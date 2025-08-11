Đáp ứng nhu cầu về sản phẩm làm sạch thông minh ngày càng tăng

Từ ngày 1/8/2025, showroom Mi Việt Nam khai trương tại địa chỉ 312 Điện Biên Phủ, quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng. Đây là showroom đầu tiên của Mi Việt Nam tại miền Trung, đánh dấu sự hiện diện trực tiếp của doanh nghiệp tại một trong những thị trường tiềm năng nhất cả nước.

Theo đại diện Mi Việt Nam, thị trường miền Trung nói chung và Đà Nẵng nói riêng đang chứng kiến tốc độ gia tăng nhanh chóng về nhu cầu thiết bị gia dụng công nghệ cao, đặc biệt là các sản phẩm phục vụ cuộc sống thông minh như robot hút bụi, máy hút bụi lau nhà, máy lọc không khí,...

Không gian trải nghiệm trực tiếp các sản phẩm robot hút bụi lau nhà mới

Showroom Mi Việt Nam được xây dựng theo mô hình không gian trải nghiệm sản phẩm công nghệ thay vì chỉ là địa điểm bán hàng. Người dùng có thể tương tác trực tiếp với thiết bị, được tư vấn theo nhu cầu thực tế của từng không gian sống, từng loại sàn, số lượng thành viên trong gia đình.

Các dòng sản phẩm trưng bày tại showroom đều thuộc nhóm thiết bị làm sạch và thiết bị gia đình thông minh đến từ những thương hiệu quốc tế hàng đầu như Roborock, Ecovacs, Xiaomi, Kingsmith, Lumias,... Tất cả những dòng sản phẩm này đều được Mi Việt Nam phân phối và bảo hành chính hãng.

Roborock và Ecovacs đồng hành cùng Mi Việt Nam trong sự kiện khai trương

Mi Việt Nam hiện là đối tác chiến lược và trung tâm bảo hành ủy quyền của cả hai thương hiệu Roborock và Ecovacs tại thị trường Việt Nam. Đây là lợi thế lớn giúp doanh nghiệp khẳng định uy tín, đồng thời tạo dựng lòng tin với người tiêu dùng trong bối cảnh thị trường robot hút bụi tại Việt Nam ngày càng sôi động nhưng vẫn tồn tại nhiều nguồn cung không chính ngạch.

Tại sự kiện khai trương, Roborock và Ecovacs không chỉ hỗ trợ truyền thông mà còn tài trợ nhiều phần quà giá trị cho khách tham dự như robot hút bụi, máy lọc không khí, balo công nghệ,… tạo nên sự kiện tương tác gần gũi, thiết thực và mang dấu ấn thương hiệu rõ nét.

Phổ cập công nghệ làm sạch thông minh cho mọi không gian sống

Một trong những định hướng dài hạn của Mi Việt Nam là phổ cập công nghệ làm sạch thông minh, đưa robot hút bụi và các thiết bị gia dụng hiện đại vào mọi không gian sống, từ căn hộ nhỏ đến nhà phố, từ văn phòng đến những không gian đa năng.

Việc phát triển hệ thống showroom theo hướng trải nghiệm thực tế là lời giải cho bài toán làm giảm khoảng cách giữa công nghệ và người dùng đại chúng. Theo đó, Mi Việt Nam không chỉ tiếp cận người tiêu dùng qua hình ảnh quảng bá hay mô tả tính năng, mà còn trực tiếp để người dùng đánh giá thiết bị qua cảm nhận thật.

“Chúng tôi tin rằng khi người dùng được thử tận tay, được chứng kiến khả năng làm sạch hiệu quả và vận hành thông minh, robot hút bụi sẽ không còn là sản phẩm xa xỉ, mà sẽ trở thành một phần tất yếu trong cuộc sống bận rộn hiện đại”, đại diện Mi Việt Nam chia sẻ.

Định hướng mở rộng và đầu tư lâu dài của Mi Việt Nam

Showroom tại Đà Nẵng là một phần trong chiến lược phát triển mạng lưới phân phối toàn quốc của Mi Việt Nam, bên cạnh các chi nhánh đã hoạt động hiệu quả tại Hà Nội và TP.HCM. Trong tương lai gần, doanh nghiệp cho biết sẽ tiếp tục mở thêm các showroom tại các tỉnh thành lớn, ưu tiên các khu vực có tốc độ đô thị hóa cao và tập trung đông dân cư trẻ, có xu hướng tiêu dùng công nghệ.

Mi Việt Nam cũng đồng thời đầu tư vào hệ thống hậu mãi, dịch vụ chăm sóc khách hàng, đào tạo nhân sự chuyên sâu để đảm bảo rằng mỗi showroom không chỉ là nơi bán hàng mà là nơi khách hàng được tư vấn một cách toàn diện, sử dụng sản phẩm hiệu quả và được hỗ trợ kỹ thuật lâu dài.

Thông tin showroom Mi Việt Nam Đà Nẵng:

Địa chỉ: 312 Điện Biên Phủ, Thanh Khê, TP. Đà Nẵng

Website: https://mivietnam.vn

Hotline: 1900 068 828

Minh Hòa