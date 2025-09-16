Thể thức đua sức bền mới, đầy khác biệt và thách thức

Michelin Passion Experience 2025 vừa diễn ra tại Trường đua Quốc tế Chiết Giang (Zhejiang International Circuit), Trung Quốc quy tụ hơn 250 khách mời đến từ 8 quốc gia trong khu vực châu Á Thái Bình Dương. Đây là sự kiện thường niên của Michelin, lan tỏa thông điệp “Tin tưởng sự bền bỉ của lốp Michelin” với nhiều hoạt động mới mẻ.

Nâng tầm trải nghiệm đua xe truyền thống, Michelin Passion Experience 2025 áp dụng thể thức đua sức bền, yêu cầu các đội đua phải hoàn thành nhiều vòng đua nhất trong thời gian giới hạn. Điều này đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các tay đua, chiến thuật linh hoạt và khả năng duy trì hiệu suất liên tục của lốp.

Với thể thức đua sức bền mới, Michelin Passion Experience 2025 đòi hỏi sự kết hợp hoàn hảo giữa kỹ năng của tay đua, chiến thuật của đội và hiệu suất vượt trội của lốp

Diễn ra tại một trong những trường đua đẳng cấp tại Trung Quốc và là điểm đến hàng đầu của bộ môn thể thao tốc độ ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương, trường đua Quốc tế Chiết Giang (Zhejiang International Circuit) dài 3,2 km với 16 khúc cua thử thách, đạt chứng nhận cấp độ 2 của Liên đoàn Ô tô Quốc tế (FIA) đã gia tăng độ phấn khích và mang đến nhiều thử thách cho các tay đua.

Michelin Pilot Super Sport được phát triển cho siêu xe thể thao và xe hiệu suất cao, mang lại độ bám chắc chắn và sự ổn định khi vào cua ở nhiều điều kiện đường đua

Đội đua Việt Nam xuất sắc giành giải Nhì chung cuộc

Trong tổng số 8 đội tham dự đến từ Úc, Trung Quốc, Hàn Quốc, Malaysia, Philippines, Đài Loan (Trung Quốc), Thái Lan, đội đua Việt Nam và Malaysia, đã thi đấu ấn tượng và giành vị trí Á quân chung cuộc. Đây là kết quả đáng tự hào, thể hiện tinh thần đồng đội và chiến thuật chặt chẽ của các tay đua.

Đội đua Việt Nam và Malaysia cách mục tiêu đề ra 4 vòng và đạt giải nhì chung cuộc

Anh Trương Nam Thành, tay đua kỳ cựu tại các giải đua xe sức bền trong và ngoài nước chia sẻ: “Ngay từ vòng đầu tiên, tôi đã cảm nhận được độ khó của đường đua Chiết Giang, đặc biệt là những khúc cua gắt liên tục ngay ở cua 1, kết hợp với mặt đường có độ nghiêng và độ dốc thay đổi rất lớn.

Khi tốc độ lên cao, xe rất dễ bị trượt bánh nếu xử lý không chuẩn. Điều khiến tôi bất ngờ là bộ lốp Michelin Pilot Super Sport không chỉ giúp xe bám đường ổn định ở cả khúc cua lẫn đường thẳng, mà còn giữ được hiệu suất liên tục suốt hơn 43 vòng đua, điều rất khó có được nếu dùng lốp phổ thông. Đây không đơn thuần là một buổi lái thử, mà là một bài kiểm tra thực thụ về kỹ năng, thể lực và cả độ bền của thiết bị”.

Anh Trần Văn Giáp, nhà sáng tạo nội dung trong lĩnh vực ô tô cũng bày tỏ cảm xúc sau hành trình: “Thử thách lớn nhất với tôi là làm sao duy trì được sự tập trung cao độ cũng như quan sát rất nhanh tín hiệu cờ, đèn, xe vượt,... trong điều kiện đường đua thay đổi liên tục, có lúc khô ráo, có lúc trơn trượt do trời mưa với bộ đồ đua kín bưng từ đầu đến chân, không điều hoà với tiếng pô giòn giã liên tục vào tai cũng như sự chồm lên của chiếc xe sau mỗi cú tăng tốc, và đặc biệt, phanh không trợ lực khiến mỗi lần phanh là phải nhấc cả người lên để đạp hết cỡ. Chúng tôi phải đổi lái liên tục và điều phối chiến thuật hợp lý để giữ được thời gian ổn định. Thật ấn tượng khi sau hàng chục vòng, lốp Michelin vẫn duy trì được độ bám và cảm giác lái chính xác như lúc ban đầu. Sự kiện này không chỉ truyền cảm hứng về tốc độ, mà còn giúp tôi hiểu sâu hơn về tinh thần bền bỉ, an toàn và hiệu suất vượt trội mà Michelin muốn mang đến cho người lái”.

Đường đua Chiết Giang với những khúc cua gắt liên tục, kết hợp với mặt đường có độ nghiêng và độ dốc thay đổi rất lớn đòi hỏi cao ở kỹ năng, thể lực của tay đua và hiệu suất, độ bền của lốp

Michelin Pilot Super Sport - Biểu tượng của hiệu suất và độ bền vượt trội

Dòng lốp Michelin Pilot Super Sport đã chứng minh khả năng bám đường và sức chịu đựng vượt trội trong suốt cuộc đua. Được thiết kế đặc biệt dành cho siêu xe thể thao và xe hiệu suất cao, sản phẩm mang đến khả năng xử lý chính xác, độ bám ổn định và kiểm soát vượt trội, giúp các tay đua duy trì hiệu suất ổn định, tự tin bứt phá giới hạn trong mọi điều kiện.

Michelin Pilot Super Sport chứng tỏ khả năng bám đường và sức chịu đựng vượt trội trên đường đua sức bền, đảm bảo an toàn và giúp tay đua tự tin bứt phá giới hạn

Michelin Passion Experience 2025 không chỉ là một cuộc đua, mà còn là hành trình trải nghiệm đầy cảm xúc và thử thách, nơi các tay lái có cơ hội trải nghiệm thử thách sức bền cùng Hyundai Avante N1 Cup mới, cùng bộ lốp Michelin Pilot Super Sport.

Ngoài ra, khách mời còn được tham gia triển lãm về Michelin và các hoạt động tương tác liên quan đến kỹ năng đua xe đường dài. Thông qua toàn bộ sự kiện này, thông điệp “Tin tưởng sự bền bỉ của lốp Michelin” được truyền tải rõ nét, khẳng định hiệu suất ổn định, độ tin cậy và tinh thần bền bỉ mà Michelin luôn mang đến cho mỗi tay lái đam mê.

