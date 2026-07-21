Thương hiệu mì ăn liền được biết đến trên toàn cầu

Ra đời tại Indonesia vào năm 1972, Indomie là thương hiệu thuộc PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk - một trong những doanh nghiệp thực phẩm có tiếng tại Đông Nam Á. Trải qua hơn nửa thế kỷ phát triển, Indomie đã mở rộng hoạt động đến hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ, trở thành một trong những thương hiệu mì ăn liền có độ phủ rộng nhất trên thị trường quốc tế.

Sản phẩm của thương hiệu hiện được phân phối tại châu Á, châu Âu, Trung Đông, châu Phi và châu Mỹ, góp phần đưa hình ảnh thương hiệu mì ăn liền đến gần hơn với người tiêu dùng toàn cầu. Trong hành trình phát triển, Indomie không ngừng nghiên cứu, cải tiến công nghệ sản xuất và đa dạng hóa hương vị để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng tại nhiều thị trường.

Nhờ những nỗ lực đó, Indomie đã được Kantar Brand Footprint Report vinh danh là Thương hiệu mì ăn liền được lựa chọn nhiều nhất thế giới vào các năm 2025, 2024 và 2023.

Danh mục các dòng sản phẩm Indomie đang được phân phối tại Việt Nam và nhiều thị trường trên thế giới. Ảnh: Indomie

Hơn 50 năm phát triển cùng dấu ấn của Indomie Mi Goreng

Trong lịch sử phát triển của thương hiệu, năm 1982 được xem là cột mốc quan trọng khi Indomie giới thiệu dòng mì trộn Mi Goreng, lấy cảm hứng từ món mì xào truyền thống của Indonesia. Sản phẩm nhanh chóng được đón nhận tại nhiều quốc gia nhờ hương vị đặc trưng và cách chế biến tiện lợi.

Theo thông tin từ Indofood CBP, Indomie Mi Goreng đã nhiều lần được các bảng xếp hạng và chuyên trang ẩm thực quốc tế ghi nhận là một trong những dòng mì ăn liền được yêu thích trên thế giới. Thành công của sản phẩm góp phần đưa Indomie trở thành thương hiệu mì ăn liền nổi bật của Indonesia trên thị trường quốc tế.

Bên cạnh việc mở rộng quy mô sản xuất, thương hiệu cũng liên tục đầu tư vào nghiên cứu và phát triển, giới thiệu thêm nhiều hương vị mới phù hợp với khẩu vị của từng khu vực, qua đó đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của người tiêu dùng.

Dòng mì trộn Indomie Mi Goreng là sản phẩm mang tính biểu tượng của thương hiệu. Ảnh: Indomie

Mở rộng sự hiện diện tại thị trường Việt Nam

Song song với quá trình phát triển trên thế giới, Indomie cũng từng bước xây dựng sự hiện diện tại Việt Nam thông qua hệ thống phân phối ngày càng mở rộng. Hiện các sản phẩm của thương hiệu được phân phối tại nhiều siêu thị, cửa hàng tiện lợi, cửa hàng tạp hóa truyền thống và trên các sàn thương mại điện tử, giúp người tiêu dùng dễ dàng tiếp cận và lựa chọn.

Bên cạnh việc mở rộng kênh bán hàng, Indomie cũng triển khai nhiều hoạt động marketing và chương trình trải nghiệm sản phẩm tại điểm bán nhằm tăng cường kết nối và tạo cơ hội để người tiêu dùng trực tiếp khám phá hương vị và chất lượng của các dòng sản phẩm.

Với mức giá phù hợp cùng nhiều lựa chọn hương vị, Indomie đang tiếp cận đa dạng nhóm khách hàng, từ học sinh, sinh viên, người đi làm đến các gia đình.

Đối với nhiều người trẻ, Indomie cũng là lựa chọn quen thuộc trong những bữa ăn nhanh tại căn tin trường học, cửa hàng tiện lợi, quán ăn hay gaming center. Sự tiện lợi trong chế biến cùng hương vị đa dạng giúp sản phẩm đáp ứng nhu cầu của nhịp sống hiện đại, đồng thời dần trở thành một phần trong thói quen tiêu dùng của nhiều bạn trẻ và gia đình.

Danh mục sản phẩm đa dạng, đáp ứng nhiều nhu cầu sử dụng

Tại Việt Nam, Indomie hiện mang đến nhiều lựa chọn với cả dòng mì trộn và mì nước. Các sản phẩm nổi bật gồm Indomie Vị Đặc Biệt, Indomie Vị Sườn, Indomie Vị Bò Cay, Indomie Vị Cay Nồng, Indomie Vị Gà Cay... đáp ứng nhiều khẩu vị khác nhau của người tiêu dùng.

Bên cạnh các dòng mì gói truyền thống, thương hiệu cũng giới thiệu sản phẩm mì trộn ly Indomie. Với thiết kế nhỏ gọn, thuận tiện khi sử dụng tại văn phòng, trường học hoặc trong những chuyến đi, sản phẩm góp phần mở rộng danh mục lựa chọn dành cho người tiêu dùng yêu thích sự tiện lợi.

Sản phẩm mì trộn ly Indomie mới. Ảnh: Indomie

Tiếp tục đồng hành cùng người tiêu dùng Việt

Với nền tảng là thương hiệu đã phát triển hơn 50 năm trên thị trường quốc tế, Indomie tiếp tục đầu tư mở rộng hoạt động tại Việt Nam thông qua hệ thống phân phối, danh mục sản phẩm đa dạng và các chương trình kết nối người tiêu dùng.

Trong thời gian tới, thương hiệu cho biết sẽ tiếp tục triển khai nhiều hoạt động marketing, trải nghiệm sản phẩm và các sáng kiến hướng đến người tiêu dùng nhằm gia tăng sự gắn kết với thị trường Việt Nam, đồng thời mang đến thêm nhiều lựa chọn phù hợp với nhu cầu ngày càng đa dạng của người tiêu dùng.

Một trong những dòng sản phẩm Indomie đang được phân phối tại Việt Nam. Ảnh: Indomie

Để tìm hiểu thêm về lịch sử thương hiệu, danh mục sản phẩm cũng như các hoạt động của Indomie tại Việt Nam, người tiêu dùng có thể truy cập kênh truyền thông chính thức của Indomie Việt Nam tại https://www.facebook.com/Indomievietnam.

(Nguồn: Indomie Việt Nam)