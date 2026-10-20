Được công nhận Thương hiệu Quốc gia Việt Nam giai đoạn 2026-2028, Công ty cổ phần Khuôn chính xác Minh Đạt (MIDA) tiếp tục ghi dấu hành trình hơn 20 năm phát triển trong lĩnh vực khuôn mẫu chính xác và nhựa kỹ thuật cao.

Mới đây, công ty MIDA tiếp tục được vinh danh tại Chương trình Thương hiệu Quốc gia Việt Nam giai đoạn 2026-2028.

Đây là lần thứ 6 liên tiếp doanh nghiệp đạt danh hiệu, ghi nhận những nỗ lực đầu tư công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm và đổi mới hoạt động sản xuất trong hơn 20 năm phát triển.

Lễ công bố Công ty cổ phần Khuôn chính xác Minh Đạt đạt Thương hiệu Quốc gia 2026

Với MIDA, danh hiệu là sự ghi nhận cho định hướng phát triển lấy chất lượng làm nền tảng, đổi mới sáng tạo làm động lực và năng lực tiên phong làm lợi thế cạnh tranh. Kết quả này cũng tạo thêm động lực để doanh nghiệp tiếp tục nâng cao năng lực sản xuất, mở rộng hợp tác và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Chứng nhận Thương hiệu Quốc gia 2026-2028 của Công ty cổ phần Khuôn chính xác Minh Đạt .

Chương trình Thương hiệu Quốc gia Việt Nam là hoạt động xúc tiến thương mại cấp quốc gia, hướng đến xây dựng và phát triển thương hiệu sản phẩm Việt Nam có uy tín, năng lực cạnh tranh và khả năng hội nhập quốc tế.

Tại kỳ xét chọn năm 2026, có 499 sản phẩm, dịch vụ của 227 doanh nghiệp được vinh danh. Các sản phẩm, dịch vụ được đánh giá dựa trên những giá trị cốt lõi gồm chất lượng, đổi mới sáng tạo, năng lực tiên phong cùng các yêu cầu về tuân thủ.

Các doanh nghiệp đạt danh hiệu Thương hiệu Quốc gia Việt Nam

Thành lập năm 2005, MIDA chuyên cung cấp giải pháp khuôn mẫu chính xác và nhựa kỹ thuật cao, phục vụ nhiều lĩnh vực công nghiệp như ô tô, điện - điện tử, y tế và công nghệ cao.

Trong quá trình phát triển, doanh nghiệp chú trọng đầu tư máy móc, thiết bị hiện đại, nâng cao năng lực gia công chính xác, kiểm soát chất lượng và tối ưu quy trình sản xuất. Việc liên tục cải tiến công nghệ giúp MIDA hướng tới đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật ngày càng cao của khách hàng trong nước và quốc tế.

Bên cạnh năng lực sản xuất, MIDA còn tập trung cải tiến công tác quản trị, ứng dụng công nghệ số và triển khai các giải pháp tiết kiệm năng lượng, sử dụng hiệu quả tài nguyên. Những hoạt động này góp phần nâng cao hiệu quả vận hành, tăng khả năng thích ứng trước biến động thị trường và hỗ trợ doanh nghiệp theo đuổi mục tiêu phát triển bền vững.

Với dấu mốc lần thứ 6 liên tiếp đạt Thương hiệu Quốc gia Việt Nam, MIDA tiếp tục theo đuổi cam kết “Chính xác đến từng chi tiết”, hướng đến nâng cao chất lượng sản phẩm, đổi mới công nghệ và khẳng định năng lực của doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ Việt Nam trên thị trường quốc tế.

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Thanh Loan