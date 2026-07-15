Theo số liệu của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), VinFast và Hyundai Thành Công vừa công bố, 6 tháng đầu năm 2026, toàn thị trường ô tô Việt Nam bán ra tổng cộng 328.818 chiếc, tăng 29% so với cùng kỳ năm 2025 (254.794 chiếc).

Tính riêng từng thương hiệu, hãng xe Việt VinFast vẫn dẫn đầu tuyệt đối thị trường ô tô Việt Nam với số lượng kỷ lục 115.916 chiếc. Xếp thứ hai là Toyota với 35.410 chiếc (chưa bao gồm thương hiệu Lexus) và thứ ba là Hyundai (25.069 chiếc, bao gồm cả xe thương mại).

Có thể thấy, ba hãng xe dẫn đầu đều có lợi thế dải sản phẩm phủ rộng khắp hầu hết các phân khúc, do đó dễ dàng hơn trong việc chiếm "miếng bánh" lớn. Tuy nhiên, một số thương hiệu dù có ít mẫu xe nhưng cũng đạt doanh số ấn tượng khiến các đối thủ phải mơ ước. Thậm chí, một số mẫu xe bán chạy góp phần "gánh team", cải thiện doanh số cho cả một hãng xe.

Dưới đây là 9 cái tên đứng đầu các thương hiệu xe phổ thông tại Việt Nam trong nửa đầu năm 2026 vừa qua:

VinFast Limo Green: 27.927 chiếc

Mẫu MPV điện VinFast Limo Green vừa có một khoảng thời gian bùng nổ, vượt qua những "người anh em" VF 3 và VF 5 để trở thành mẫu xe bán chạy nhất của thương hiệu VinFast với 27.927 chiếc trong 6 tháng đầu năm 2026, chiếm 24,1%. Đây cũng chính là mẫu xe bán chạy nhất toàn thị trường Việt Nam trong nửa đầu năm 2026 vừa qua.

VinFast Limo Green mới bắt đầu bàn giao tới tay khách Việt từ tháng 8/2025. Ảnh: Hoàng Hiệp

VinFast Limo Green ra mắt thị trường Việt chưa đầy 1 năm, chủ yếu hướng đến khách hàng kinh doanh dịch vụ. Xe sử dụng một mô-tơ điện, phạm vi hoạt động khoảng 450 km sau mỗi lần sạc đầy (theo tiêu chuẩn NEDC), giá bán niêm yết 749 triệu đồng.

Toyota Yaris Cross: 8.146 chiếc

Với lượng bán ra 8.146 chiếc trong nửa đầu năm, Yaris Cross tiếp tục là mẫu xe bán chạy nhất của thương hiệu Toyota tại Việt Nam, chiếm 23%. Thậm chí, mẫu B-SUV này vượt qua nhiều cái tên khác như Mitsubishi Xpander hay Mazda CX-5 vươn lên trở thành mẫu xe sử dụng động cơ đốt trong bán chạy nhất toàn thị trường giai đoạn đầu của năm 2026.

Toyota Yaris Cross là mẫu xe sử dụng động cơ đốt trong bán chạy nhất thị trường Việt Nam nửa đầu năm 2026. Ảnh: TMV

Toyota Yaris Cross ra mắt thị trường Việt Nam vào cuối tháng 9/2023. Xe thuộc phân khúc B-SUV, nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia với 2 phiên bản, trong đó có 1 phiên bản sử dụng động cơ xăng 1.5L và 1 phiên bản hybrid, giá bán lần lượt là 650 và 765 triệu đồng.

Mazda CX-5: 8.123 chiếc

Bán ra thị trường 8.123 chiếc, doanh số của Mazda CX-5 chiếm tới 53,1% tổng lượng xe Mazda bàn giao tới tay khách Việt trong nửa đầu năm 2026. Không quá để nói Mazda CX-5 chính là nhân tố "gánh" doanh số cho cả hãng xe Nhật Bản tại Việt Nam.

CX-5 vẫn là nhân tố chủ chốt, chiếm tới hơn một nửa lượng xe bán ra của thương hiệu Mazda. Ảnh: THACO

Trong nhiều năm trở lại đây, Mazda CX-5 là mẫu xe hiếm hoi của thương hiệu Mazda thường xuyên nằm trong top xe bán chạy nhất thị trường. Mẫu crossover cỡ C được THACO lắp ráp trong nước, nâng cấp vào đầu năm 2024 với tổng cộng 7 phiên bản, giá niêm yết từ 699-979 triệu đồng.

Mitsubishi Xpander: 7.791 chiếc

Với lượng bán ra trong nửa đầu năm 2026 đạt 7.791 chiếc, Xpander tiếp tục duy trì doanh số ở mức cao và chiếm khoảng 36% tổng lượng xe bán ra của thương hiệu Mitsubishi tại Việt Nam. Trước đó, Mitsubishi Xpander chính là mẫu xe sử dụng động cơ đốt trong bán chạy nhất năm 2025.

Dù đã có Xforce và Destinator "chia lửa" nhưng Xpander vẫn là mẫu xe nổi bật nhất của hãng xe Nhật Bản. Ảnh: MMV

Mẫu MPV 7 chỗ ngồi Mitsubishi Xpander được nâng cấp nhẹ vào tháng 9/2025 với 4 phiên bản, giá bán từ 560-699 triệu đồng, trong đó phiên bản "lai SUV" Xpander Cross có giá cao nhất. Các phiên bản xe đều sử dụng động cơ 1.5L đi cùng hộp số tự động CVT hoặc hộp số sàn 5 cấp 5MT.

