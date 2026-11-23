Tái hiện ba sắc thái khẩu vị Bắc - Trung - Nam

Ẩm thực Việt Nam đa dạng, phong phú, trong đó khẩu vị Bắc - Trung - Nam tạo nên những sắc thái riêng biệt. Ẩm thực Bắc Bộ thường đề cao sự thanh tao, hài hòa và tinh tế trong cách nêm nếm. Người miền Trung ưa chuộng vị đậm đà, cay nồng, mặn mòi, phản ánh phần nào điều kiện tự nhiên khắc nghiệt và tính cách kiên cường của con người nơi đây. Trong khi đó, ẩm thực Nam Bộ mang tinh thần phóng khoáng, hào sảng, với vị ngọt hậu và sự rộng rãi trong cách kết hợp nguyên liệu, gia vị.

Dù có những khác biệt, điểm gặp gỡ của các vùng miền vẫn nằm ở yêu cầu về sự đậm đà và tinh tế trong hương vị. Đây cũng là nền tảng để 3 Miền Gold phát triển dòng sản phẩm Tinh Túy Chuẩn Vị, tái hiện những nét đặc trưng của khẩu vị địa phương thông qua ba phiên bản Tôm Sú Chua Cay.

Ở phiên bản Tôm Sú Chua Cay Bắc Bộ, hương vị được điều chỉnh theo hướng chua thanh, cay dịu, làm nổi bật mùi thơm của tôm sú. Với Tôm Sú Chua Cay Trung Bộ, vị cay đậm được nhấn mạnh, kết hợp hậu vị mặn mà và hương gia vị nồng nàn như chính con người miền Trung kiên cường, sâu sắc. Trong khi đó, phiên bản Tôm Sú Chua Cay Nam Bộ mang đến vị ngọt dịu, cay nhẹ, thơm béo, tạo cảm giác gần gũi, dễ thưởng thức.

Ba vùng đất với những sắc thái riêng đã cùng tạo nên bức tranh ẩm thực Việt Nam đa dạng. Mỗi món ăn không chỉ mang hương vị đặc trưng mà còn lưu giữ câu chuyện về thiên nhiên, con người và những giá trị văn hóa được truyền qua nhiều thế hệ.

Giữ gìn và lan tỏa văn hóa trong đời sống hiện đại

Với 3 Miền Gold Tinh Túy Chuẩn Vị, câu chuyện thương hiệu không dừng lại ở việc phát triển thêm một dòng mì ăn liền, sản phẩm hướng đến việc đưa những nét đặc trưng của ẩm thực ba miền vào một hình thức thưởng thức phù hợp với đời sống hiện đại.

Điểm nhấn tạo nên chiều sâu hương vị của sản phẩm nằm ở gói nước cốt “Tinh Túy Chuẩn Vị” - được xem như linh hồn của mỗi tô mì. Qua quá trình hầm trong nhiều giờ, các nguyên liệu và gia vị được hòa quyện, tạo nên phần nước dùng mang những sắc thái riêng của từng vùng miền. Không chỉ góp phần tạo nên hương vị đặc trưng, gói nước cốt còn thể hiện sự chăm chút trong cách tái hiện tinh túy ẩm thực Việt qua một sản phẩm tiện lợi.

Đây cũng là cách nhìn về vai trò của thương hiệu thực phẩm trong việc gìn giữ và lan tỏa văn hóa. Di sản không nhất thiết chỉ hiện diện trong bảo tàng, lễ hội hay những không gian truyền thống, mà còn có thể tiếp tục sống trong những thói quen đời thường, trong cách con người thưởng thức và chia sẻ món ăn.

Mì 3 Miền là thương hiệu thuộc Công ty Cổ phần Uniben - doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thực phẩm và đồ uống tại Việt Nam. Uniben sở hữu 3 nhà máy hiện đại đạt chuẩn châu Âu cùng các thương hiệu như 3 Miền, Reeva, Boncha, Joco và Abben.

Linh Giang