất nhiều.

Ra ngoài hít khí trời hoặc nhìn cây xanh

Đặc biệt, nếu bạn đang trong môi trường có yếu tố thiên nhiên như cây cỏ hoặc ánh sáng tự nhiên, hãy tận dụng điều này để nạp lại năng lượng.

Bạn hãy ngồi gần cửa sổ nhìn ra ngoài trời hay ra ban công vài phút để ngắm bầu trời hoặc cây xanh sẽ mang lại hiệu ứng tích cực rõ rệt. Thiên nhiên luôn tạo cảm giác dễ chịu và giúp giảm mức độ căng thẳng đáng kể.

Liên lạc với người thân yêu

Hãy thử tìm kiếm niềm vui từ việc liên lạc với những người thân yêu mà bạn tin tưởng. Một cuộc trò chuyện ngắn qua điện thoại hoặc vài dòng tin nhắn thân tình có thể thay đổi hoàn toàn tâm trạng của bạn.

Chia sẻ cảm xúc của mình không chỉ giúp bạn giải tỏa mà còn là cách để nhận được sự đồng cảm và hỗ trợ từ những người xung quanh. Sự kết nối với người khác luôn là nguồn sức mạnh tinh thần lớn lao mà đôi khi chúng ta dễ dàng bỏ quên.

Mỉm cười

Nếu tất cả những cách trên vẫn chưa đủ giúp bạn cải thiện tâm trạng, hãy làm điều đơn giản như mỉm cười. Nghe có vẻ kỳ lạ nhưng việc mỉm cười - dù ban đầu bạn không thực sự muốn, có khả năng đánh lừa não bộ rằng bạn đang hạnh phúc. Khoa học đã chứng minh rằng hành động này có tác dụng gửi tín hiệu tích cực lên não bộ.

Theo (Vietnam+)