Khi bất động sản chuyển từ sản phẩm sang trải nghiệm sống

Những năm gần đây, thị trường bất động sản ghi nhận sự thay đổi rõ nét trong cách người mua lựa chọn nhà ở. Người mua nhà không chỉ quan tâm đến căn hộ, mà quan tâm nhiều hơn đến không gian sống. Mật độ cư dân có hợp lý không, tiện ích có thực sự được sử dụng hiệu quả, môi trường sống có đủ riêng tư mà vẫn kết nối, hay chất lượng vận hành có được duy trì ổn định theo thời gian.

Không gian sống xanh, giàu sinh khí tại các dự án thuộc I Series. Ảnh phối cảnh dự án

Điều này cũng khiến cách đánh giá một dự án trở nên toàn diện hơn. Thị trường ngày càng quan tâm tới khả năng duy trì chất lượng sống trong dài hạn, thay vì những lợi thế chỉ tạo ấn tượng ở thời điểm mở bán. Một dự án tốt cần mang lại sự thuận tiện trong sinh hoạt hàng ngày, cảm giác thoải mái khi sử dụng cũng như khả năng duy trì môi trường sống ổn định trong nhiều năm.

Trong bối cảnh đó, các dòng sản phẩm có hệ tiêu chuẩn đồng bộ và được kiểm chứng qua nhiều dự án như I Series đã chứng tỏ rõ được lợi thế trên thị trường. Thay vì chạy theo những yếu tố mang tính hình thức, MIK Group tập trung nhiều hơn vào trải nghiệm sống thực tế của cư dân, từ quy hoạch tổng thể, mật độ xây dựng, tổ chức không gian đến hệ tiện ích và chất lượng vận hành sau bàn giao.

Điểm đáng chú ý của các dự án thuộc I Series nằm ở cách MIK Group phát triển theo hướng hiện đại, mang tiêu chuẩn quốc tế, nhưng vẫn phù hợp với đặc điểm và bản sắc của từng địa phương. Không gian được bố trí theo hướng thuận tiện cho sinh hoạt hàng ngày, tiện ích được lựa chọn vừa đủ và phù hợp với nhu cầu thực tế. Đây cũng là định hướng MIK Group kiên trì trong nhiều năm qua thông qua việc mở rộng hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước, nhằm nâng cao tiêu chuẩn vận hành, dịch vụ và chất lượng phát triển.

Imperia The Regent theo nhịp chuyển mình của Bắc Ninh mới

Trong bối cảnh Bắc Ninh bước vào giai đoạn phát triển mới sau sáp nhập, MIK Group tiếp tục đưa I Series tới địa phương này thông qua dự án Imperia The Regent. Dự án không chỉ đánh dấu sự hiện diện của dòng sản phẩm chủ lực đã được kiểm chứng bởi hàng chục ngàn khách hàng, mà còn được phát triển với tinh thần tôn vinh niềm tự hào và bản sắc của vùng đất Kinh Bắc.

Imperia The Regent - điểm sáng bất động sản mới ở Bắc Ninh. Ảnh phối cảnh dự án

Ông Nguyễn Dũng Minh - Phó Tổng giám đốc MIK Group cho biết: “Khi một đô thị bước sang giai đoạn phát triển mới, nhu cầu nhà ở sẽ thay đổi. Người mua nhà hiện nay không chỉ tìm kiếm một nơi để ở, mà kỳ vọng nhiều hơn vào chất lượng môi trường sống và trải nghiệm dài hạn. Đó cũng là định hướng MIK Group theo đuổi khi phát triển Imperia The Regent”.

Tọa lạc tại trung tâm phát triển mới, Imperia The Regent được kỳ vọng sẽ trở thành một biểu tượng sống mới của Bắc Ninh trong giai đoạn đô thị đang chuyển mình mạnh mẽ.

Cùng với sự dịch chuyển của dòng vốn đầu tư và sự hiện diện ngày càng nhiều của các tập đoàn công nghệ, Bắc Ninh cũng đang hình thành tầng lớp cư dân mới gồm chuyên gia, kỹ sư quốc tế. Đây là nhóm khách hàng có kỳ vọng cao đối với môi trường sống, từ không gian trong căn hộ, tiện ích nội khu đến chất lượng vận hành và dịch vụ.

Trong bối cảnh đó, Imperia The Regent được phát triển theo mô hình tổ hợp đa chức năng, tích hợp không gian sống, thương mại, khách sạn trong cùng một quần thể, nơi các nhu cầu sinh hoạt, nghỉ ngơi, làm việc và trải nghiệm sống được kết nối trong cùng một không gian. Điều này cũng phản ánh khá rõ định hướng phát triển của I Series trong giai đoạn gần đây, ưu tiên tính đồng bộ và trải nghiệm sử dụng thực tế.

Đặc biệt, tại Imperia The Regent, MIK Group dự định đồng hành cùng Accor (đơn vị quản lý vận hành khách sạn hàng đầu thế giới) đưa thương hiệu khách sạn Novotel đầu tiên đến Bắc Ninh ngay trong tổ hợp dự án. Khi lượng chuyên gia và khách quốc tế đến địa phương ngày càng tăng, mô hình này góp phần bổ sung hệ dịch vụ chất lượng cao và hoàn thiện hơn môi trường sống tại khu vực.

Nhu cầu sống thay đổi cũng khiến thị trường dành sự quan tâm nhiều hơn cho những dự án được phát triển theo hướng đồng bộ và chú trọng trải nghiệm dài hạn. Imperia The Regent là một ví dụ điển hình cho cách MIK Group tiếp tục hoàn thiện hệ tiêu chuẩn sống I Series tại các đô thị mới.

(Nguồn: MIK Group)