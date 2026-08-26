Anh Tấn Th. (Nha Trang, Khánh Hòa) có nhiều năm theo đuổi thú chơi xe cổ và sở hữu không ít mẫu xe hiếm. Trong bộ sưu tập của anh, Mercedes-Benz S500 Coupe đời 1999 là một trong những chiếc được chú ý bởi thiết kế đặc biệt, số lượng ít và cách chủ nhân chăm sóc, phục hồi.

Khác với nhiều mẫu xe cổ được giữ nguyên hoàn toàn, chiếc Mercedes-Benz này từng trải qua một giai đoạn được chủ xe đầu tư lớn để thay đổi diện mạo. Sau vài năm sử dụng theo phong cách riêng, anh Th. quyết định "dọn zin", đưa chiếc xe trở lại hình dáng nguyên bản của dòng coupe hạng sang Mercedes-Benz.

Theo chủ xe, chiếc S500 Coupe nguyên bản có màu sơn đen. Tuy nhiên, toàn bộ dàn vỏ sau đó được sơn lại theo màu mà anh cho rằng phù hợp với phong thủy và sở thích cá nhân.

Toàn bộ dàn vỏ được sơn lại theo màu mà chủ xe cho rằng phù hợp với phong thủy và sở thích cá nhân.

Mẫu xe thuộc thế hệ coupe phát triển trên nền tảng W140 - dòng S-Class đình đám của Mercedes-Benz trong giai đoạn 1992-1999. Đây từng là dòng xe cao cấp nhất của thương hiệu Đức, nổi tiếng với kích thước lớn, thiết kế bề thế cùng hàng loạt trang bị được xem là xa xỉ vào thời điểm đó.

Riêng phiên bản coupe có số lượng sản xuất hạn chế hơn đáng kể so với sedan. Từ năm 1996, Mercedes-Benz đổi tên dòng coupe từ S-Class Coupe thành CL-Class. Vì vậy, chiếc xe đời 1999 về sau được biết đến với tên gọi Mercedes-Benz C140 CL500.

Dù đã có tuổi đời hơn 20 năm, chiếc coupe hạng sang một thời này vẫn toát lên vẻ đẳng cấp và sang trọng đặc trưng của thương hiệu "ngôi sao ba cánh".

Chiếc xe được phục chế về tình trạng nguyên bản.

Ngoại thất của xe sở hữu màu sơn xám chì bóng bẩy, cho thấy chủ nhân khá chăm chút cho lớp sơn bên ngoài. Điểm nhấn đáng chú ý là bộ mâm đa chấu kích thước lớn, được thiết kế theo phong cách độ Brabus đầy cá tính, mang lại vẻ ngoài mạnh mẽ và thể thao hơn cho chiếc xe.

Tuy nhiên, qua hình ảnh, có thể nhận thấy cụm đèn pha halogen của xe đã bắt đầu có dấu hiệu ố vàng do tuổi tác, một điều khó tránh khỏi đối với những chiếc xe đời sâu.

Điểm đáng chú ý của chiếc xe là khối động cơ V8 M119 dung tích 5.0L. Theo thông số nguyên bản, động cơ này cho công suất hơn 315 mã lực và mô-men xoắn cực đại 470 Nm. Sau nhiều năm sử dụng, động cơ trên xe đã được chủ nhân đại tu lại nhằm đảm bảo khả năng vận hành.

Ở thời điểm ra mắt, W140 được xem là một trong những mẫu xe sở hữu nhiều công nghệ tiên tiến nhất của Mercedes-Benz. Chiếc coupe kế thừa nhiều trang bị cao cấp của dòng S-Class, trong đó có kính hai lớp giúp tăng khả năng cách âm, gương chiếu hậu chỉnh điện tích hợp sấy, hệ thống trợ lực lái, ghế chỉnh điện nhiều hướng có sưởi và nhớ vị trí.

Ngoài ra, xe còn có điều hòa hai vùng độc lập, rèm cửa chỉnh điện, cửa hít và nhiều trang bị mà ngày nay vẫn được xem là tiện nghi trên các mẫu xe sang. Một số công nghệ từng xuất hiện trên W140 sau này trở thành những trang bị quen thuộc trên ô tô cao cấp.

Theo chia sẻ của anh Th., đã có thời điểm anh đầu tư khoản tiền lớn thay đổi diện mạo chiếc coupe theo phong cách của siêu xe Koenigsegg. Xe được bổ sung các khe gió hai bên thân, bộ khuếch tán ở cản sau, thay đổi hệ thống xả và trang bị bộ mâm 20 inch cùng hệ thống phanh hiệu năng cao.

Chiếc coupe từng được chủ xe độ theo phong cách của siêu xe Koenigsegg.

Quá trình hoàn thiện chiếc xe kéo dài hơn một năm. Nhiều chi tiết được chủ xe đặt mua từ thị trường quốc tế, sau đó đưa về Việt Nam để các xưởng trong nước thực hiện. Mỗi garage đảm nhận một công đoạn khác nhau, từ làm máy, đồng sơn, chế tạo body kit cho tới phục hồi nội thất.

Tuy nhiên, sau vài năm, chủ nhân quyết định thay đổi theo hướng ngược lại: đưa chiếc xe về trạng thái gần nguyên bản. Theo anh Th., việc "dọn zin" giúp giữ lại những đường nét đặc trưng vốn có của chiếc coupe Mercedes-Benz, đồng thời phù hợp hơn với thú chơi xe cổ.

Hiện tại, ngoại thất xe đã trở lại phong cách nguyên bản. Riêng bộ mâm 20 inch và một số chi tiết trong nội thất vẫn được giữ lại nhằm tạo điểm nhấn và đáp ứng nhu cầu sử dụng.

Dù đã hơn 20 năm tuổi, chiếc coupe vẫn gây chú ý nhờ kiểu dáng đặc trưng của Mercedes-Benz những năm 1990. Với những người chơi xe cổ, giá trị của một chiếc xe như vậy không chỉ nằm ở tuổi đời hay thương hiệu, mà còn ở độ nguyên bản, lịch sử sử dụng và tình trạng thực tế của từng chiếc xe.

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