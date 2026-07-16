Ưu đãi 0% lãi suất - Hoàn thiện chiến lược hỗ trợ khách hàng

Theo thỏa thuận hợp tác, VPBank trở thành đối tác ưu tiên cung cấp các giải pháp tài chính dành cho khách hàng mua xe MG trên toàn quốc. Đồng thời, hai bên triển khai chương trình ưu đãi với lãi suất 0% trong 12 tháng đầu, hạn mức vay lên tới 80% giá trị xe, thời hạn vay linh hoạt cùng quy trình xét duyệt số hóa đối với các mẫu MG ZS, MG HS, MG5 và MG G50.

MG Việt Nam hợp tác cùng VPBank triển khai ưu đãi lãi suất 0% trong năm đầu cho các mẫu xe chủ lực.

MG Việt Nam đồng thời áp dụng ưu đãi kép (ưu đãi áp dụng cho các xe đáp ứng điều kiện của chương trình) dành cho khách hàng trong tháng 7/2026, bao gồm hỗ trợ lệ phí trước bạ kết hợp với các giải pháp tài chính ưu đãi từ VPBank. Tổng giá trị ưu đãi lên đến 110 triệu đồng, góp phần tối ưu chi phí sở hữu và mở rộng cơ hội tiếp cận ô tô cho người tiêu dùng. Cụ thể:

Mẫu MG G50 (MPV 7-8 chỗ thế hệ mới): Nhận tổng ưu đãi cao nhất lên đến 110 triệu đồng.

Mẫu MG ZS (SUV đô thị thông minh): Nhận tổng ưu đãi lên đến 96 triệu đồng.

Mẫu MG HS (C-SUV sang trọng, mạnh mẽ): Nhận tổng ưu đãi lên đến 88 triệu đồng.

Mẫu MG5 (Sedan thể thao thời thượng): Nhận tổng ưu đãi lên đến 62 triệu đồng.

Chương trình ưu đãi kép trong tháng 7 có tổng giá trị hỗ trợ lên đến 110 triệu đồng.

Đây là bước đi tiếp theo trong chiến lược phát triển của MG Việt Nam nhằm hoàn thiện trải nghiệm sở hữu ô tô cho khách hàng, bên cạnh việc liên tục mở rộng danh mục sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ và đầu tư hệ thống đại lý trên toàn quốc.

Các dòng xe chủ lực gồm MG ZS, MG HS, MG5 và MG G50 sẽ được hưởng ưu đãi lãi suất 0% trong 12 tháng đầu.

Đại diện VPBank bày tỏ kỳ vọng về mối quan hệ hợp tác giữa hai bên: "Chúng tôi đánh giá rất cao tốc độ phát triển và uy tín thương hiệu của MG tại Việt Nam. Bằng cách kết hợp sản phẩm xuất sắc của MG với giải pháp tài chính linh hoạt của VPBank, chúng tôi tự tin sẽ mang đến một hành trình mua sắm thảnh thơi, trọn vẹn và an tâm nhất cho mọi khách hàng."

40.000 xe - nền tảng cho giai đoạn phát triển mới

Chiến lược tài chính mới được triển khai trong bối cảnh MG Việt Nam vừa đạt cột mốc 40.000 xe bàn giao sau 6 năm có mặt trên thị trường. Đồng thời, MG ZS cũng cán mốc 25.000 xe bàn giao, trở thành mẫu xe thành công nhất của thương hiệu tại Việt Nam. Thành công của mẫu SUV đô thị này đến từ thiết kế năng động, không gian rộng rãi, trang bị an toàn chuẩn châu Âu và mức giá cạnh tranh.

Cột mốc này là minh chứng cho chiến lược đúng đắn của MG, sự mở rộng nhanh chóng của hệ thống đại lý 3S chuẩn toàn cầu và trên hết là niềm tin yêu của hàng chục ngàn gia đình Việt dành cho thương hiệu.

40.000 xe MG đã lăn bánh trên đường phố Việt Nam, mang đến nhiều trải nghiệm chất lượng cho khách hàng.

Ông Tang Donghui - Tổng Giám đốc SAIC Motor Việt Nam chia sẻ: "Chúng tôi tự hào khi đạt cột mốc 25.000 xe MG ZS và tổng cộng 40.000 xe MG lăn bánh tại Việt Nam. Để tiếp tục hiện thực hóa cam kết phát triển lâu dài, chúng tôi kỳ vọng vào sự hợp tác chiến lược với VPBank - một trong những định chế tài chính hàng đầu Việt Nam.

Sự kết hợp giữa các dòng xe MG với công nghệ hiện đại và giải pháp tài chính linh hoạt, phê duyệt nhanh của VPBank sẽ mang đến trải nghiệm mua xe thuận tiện hơn cho khách hàng. Đồng thời, đây cũng là nền tảng để hai bên thúc đẩy tăng trưởng và góp phần mở rộng cơ hội sở hữu xe cho nhiều gia đình Việt."

Mở rộng sản phẩm, nâng cao trải nghiệm sở hữu ô tô

Song song với việc hoàn thiện các giải pháp tài chính, MG Việt Nam sẽ tiếp tục mở rộng danh mục sản phẩm trên các nền tảng ICE, HEV, PHEV và BEV, tập trung vào phân khúc SUV. Thương hiệu cũng đẩy mạnh đầu tư vào hệ thống đại lý, dịch vụ hậu mãi và nguồn cung phụ tùng chính hãng nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Định hướng này được hậu thuẫn bởi SAIC Motor với doanh số 2,045 triệu xe trên toàn cầu trong 6 tháng đầu năm 2026, dẫn đầu thị trường ô tô Trung Quốc. Trong đó, doanh số xe năng lượng mới đạt 796.000 xe (+23,1%) và doanh số quốc tế đạt 735.000 xe (+48,7%).

Thời gian tới, MG Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển hệ sinh thái sản phẩm, dịch vụ và tài chính, mở rộng cơ hội sở hữu ô tô cho người tiêu dùng và tạo nền tảng cho giai đoạn tăng trưởng tiếp theo.

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Bích Đào