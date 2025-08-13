Đây được xem là bước đi chiến lược nhằm gia tăng nhận diện thương hiệu và đẩy mạnh doanh số tại thị trường Việt Nam, nơi ngành hàng gia dụng thông minh đang tăng trưởng nhanh chóng.

Thị trường robot hút bụi thông minh tăng trưởng mạnh

Theo nhận định từ Mi Việt Nam, nhóm sản phẩm robot hút bụi lau nhà và máy hút bụi lau nhà thông minh tại Việt Nam ghi nhận tốc độ tăng trưởng khoảng 25 - 30% trong 3 năm trở lại đây. Nhu cầu ngày càng gia tăng từ nhóm khách hàng trẻ, gia đình thành thị và đặc biệt là người dùng trong hệ sinh thái nhà thông minh, đang mở ra dư địa lớn cho các thương hiệu thiết bị làm sạch.

Roborock là thương hiệu công nghệ đến từ Trung Quốc, được định vị trong phân khúc cao cấp và ghi lại dấu ấn rõ nét tại Việt Nam trong những năm gần đây. Thông qua hệ thống phân phối của Mi Việt Nam, Roborock từng bước mở rộng thị phần bằng loạt sản phẩm có tính năng nổi bật và công nghệ làm sạch tiên tiến.

Bộ đôi Qrevo C Pro và F25 Ultra gây chú ý tại showroom Mi Việt Nam

Sự kiện trải nghiệm bộ đôi sản phẩm Qrevo C Pro và F25 Ultra tại showroom Mi Việt Nam ở Hà Nội và TP.HCM được đánh giá là bước đi bài bản của Roborock trong việc đưa sản phẩm đến gần hơn với người tiêu dùng. Khách hàng không chỉ được nghe giới thiệu sản phẩm, mà còn trực tiếp trải nghiệm, kiểm chứng hiệu quả làm sạch, những tính năng, công nghệ mới và mức độ tiện dụng ngay tại điểm bán.

Nhiều lượt khách hàng tới tham dự, chia sẻ hình ảnh check-in, trải nghiệm sản phẩm thực tế tại showroom đã phần nào chứng minh hiệu quả của hình thức ra mắt này trong việc gia tăng nhận diện thương hiệu, đồng thời tạo ra chuyển đổi trực tiếp về mặt doanh thu.

Robot hút bụi Roborock Qrevo C Pro và máy hút bụi lau nhà F25 Ultra không chỉ được nâng cấp về ngoại hình mà còn được tích hợp thêm những công nghệ mới giúp tối ưu hóa hiệu suất làm sạch.

Qrevo C Pro nổi bật với lực hút HyperForce 18.500Pa, hệ thống cây lau mở rộng FlexiArm giúp lau sát mép tường và khu vực hẹp, chổi chính DuoDivide chống rối hiệu quả. Robot được trang bị trạm sạc đa năng có khả năng tự động đổ rác, giặt giẻ bằng nước nóng 75°C và sấy khô, giảm thiểu hoàn toàn việc vệ sinh thủ công sau khi vận hành.

Trong khi đó, F25 Ultra được định vị là thiết bị cầm tay cao cấp cho người dùng muốn làm sạch linh hoạt từng khu vực. Thiết kế gập 180 độ giúp máy luồn lách dễ dàng dưới gầm tủ, gầm ghế. Sản phẩm ứng dụng hơi nước nóng 99°C kết hợp lực hút 22.000Pa và hệ thống chống rối JawScrapers, đáp ứng tiêu chuẩn cao về hiệu quả vệ sinh và làm sạch các vết bẩn cứng đầu.

Hướng đến phát triển hệ sinh thái nhà thông minh tại Việt Nam

Mi Việt Nam cho biết việc ra mắt bộ đôi sản phẩm mới nằm trong chiến lược phát triển hệ sinh thái thiết bị làm sạch thông minh, đồng thời khẳng định cam kết đồng hành lâu dài với thị trường Việt Nam.

Tại buổi ra mắt, đại diện của Mi Việt Nam chia sẻ: “Roborock không đơn thuần là nhà sản xuất robot hút bụi. Thương hiệu này đang xây dựng một hệ sinh thái các thiết bị làm sạch thông minh, cá nhân hóa trải nghiệm, tối ưu hiệu suất và hướng đến sự tiện nghi toàn diện cho người dùng. Chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư vào trải nghiệm tại điểm bán, hoạt động truyền thông, và chính sách bán hàng để mở rộng thị phần tại Việt Nam”.

Với bước đệm từ sự kiện trải nghiệm Qrevo C Pro và F25 Ultra, Roborock đang cho thấy tham vọng lớn hơn trong việc chiếm lĩnh phân khúc sản phẩm làm sạch thông minh, nơi người tiêu dùng ngày càng đòi hỏi nhiều hơn về công nghệ, hiệu suất và sự tiện lợi trong sinh hoạt hàng ngày.

Thông tin Mi Việt Nam:

Website: https://mivietnam.vn

Hotline: 1900 068 828

Minh Hòa