Ford Ranger: 6.986 chiếc

Ford Ranger đạt doanh số 6.986 chiếc trong nửa đầu năm 2026 và dẫn đầu tuyệt đối phân khúc xe bán tải. Đây cũng là mẫu bán chạy nhất của hãng xe Mỹ khi "gánh" đến 32,9% tổng lượng xe bán ra, bao gồm cả các dòng xe thương mại.

Dù có nửa đầu năm đầy biến động với dòng xe bán tải nói chung nhưng Ford Ranger vẫn giữ được doanh số bán hàng ở mức khá với gần 7.000 chiếc. Ảnh: FVN

Ford Ranger thế hệ hiện tại được Ford Việt Nam ra mắt vào tháng 8/2022 và tiếp tục duy trì vị thế là mẫu bán tải bán chạy nhất thị trường. Xe hiện được bán với 7 phiên bản gồm XL, XLS MT, XLS AT, Sport, Wildtrak, Stormtrak và Raptor, giá bán từ 707 triệu đến 1,448 tỷ đồng.

Hyundai Creta: 4.671 chiếc

Không phải mẫu sedan Accent hay Tucson, Creta mới đang là mẫu xe bán chạy nhất của thương hiệu Hyundai tại Việt Nam. Với 4.671 chiếc được bán ra trong nửa đầu năm 2026, một mình mẫu B-SUV này chiếm 18,6% trong cơ cấu doanh số của hãng xe Hàn Quốc tại Việt Nam, bao gồm cả các dòng xe thương mại.

Hyundai Creta thế hệ mới được giới thiệu vào giữa năm 2025. Ảnh: TC Motor

Hyundai Creta thế hệ nâng cấp giữa vòng đời (facelift) được Hyundai Thành Công lắp ráp trong nước với 4 phiên bản, giá bán từ 599-715 triệu đồng. Toàn bộ các phiên bản đều sử dụng động cơ xăng Smartstream 1.5L công suất 113 mã lực, mô-men xoắn 144 Nm, kết hợp hộp số CVT.

KIA Seltos: 4.529 chiếc

Bán ra 4.529 trong nửa đầu năm 2026, KIA Seltos là mẫu xe bán chạy nhất của thương hiệu KIA trong nửa đầu năm 2026, vượt qua mẫu xe cỡ nhỏ Sonet và mẫu MPV cỡ lớn Carnival. Doanh số trên của Seltos chiếm 28,8% tổng lượng bán ra của thương hiệu xe Hàn Quốc tại Việt Nam.

KIA Seltos chiếm gần 30% lượng xe bán ra của KIA tại Việt Nam. Ảnh: THACO-KIA

KIA Seltos thế hệ nâng cấp giữa vòng đời (facelift) được THACO ra mắt tại Việt Nam vào tháng 3/2024. Mẫu SUV cỡ B này được lắp ráp trong nước với 7 phiên bản, giá bán từ 599-799 triệu đồng. Xe cung cấp hai tùy chọn động cơ gồm xăng hút khí tự nhiên 1.5L kết hợp hộp số CVT và động cơ tăng áp 1.5L đi kèm hộp số ly hợp kép 7 cấp (7DCT).

Honda CR-V: 3.554 chiếc

Với sự đi xuống của mẫu sedan Honda City, CR-V đã vươn lên trở thành mẫu xe dẫn đầu thương hiệu ô tô Nhật Bản. Với 3.554 chiếc bán ra trong 6 tháng đầu năm, một mình mẫu crossover cỡ C này chiếm 31,4% tổng doanh số bán hàng của thương hiệu ô tô Honda. Đáng chú ý, hơn 51% doanh số của Honda CR-V đến từ dòng xe hybrid.

Honda CR-V đã vượt qua City để trở thành mẫu xe bán chạy nhất thương hiệu ô tô Nhật Bản. Ảnh: Honda Việt Nam

Honda CR-V thế hệ hiện tại được Honda Việt Nam ra mắt vào cuối năm 2023 và đang được giới thiệu với 4 phiên bản, giá bán từ 1,029-1,259 tỷ đồng. Trong đó, 2 phiên bản thuần xăng sử dụng động cơ xăng tăng áp 1.5L Turbo công suất 188 mã lực, mô-men xoắn 240 Nm; trong khi hai bản hybrid e:HEV trang bị hệ truyền động hybrid kết hợp động cơ xăng 2.0L và mô-tơ điện, cho tổng công suất 204 mã lực, đi kèm hộp số e-CVT.

Suzuki XL7 Hybrid: 995 chiếc

Mẫu MPV lai SUV XL7 Hybrid dù chỉ bán ra chưa được 1.000 chiếc trong 6 tháng đầu năm nhưng vẫn tiếp tục là mẫu xe dẫn đầu trong danh mục sản phẩm kén khách của Suzuki tại Việt Nam. Một mình XL7 Hybrid chiếm tới 51,1% tổng doanh số xe du lịch của hãng xe Nhật Bản.

Suzuki XL7 Hybrid chiếm hơn một nửa tổng doanh số số xe du lịch của hãng. Ảnh: Suzuki Việt Nam

Suzuki XL7 Hybrid là phiên bản nâng cấp của XL7 trước đây với điểm nhấn lớn nhất là khối động cơ được hỗ trợ thêm bởi máy phát điện khởi động tích hợp (ISG) cùng gói pin lithium-ion dung lượng nhỏ. Suzuki XL7 Hybrid vẫn được nhập khẩu từ Indonesia với giá bán là 599,9 triệu đồng.

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