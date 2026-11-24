Một chiếc Mercedes-AMG G63 hoàn toàn mới tại Ấn Độ bất ngờ gặp sự cố, phải chuyển sang chế độ vận hành khẩn cấp. Chủ xe cho rằng nguyên nhân xuất phát từ nhiên liệu pha ethanol E20, khiến bơm nhiên liệu bị hỏng.

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Theo trang Cartoq, một video ghi lại sự cố của chiếc Mercedes-AMG G63 mới đây được Rattan Dhillon chia sẻ trên mạng xã hội X. Trong video, chủ xe cho biết chiếc SUV hạng sang của mình đang gặp trục trặc và không thể tiếp tục lưu thông bình thường.

Người này nói đã sử dụng xăng XP95 cho chiếc G63. Tuy nhiên, sau đó xe chuyển sang chế độ vận hành khẩn cấp (limp mode), đồng thời âm thanh động cơ cũng thay đổi bất thường. Chủ xe nghi ngờ nhiên liệu bị pha ethanol với tỷ lệ cao là nguyên nhân dẫn đến sự cố.

Trong video, người này còn quay lại nhãn cảnh báo bên trong nắp bình nhiên liệu của xe. Theo đó, chiếc Mercedes-AMG G63 được ghi chú chỉ tương thích với xăng có tỷ lệ ethanol E5 hoặc E10. Chủ xe cho rằng việc sử dụng nhiên liệu có hàm lượng ethanol vượt quá giới hạn khuyến nghị có thể ảnh hưởng đến các bộ phận của hệ thống nhiên liệu.

Chiếc Mercedes-AMG G63 được ghi chú chỉ tương thích với xăng có tỷ lệ ethanol E5 hoặc E10.

Đáng chú ý, chủ xe sử dụng xăng XP95 của IndianOil. Theo Cartoq, XP95 là loại xăng cao cấp có chỉ số octan nghiên cứu (RON) 95. Con số 95 trong tên gọi thể hiện chỉ số octan, không phải tỷ lệ xăng trong hỗn hợp nhiên liệu. Loại xăng này hiện cũng được pha trộn 20% ethanol, tương đương E20.

XP95 được phát triển nhằm hạn chế hiện tượng kích nổ động cơ, đồng thời có các chất phụ gia hỗ trợ giảm cặn carbon và giữ động cơ sạch hơn. Tuy nhiên, đây không phải lựa chọn phù hợp đối với những mẫu xe chỉ được nhà sản xuất khuyến nghị sử dụng nhiên liệu E5 hoặc E10.

Chủ chiếc G63 cho biết xe hiện phải nằm tại một xưởng sửa chữa. Người này nhận định bơm nhiên liệu đã bị hỏng do sử dụng xăng E20. Tuy nhiên, nguyên nhân kỹ thuật của sự cố chưa được xác nhận độc lập.

Cartoq cho biết đây không phải trường hợp đầu tiên xuất hiện phản ánh về sự cố hệ thống nhiên liệu trên các dòng xe sang tại Ấn Độ. Trước đó, một xưởng chuyên sửa chữa ô tô hạng sang từng đăng tải video cảnh báo tình trạng bơm nhiên liệu trên một số mẫu xe như Land Rover Defender, Mercedes-Benz và Audi bị tắc nghẽn, được cho là có liên quan đến nhiên liệu pha ethanol.

Trong bài viết, Cartoq cũng đề cập đến xăng XP100 hoặc Power 100 như những lựa chọn nhiên liệu có thể thay thế, với mức giá khoảng 160 rupee/lít (tương đương khoảng 47.000 đồng/lít). Tuy nhiên, các loại xăng này không phổ biến tại tất cả trạm nhiên liệu ở Ấn Độ.

Vấn đề pha trộn ethanol vào xăng đang gây tranh luận tại thị trường ô tô Ấn Độ, đặc biệt với những chủ xe sử dụng phương tiện đời cũ hoặc không được thiết kế để tương thích với nhiên liệu E20.

Theo Cartoq, việc triển khai nhiên liệu E20 cần đi kèm với lộ trình phù hợp, đồng thời duy trì nguồn cung các loại xăng có tỷ lệ ethanol thấp hơn như E5 và E10 để phục vụ những phương tiện chưa tương thích. Trang này cho rằng người sử dụng xe cũ cần có thêm lựa chọn nhiên liệu phù hợp, thay vì phải chuyển sang E20 khi phương tiện chưa đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật.

Theo Cartoq